Die Autofabrik der Firma BMW in Eisenach war einer der ersten großen Industriebetriebe der deutschen Sowjetzone, der von der SMA die Erlaubnis zur Wiederaufnahme seiner Produktion erhielt. Sie begann auf Hochtouren zu arbeiten, Hm Wagen auf Reparationskosten und für den inneren Bedarf der SMA zu liefern. Der neue Wagenpark von Karlshorst bestand bald fast ausschließlich aus Wagen der Marke BMW. Außerdem wurden schwere Militär Motorräder für die sowjetischen Besatzungstruppen hergestellt.

In Obereinstimmung mit den Beschlüssen der "Potsdamer Konferenz über die Entmilitarisierung Deutschlands arbeitete der Kontrollrat unter aktiver Teilnahme General Schab alins genaue Bestimmungen aus, die der deutschen Industrie jedwede Art von Kriegs- oder kriegsähnlicher Produktion auf das strengste untersagten Zur gleichen Zeit erhielten die BMW Werke von demselben General Schabalin feste Aufträge für die Lieferung von Militär Motorrädern". Aber das sind natürlich nur Kleinigkeiten.

Wenige Tage nachdem General Schabalin die Genehmigung für die Inbetriebnahme der BMWWerke unterzeichnet hatte, sah ich die Morgenpost des Generals durch. Unter anderem fiel mir eine Rechnung der Firma BMW über insgesamt 7400 RM auf den Namen Schabalin auf, sie betraf die Bezahlung des Wagens, "den Sie durch unsere Vertreter erhalten haben". Die Rechnung war mit dem Stempel "Betrag erhalten" verseilen. Ich warf Kusnezow einen fragenden Blick zu. Er gab sich den Anschein, als wüßte er nichts von der Sache. Am Tage darauf traf ich den Generalsfahrer Mischa, als ich über den Hof des Hauses jing, in dem Schabalin wohnte, in der Tür der Garage. Er brachte mit einem Lappen einen funkelnagelneuen Wagen, der mir — noch ohne Nummer — aus dem Halbdunkel der Garage entgegenichimmerte, auf Hochglanz. "Wem gehört der Wajcen?" fragte ich erstaunt; ich wußte nichts davon, daß der General einen solchen Wagen hatte.

"Ach, bloß so", antwortete Mischa ausweichend entgegen seiner sonstigen Gesprächigkeit. Als ich die schachbrettartige Fabrikmarke auf dem Kühler des Wagens erblickte, begriff ich, wie die Dinge lagen. Die Direktion der BMWWerke hatte dem General ein kleines "Geschenk" gemacht. Heute sind 7400 Reichsmark die Fiktion einer Kaufsumme. Der General hat also seinem Fahrer wnd seinem Adjutanten für alle Fälle befohlea, den Mund zu halten. Daher sind Kusnezow- ufld Mischa auch so zurückhaltend in bezug auf den neuen Wagen.

Während des Vormarsches durch Deutschland organisierte" General Schabalin zwei PKWs und verfrachtete sie mit Mischas Hilfe nach Hause, aeben den drei Lastwagen, vollbeladen mit sonstigen "Trophäen". Hier benutzt General Schabalin nur die zwei ihm zur Verfügung Steheaden Dienstwagen, ohne auch nur eine einzige Fahrt mit dem neuen BMW zu machen. Bald verfrachtete Mischa auch den BMW, wieder in Begleitung zweier Lastwagen, in die Heimat. Natürlich nicht auf Rechnung des Wiederaufbaues oder der Reparationen, sondern höchst privat an die Adresse des Generals. So hat er also drei Privatwagen und zwei Dienstwagen. Die Dienstwagen benutzt er, die eigenen schont er und versteckt sie verschämt. In dieser Hinsicht ist der proletarische General so geizig wie ein Wucherer. Ach, ihr eisenharten Bolschewiken mit der Seele eines Taschendiebs! Anfangs kam ich gar nicht auf den Gedanken, mir einen eigenen Wagen anzuschaffen. Später, als ich sah, wie sich die anderen den örtlichen Verhältnissen anpaßten, überlegte ich mir, daß es nicht schlecht wäre, ein eigenes Auto zu haben. Ein Auto kaufen ist eine "Kleinigkeit, viel schwerer ist es, die sogenannte "Genehmigung zum Besitz eines privaten Automobils" zu bekommen. Ich erhielt sie schließlich. Jedoch, ich wurde gewarnt: "Geh in Karlshorst lieber zu Fuß. Beim Überqueren der Straße sieh dich erst nach allen vierzehn Seiten um!" Tatsächlich, in Karlshorst kommen mehr Verkehrsunfälle vor als im gesamten übrigen Berlin. Die Verkehrsregeln sind hier in gewissem Maße abgeändert. Allerdings durch die Chauffeure selbst, oder richtiger, durch die Leute am Steuer. Das Vorfahrtsrecht im Straßenverkehr haben üblicherweise Lastwagen unter Berücksichtigung ihrer Tonnage. Die Logik ist ausnehmend einfach und vom Leben selbst diktiert: wer im Falle eines Zusammenstoßes den größeren Schaden hätte, hat nachzugeben. Nicht umsonst nennt man Karlshorst den Berliner Kreml. Die Spielregeln sind die gleichen. Eine Streitfrage bilden die Wagen der Generale, wobei der Streit zwischen Tonnage und Generalsprestige nicht selten mit eingedrückten Kühlern endet.

Gewöhnt an die Zustände des Autoverkehrs in Karlshorst — besonders nachdem ich mit meinem Wagen verschiedentlich auf der Flucht vor verfolgenden Lastwagen auf den Bürgersteig entfliehen mußte — war es mir irgendwie ungemütlich, durch die Straßen Berlins zu fahren. Ein fremdes Element. Da fährt man ordnungsgemäß die Hauptstraße entlang und tritt angstvoll auf die Bremsen, wenn aus der Seitenstraße ein riesengroßer amerikanischer Truck seine Nase herausstreckt. Und doch, der andere, der dickere, hält an. Teufel noch mal, ein solcher würde bei uns nicht einmal dem Marschall persönlich den Weg freigeben. Der dumme Yankee aber verbrennt sein Benzin für nichts, der Wagen stöhnt wie ein Elefant mit seinen pneumatischen Brem"sen und der Fahre- winkt von seiner unbezwinglichen Höhe mit der Hand: "Fahr zu!" Da sieht man doch gleich, daß dieser Mensch die einfachsten Dinge nicht begreift — bist du der Stärkere, dann presche vor. Und doch ist es ganz angenehm — immerhin Achtung vor irgendwelchen höheren Gesetzmäßigkeiten, nicht, nur vor roher Kraft. Eine Gruppe von Offizieren sitzt auf der Grasfläche vor dem Gebäude des Stabes der SMA, am Fuße des fünf Meter hohen Obelisken, der nachlässig aus Furnierholz zusammengehämmert und im Übermaß mit roter Farbe getüncht ist. Der Sockel des Obelisken, in Form eines fünfeckigen Sternes, ist mit roten Brettern abgestützt und innen mit Sand gefüllt. Die Offiziere wärmen sich in den schrägen Strahlen der Herbstsonne.

"Es ist doch gut, daß der Krieg zu Ende ist", sagt ein junger Leutnant mit Artillerieabzeichen auf den Schulterstücken träumerisch, ohne sich direkt an jemand zu wenden "Damals hat man nicht viel nachgedacht — heute lebst du, morgen bist du unter der Erde oder im Lazarett, alles eins. Nur wenn von der Mutter ein Brief kam, dachte man daran, sich vorzusehen. Um der Alten keinen Kummer zu machen. Man erzählt, daß irgendwo hier in Berlin ein Grabmal des un- bekannten Soldaten war. Dort brannte ein ewiges Feuer und oben im Dach ein rundes Loch, durch das der blaue Himmel schaute. Wer dort hineinging, fühlte sich ungefähr so, wie auf dem halben Weg zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Da beruhigten die Deutschen ihr Gewissen über diejenigen, die in den Feldern und Wäldern faulten. Immerhin richtig — niemand wird vergessen. Welche Mutter auch hineinkam, dachte, die Kerze brennt für ihren Sohn. Jaja, die Deutschen verstehen, ihre Toten zu achten. Ich jagte ein , mal zufällig mit meinem Motorrad in einen Fried , hof hinein, direkt geschämt habe ich mich. Solche Ordnung! i s atmete richtig ewige Ruhe. In Rußland bin ich nur auf den Friedhof gegangen, urn den Zink von den Särgen zu holen. Sowieso waren alle Grüften erbrochen. Damals zogen die Gauner die Toten aus, von den Toten konnte man mehr holen, als von den Lebenden. Ein anderer Offizier, eine starke Brille mit dicken Gläsern auf der Nase und einen dichten Schöpf krausen Haares auf dem Kopf, greift in die Unterhaltung ein "Das ist alles Quatsch. Bei uns in Gorkij sorgt man für die Toten am besten, sogar eine Tanzfläche hat man eingerichtet "Für wen?" fragt der Leutnant "Für alle — die Lebenden und die Toten Die Offiziere wenden sich zwefelnd dem Sprechenden zu und blicken ihn erwirtungsvoll an. Der Offizier mit dem Schöpf erläutert: "Dort war inmitten der Stadt ein Friedhof. Der Stadtsowjet ordnete also an, statt dessai einen Park anzulegen. Das hat man auch getan, nach allen Regeln der Wissenschaft und Teduiik — der Friedhof wurde umgepflügt und ein Park der Kultur und Erholung namens Swrdlow eingerichtet. Mit einer Tanzfläche und sonstigen Belustigungen. Und die ganze Stadt nannte den Park Klub der Lebenden und Toten. Die Lebenden haben Spaß und die Toten keine Langeweile. Die Töchter tanzen auf den Knochen ihre) Papas Foxtrott. Nur die alten Weiberchen bekreuzigten sich im Vorbeigehen " "lei uns in Rostow ist es ähnlich", sagt der Artilerieleutnant "Man baute ein neues Theater Maxim Gorkij. Der Plan sah außen weiße Marnorverkleidung vor. Man beriet hin und her, woh:r man den Marmor nehmen sollte. Und beschieß, den Toten die Steuer aufzuerlegen — riß im ganzen Gebiet Rostow alle Grabmäler aus weifem Marmor ab, zersägte sie und verkleidete das Theater mit weißen Marmorkacheln — "Ja, das Theater ist gut, nur die Akustik ist schlecht. Ich war einmal da", gibt der Offizier mit dem Schöpf zu — "Nachdem das Theater fertig war, wurden alle Bauleiter festgesetzt", sagt der Artillerist "Da war "irgendeine Teufelei los, auf der Galerie konnte man besser hören als in der ersten Reihe. Man beschuldigte natürlich die Erbauer — Schädlingsarbeit. Aber die Leute munkelten, daß die Toten einen Streich gespielt hätten "