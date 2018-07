Der Koch-Historiograph Schraemli meint, die Suppe wäre eine späte Erfindung. Die Kochkunst sei schon auf einer beachtlichen Stufe angelangt gewesen, als die Erfindung von Topf und Löffel erst die Bereitung von Suppen möglich machte. Was mag das für eine Zeit gewesen sein, als unsere Vorfahren in langen Abenden und Nächten in das Feuer ihrer Höhlen schauend, Rezepte erdachten und dabei schließlich zum Erfinder von Topf und Löffel geworden sind! Nicht gerade aus ganz so fernen Zeiten sind die folgenden Rezepte übermittelt, jedoch haben die Gerichte eine alte Tradition. Und – sie sind international, überall sind sie zu Hause.

Die folgende griechische Suppe scheint in ihrer Einfachheit aus fast homerischer Zeit zu stammen. Zu dieser Hammelsuppe werden ein halbes Liter Erbsenpüree und anderthalb Liter Fleischbrühe zehn Minuten gekocht. Vor dem Servieren werden ein Pfund in Würfeln geschnittene Hammelbrust und ein halbes Pfund kleingeschnittenes Gemüse, das in derselben Brühe wie das Hammelfleisch gekocht wurde, hinzugetan.

In England erdachte man die Giblet soup: Das Geflügelklein (man kann es in der Stadt kaufen und auf dem Lande wird man die Reste eines sonntäglichen Hühnerschmauses verwenden) von etwa 3 Hähnchen wird zerschnitten und in Butter angeschwitzt, mit etwas Mehl gestäubt und mit einem Liter Fleischbrühe aufgefüllt. Mit einem Kräutersträußchen und etwas Sellerieblatt kocht alles 1 1/2 Stunden. Sobald das Geflügel gar ist, wird es mit vier Löffeln gekochtem Reis und in Fett gedämpfter, feingeschnittener Sellerie in einen anderen Topf getan. Die Brühe wird passiert und darübergegossen und muß noch eine Viertelstunde Jochen. Vor dem Servieren soll die Giblet-soup stark gepfeffert werden.

In Italien gibt es nicht nur die Minestrone, sondern unter vielen anderen auch die Zuppa mille fanti: Durch ein feines Sieb werden 100 g frische Brotkrume und 50 g Parmesan passiert und nach und nach mit drei zu Omelette geschlagenen Eiern vermengt, gepfeffert und mit etwas Muskatnuß bestreut. Unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen wird die Masse in zwei Liter kochende Fleischbrühe gegossen. Acht Minuten kocht die zuppa bei kleinstem Feuer weiter und wird vor dem Servieren noch einmal mit dem Schneebesen aufgeschlagen.

Die Olla podrida ist der vielleicht berühmteste spanische Suppentopf, bekannt aus vielen Fragespielen und Kreuzworträtseln. Er scheint die ganze südliche Fülle zu enthalten: Man braucht dazu 300 g Schweineohren, 600 g Schweinefüße, 125 g Schweineschwanz, 250 g gesalzenen Speck, 600 g Ochsenbrust, 300 g Hammelbrust, 300 g Hammelschulter, 375 g rohen Schinken, 1 Feldhuhn und ein halbes Huhn. Das Fleisch wird mit drei Liter Wasser begossen, gesalzen und zwei Stunden gekocht. Nun werden 200 g Karotten, 200 g Wirsing, 400 g Erbsen, ein Kopf Salat und das Weiße von drei Stangen Lauch und drei großen Kartoffeln in Stücke geschnitten, zugelegt und mit einigen Würstchen noch sechs Stunden langsam und gleichmäßig gekocht. Die verdampfende Flüssigkeit muß durch Nachgießen von Wasser ergänzt werden. Beim Servieren wird die Brühe in eine Terrine getan und Fleisch und Gemüse gesondert auf zwei Schüsseln angerichtet. Fg.