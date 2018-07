Inhalt Seite 1 — Den Flug der Vögel erkennen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als wir noch Kinder, waren, lagen wir am Rande der Wiesen und starrten in den Himmel und waren stolz darauf, alle Vögel, die vorüberkamen, an ihrem Flugbild zu erkennen. Und manchmal stritten wir Jungens uns über die Kreatur, die in der Blaue des Himmels vorübersegelte. Es gibt wahrlich sinnlosere Dinge, über die Menschen sich streiten.

Und wir kamen uns wie Entdecker vor, wenn wir einem Vogel, der hoch oben in der Endlosigkeit des Firmaments hing, einen Namen geben konnten. Wurde nicht solcherart das Chaos der Natur geordnet?

Nein, wir lernten die Flugbilder nicht, um die Vögel einzuordnen in jagdbare und nichtjagdbare, in schädliche und nützliche. Damit wir, sofern wir dermaleinst Jäger geworden sein sollten, mit unserer Schrotbüchse keinen Unfug anrichteten. Keiner von denen allen ging – auch später – je auf Jagd. Es fehlte unserem Umgang mit den Flugbildern der Vögel völlig das Moment der Zweckmäßigkeit.

Im Gegenteil! Es hatte eigentlich wirklich keinen Sinn, mit den Mäusebussarden auf du und du zu stehen – außer, daß wir uns solcherart einbezogen fühlten in die Vielfalt der Natur, und zwar einbezogen als Wissende, die eine große Mühe aus freien Stücken auf sich nahmen, ohne Effekte damit vollbringen zu wollen. Das Schönste am Leben ist ohne Zweck. So rangierte unser Umgang mit der fliegenden Kreatur auf jener Ebene, auf der uns später die Künste begegneten. Später erfuhren wir, daß die Menschen einst in versunkener Zeit aus dem Flug der Vögel Weissagungen ablasen. Und wir dachten, daß wir schon ehedem irgendwo am Wiesenrand in der Landschaft der Jugend solche Anwandlungen zu registrieren vermochten. Es waren vage Gefühle, aber sie zielten auf dasselbe Unterfangen, das man im Ehedem betrieben hatte...

Kürzlich lag ich wieder im Gras. Und ich habe die Flugbilder der Jugend tief in meinem Gedächtnis bewahrt. Mühelos gelang es mir, die vorbeikommenden Vögel bei ihrem Namen zu nennen. Nur, daß ich jetzt eine Brille zu Hilfe nehmen muß! Ich sage mir, daß alles gut ist, was der Mensch einmal gelernt hat.

Dann fällt mir auf, daß eine Gabelweihe ein meisterhafter Segelflieger ist. Damals, als wir Jungens waren, gab es noch keine Segelflieger, Warum eigentlich nicht? Die Macht des Aufwinds führt jede Weihe deutlich vor. Und ich denke weiter: Warum wußte jener Ikarus nichts von solchen Aufwinden? Technisch wäre er durchaus in der Lage gewesen, sich Segelflugzeuge zusammenzubasteln!

Es ist eben ein weiter Weg von der Imitation der Details bis zur Erkenntnis der Strömung, die die eigentliche Kraft der Lüfte ausmacht. Und die Strömung trägt, nicht das imitierte Detail, Ich grüße die Vögel, die im Äther vorüberziehen, wie alte Bekannte. Ich freue mich an der Grazie ihrer Bögen. Und manchmal sinkt ein Schrei aus der Höhe des Himmels hernieder, und darin lebt die Unruhe des Raubtiers. Ich weiß, daß es Beuteflüge sind, die die Vögel ausführen. Aber ich denke mir, daß sie ein paar Schleifen vielleicht doch noch extra ausführen, weil sie das Leben schön finden.