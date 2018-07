Titofreundliche deutsche Kommunisten, die sich von der KPD getrennt hatten; und parteilose Sozialisten hatten zu Ostern in Worms eine Unabhängige Arbeiterpartei gegründet. Jetzt haben sie ihrerseits sich gleichfalls gereinigt, und zwar von trotzkistischen Elementen. Diese Trotzkisten versuchten, das Ausbeutungssystem der Sowjetunion – die doch eigentlich mit ihnen in aufrichtiger Feindschaft lebt – zu rechtfertigen, so erklärten die Titoisten. Wann die Trotzkisten sich ihrerseits wieder reinigen und wen sie dann ausbooten werden, ist noch nicht bekannt. Das Ganze erinnert an jene englischen Keksdosen, auf denen eine Frau abgebildet war, die eine Keksdose in der Hand hielt, auf der eine Frau abgebildet war, die eine Keksdose in der Hand hielt und so fort ohne jedes mögliche theoretische Ende. Uns soll es nicht stören, wenn der rote Wolf sich so auf mirakulöse Weise selbst auffrißt. –l