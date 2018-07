Inhalt Seite 1 — Das Schöne gibt es umsonst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Um die Stunde, da in den Hinterhöfen die

Sonne die Fenster des ersten Stocks erreicht, da der Nachtschweiß aus den aufgeschlagenen Betten der Männer gewichen ist und die Brauen mit hochgesteckten Haaren am Gasherd stehen, die Milch kochen und sich ganz für sich allein eine Tasse Kaffee gönnen, da die Hausierer wissen, daß ihnen nur Frauen öffnen werden, und Spruch und Gesicht danach richten – um diese Stunde gehört die Gunst der Frauen den Musikanten, den Musikmachern, die mit umgehängtem Schifferklavier von Hof zu Hof ziehen und Lieder singen, die alle kennen, weil sie ein wenig von gestern sind und so eingängige Melodien haben und so sehnsüchtige Worte.

Heute morgen ging so ein Mann in unserer Gegend seinem Geschäft nach. Ich hörte ihn schon von weitem. Auffrischende Böen trugen seinen Singsang her, zusammen mit dem Tuten der Dampfer, das ihn unterstützte. Dann zerstreuten sie ihn wieder unter die Tagesgeräusche, so daß man glauben konnte, es sei etwas Ortloses in der Luft, das sänge.

Als der Mann näher kam, öffnete ich das Fenster; um herauszubekommen, wie der aussähe, der zu solch einer Stimme gehörte; denn die Stimme war groß und bedurfte eigentlich des Akkordeons nicht. Sie war ziemlich tief angelegt und hatte dabei, obgleich sie sicher überanstrengt war, etwas Heiteres, das den tragischen Schleifen, zu denen ihr Besitzer sie nötigte, das falsche Gewicht nahm. Sie klang mühelos. Sie lag gut in der Luft. Nur, wenn die Melodie sie über ihre natürliche Höhe hinaufzwang, bekam sie eine Sprödigkeit, die einen einsam machte – und in diesen Übergängen war sie unwiderstehlich. Der Mann sang „La Paloma“.

Als ich mich über das Sims beugte, sah ich unter mir und gegenüber bereits drei Frauen in den Fenstern liegen. Die eine war Elsie, die sich übertrieben und ungekonnt schminkt, wie ich von der Straße her weiß; die zweite war mir öfter wegen ihrer Blässe aufgefallen; und die dritte war Frau Ugel aus dem Parterre, die mir übelnimmt, daß ich meinen Tabak nicht immer bei ihr kaufe, und die ich hätte grüßen müssen, hätte sie heraufgesehen. Ein weiteres Fenster wurde geöffnet. Die Frau, die ich nicht mag, setzte eine weißpfotige Katze, die kleiner ist als eine ihrer Brüste, auf das Steinsims hinaus, um sich Platz zu machen, und verdrängte das Dunkel des Zimmers aus dem Rahmen. Dann erschien noch die kleine Emsige, die immer Schnittblumen hinstellt, obgleich sie drei Kinder und einen arbeitslosen Mann hat. Die auf meiner Seite sahen zu denen gegenüber, ob sie nicht an deren Blicken sehen könnten, wo der singende Mann wäre; aber die drüben suchten auch, und Elsie lächelte noch ohne Ziel. Der Mann mußte ganz nah sein – vielleicht im Nebenhof; aber da konnte man nicht hineinsehen. Die Stimme wurde von den Mauern zurückgeworfen, ungleichmäßig, je nachdem sie auftraf – und das machte seinen Standort vollends unerkundbar. Noch mehr Fenster wurden geöffnet, und im zweiten Stock sah ich hinter angehobener Gardine Frau Gondrell, die hier wegen ihres Geizes bekannt ist.

Im Geviert des Hofes reicherte sich die schlaffe Luft mit einer Kraft an, die in den Gesichtern der Frauen, so verschieden sie auch waren, einen gemeinsamen Zug auslöste – wie immer, wenn Bevorstehendes greifbar wird, beinah greifbar.

Auf einmal verschwand die kleine Emsige, und drei andere, die das sahen, rissen sich, nachdem sie einen unruhigen Blick auf das Tor geworfen hatten, ebenfalls los. Vielleicht hatten sie Milch auf der Flamme. Aber schon erschien die Kleine wieder. Ich sah einen Groschen in ihrer Hand. Sie faltete ihn in ein sauber mit der Schere geschnittenes Stück Packpapier. Gleich darauf wurden auch die anderen wieder sichtbar, hatten auch Kleingeld geholt und machten sich daran, es in abgerissenes Zeitungspapier oder in Tüten zu wickeln. Dem Beispiel folgten noch einige. Ich sah, daß die blasse Frau gleich ein Geldstück mitgebracht hatte. Nun hielt sie es zwischen Daumen und Zeigefinger. Frau Ugel aber brachte eine Fünferpackung „Collie“.