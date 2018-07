Einst gab es „heilige Haine“, in denen die Idole des Volkes umgingen. Heute heißt dergleichen Trainings-Camp, in welchem die neuen Idole des Volkes hin- und herspringen. Ein Trainings-Camp ist ein Ort der Sammlung. Ein Meister des Boxsports bereitet sich auf seinen nächsten Kampf vor. Er will dabei nicht gestört werden. Er braucht Ruhe, gute Luft und Liebe. Nein, nicht Liebe, sondern liebende Fürsorge; weibliche Wesen sind aus dem Trainings-Camp verbannt. Dies hat das Trainings-Camp mit seinem erhabenen Vorbild, dem Berg Athos, gemeinsam.

Hein ten Hoff hat vor anderen Boxern diverse Dinge voraus: daß er ein sympathischer Junge und daß er bescheiden ist. Diese Eigenschaften haben vor boxerischen Qualitäten den Vorzug, daß sie ihren Glanz behalten, auch wenn der Meister mal nicht in Hochform sein sollte. Ein linker Gerader kann mal nicht treffen; aber das Sympathischsein trifft immer, – nicht gerade in die Herzgrube, aber ins Herz.

Ten Hoff hat sein Trainings-Camp in Travemünde, wo er – wie im Jahresanfang für seinen Kampf gegen Tiger-Jones – jetzt für seinen Fight gegen Gardner um die Europa-Meisterschaft trainiert. Um die Lübecker Bucht macht er seinen Dauerlauf, hier sägt er Holz, boxt er und macht sich auf mancherlei andere Art „fit“. Dreimal in der Woche boxt er öffentlich gegen Sparringspartner. Da strömen die Fachleute herbei und bewerten die „Form“ des Meisters.

So ein Boxmeister hat es nicht einfach; er sieht sich stets einer enorm ausgedehnten Horde von Experten gegenüber, die alles besser wissen. Die Leute sind zwar vielfach nicht in der Lage, eine Fliege aus einem Ring herauszuboxen, aber das macht nichts, deshalb wissen sie doch genau, wie ein angehender Europameister mit seinen Fäusten umzugehen hat. Solcherart kann man studieren, daß eine große Attraktion des Sports psychologisch auch darin besteht, daß er jedermann im Publikum die Chance gibt, sich als Fachmann zu produzieren, ohne daß irgendwelche Befähigungsnachweise erbracht oder Fachwissen nachgewiesen werden müßten. Mit ein paar Fachausdrücken kann man schon zum Fachmann avancieren. Das Wissen fasziniert die Leute weniger als das Besserwissen.

Es ist eine Freude, Hein ten Hoff boxen zu sehen. Als wäre er vom Sockel einer antiken Statue heruntergestiegen. Es ist die „Form“, die einst schon an den Gladiatoren der römischen Arena die Menschen begeisterte. Nein, kein mit Muskeln bespickter Koloß, bei dessen Anblick einem die Luft wegbleibt. Dazu ist die fast tänzerisch zu nennende „Beinarbeit“ beim Boxen viel zu wichtig.

Der „lange Hein“ ist nicht übermäßig gesprächig. Aber er ist freundlich zu jedermann, auch wenn es keine Boxexperten sind. Oder gerade deswegen? Was die Popularität angeht, so konnte der Chronist folgendes feststellen: als jüngst Bundeskanzler Dr. Adenauer zur 700-Jahr-Feier der Lübecker Marienkirche in Travemünde

Quartier nahm, geschah es, daß er sich auf der Terrasse des Hansa-Hotels eine Weile mit Hein – Hoff unterhielt. Diese Begegnung avancierte – spontan und ganz am Rande begonnen – zu einer Art Clou der festlichen Tage. Natürlich nicht offiziell, aber als Gesprächsthema war es vielen Leuten interessanter als alle politischen und sonstigen Darlegungen, Ausblicke und Versprechungen. „Adenauer unterhielt sich mit dem langen Hein“ war die Kunde, die durch die Gespräche der Menschen auf Straßen und Promenaden lief. Und umreißt nicht schon die Formulierung das Irisieren der Popularität: der eine wird mit seinem Namen benannt und der andere figuriert ganz lässig unter seinem Spitznamen. Es ist dies allerdings ein Handikap für die Politiker, weil der Mensch schon auf der Schule lernt, daß Gaius Julius Cäsar viele Spitznamen hatte, daß es aber gefährlich war, sie in den Mund zu nehmen.

Eigentlich ist so ein Trainings-Camp eine ideale Sache. Man sollte so etwas planmäßig auch in anderen Disziplinen des Lebens viel mehr einführen. Die Strenge der Klausur und die Konzentration auf ein bestimmtes Ziel sind vorbildlich. Karl N. Nicolaus