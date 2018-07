Zerstört – seit Mai 1945 vernichtet. – verschollen – zerstört –, so heißt es immer wieder in dem Verzeichnis der Bildhauerarbeiten von Gottfried Schadow, das der Deutsche Verein für Kunstwissenschaft herausgegeben hat. „Daß sein plastisches Werk“, so schließt Paul Ortwin Rave seine Einleitung zu diesem Buche, „durch die jahrzehntelang unermüdlich aufgewendete Liebe und Mühe, Umsicht und Belesenheit eines Gelehrten, Hans Mackowsky, gesammelt, verzeichnet, dargestellt und vorgelegt werden kann, verdient um so mehr Dank, als dies nun und später niemand mehr vermag.“ Man kann nicht trefflicher die Situation beschreiben, in die heute die Wissenschaft der Kunstgeschichte in Deutschland geraten ist. Viele der Originalwerke sind zerstört, noch mehr sind geraubt und vieles, was an Dokumenten unersetzlich war – wie die einzigartige Sammlung von Katalogen und Auktionsverzeichnissen in der Bibliothek der Berliner Museen – haben die Sowjets abtransportiert. So dient es der Bewahrung einer sonst rettungslos verlorenen Tradition, daß der Deutsche Verein für Kunstwissenschaft seine Schriftenreihe „Denkmäler deutscher Kunst“ fortsetzt und daß die Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft ihm Mittel, zur Verfügung gestellt hat, aus denen diese Publikation über Schadow reich und vorzüglich illustriert werden konnte. (Hans Mackowsky, „Die Bildwerke. Gottfried Schadows“, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin, 274 S., 220 Abb.)

Das vorliegende Werkverzeichnis sollte den dritten Band einer Schadow-Biographie bilden, deren erster Band bereits 1928 erschienen ist. Der Tod nahm dem Autor die Feder aus der Hand, bevor er den zweiten Band vollenden konnte. Die Vorarbeiten für den dritten jedoch waren nahezu abgeschlossen, so daß er jetzt von der Witwe des Verfassers, Frau Else Mackowsky, nach sorgfältiger Prüfung und Durchsicht des Materials herausgegeben werden konnte:

Paul Ortwin Rave, der ihr hierbei behilflich war, hat zu dem Verzeichnis eine vorzügliche Einleitung geschrieben, in der er den „Klassizisten“ Schadow als einen Sohn des achtzehnten Jahrhunderts, einen Schüler des Barock also, darstellt – wie denn die von uns abgebildete Büste Nicolais ohne weiteres an Houdon erinnert –, als einen Künstler, der nie ganz in die neue Sphäre der von Winckelmann geprägten Kunstanschauung hineinwuchs. Daher denn der Gegensatz zwischen Berlin und Weimar, der Schadow bewog, in zwei Aufsätzen Goethes Kritik an der Berliner Kunst zurückzuweisen. „Statt aller erträumten und vermeintlichen Vollkommenheiten, die einen Künstler nur toll und irre machen könnten, solle dieser nur treuen und ehrlichen Sinn beweisen, die Wirklichkeit genau beobachten, Handwerk und Auge schulen, eher wissen und können als schwärmen und dichten, und im übrigen spreche jeder große Künstler seines Volkes Sprache, das Vaterländische schließe also das Allgemein-Menschliche ganz von selber ein, und wir Deutsche brauchten wahrlich nicht Welsche und Fremde nachzuahmen, sollten uns vielmehr an die Natur halten, so würde auch unsere Kunst wahrhaft und wesentlich, echt und eigentümlich.“ Daher auch Schadows Resignation in den späteren Jahren, als er mit einer Anspielung auf den erfolgreichen Bildhauer Christian Rauch, der im Gegensatz zu ihm ein Sohn des 19. Jahrhunderts war, mit Witz und Bitterkeit meinte, sein Ruhm sei „in Rauch aufgegangen“.

Gottfried Schadow gehörte zu Preußens großen Söhnen. So ist viel Preußisches in diesem Buch eingefangen, wie ja auch sowohl Hans Mackowsky wie Paul Ortwin Rave dem Kreise der Berliner Nationalgalerie angehörten.

Martin Rabe