Persien mit den Augen eines Asiaten gesehen: Der bekannte indische Journalist B. J. Modi befindet sich auf einer Reise durch Persien. Er hat mit Ministerpräsident Mossadeq, führenden Kommunisten und Nationalisten gesprochen und berichtet von seinen Eindrücken.

Die Regierung Mossadeq ist seit Jahren die erste populäre persische Regierung! Mossadeq ist populär, weil er den Willen des Volkes, seinen Haß und seine Empörung versteht und verkörpert. Das Volk empfindet die dünne Oberschicht, die die Regierung ausübt und die in ihrer Lebensweise verwestlicht ist, als fremd. Es sind Großgrundbesitzer, die gewohnt sind, auf Kosten der Bauern zu leben, und die zu willfährigen Partnern der Anglo Iranian Oil Company wurden. Die Gesellschaft benötigte sie, um ihre Konzessionen aufrechtzuhalten, und sie wiederum brauchten die Gelder der Gesellschaft.

Heute nun identifiziert man Armut und Elend des Landes mit der Existenz der Gesellschaft und glaubt, da sie eine Klasse von korrupten Politikern hervorgebracht hat, daß die Rückständigkeit des Landes ausschließlich ihrem Einfluß zuzuschreiben ist. So wurde allmählich die Ölgesellschaft das Ziel aller Kritik. Zu den Massen gesellte sich die unzufriedene Mittelschicht, die in diesem Staat keine Möglichkeit zur Betätigung hat. Auch ein paar Grundbesitzer, nationale Eiferer, denen Emotionen mehr bedeuten als materielle Vorteile, stießen dazu. Auf diese Weise wurde Mossadeq zu einem Führer.

Ein Kompromiß mit der Ölgesellschaft scheint unmöglich, denn für das Volk ist ja gerade sie die Wurzel von Armut, Erniedrigung und Elend. Natürlich wird die Gesellschaft versuchen, doch noch eine Verhandlungsbasis zu schaffen, und das bedeutet, daß sie sich in die innenpolitischen Verhältnisse einmischen wird. In der Vergangenheit ist ihr das zuweilen gelungen, es hat sogar Kabinette gegeben, die unter ihrem Einfluß standen. Aber gerade das macht das Volk argwöhnisch. Die Perser wollen die Ölgesellschaft loswerden; denn heute ist die Lage nicht von materiellen oder finanziellen Gesichtspunkten beherrscht, sondern nur noch von Emotionen: Ressentiment, Argwohn und Haß. Die Perser wollen endlich allein gelassen werden, auch wenn dies Armut und Elend bedeutet. Sie sind ein stolzes Volk; mit Bitterkeit empfinden sie, daß sie um ihren Anteil betrogen worden sind und daß ihnen starke Männer fehlen, die die fremden Ausbeuter ihrer Macht berauben könnten. Es ist in der Tat der Aufstand der hungernden Massen gegen skrupellose Politiker und ihre fremden Alliierten. Der Haß gegen die Briten ist so stark geworden, daß den Persern alles andere erträglicher erscheint als die Ölgesellschaft: sogar Kommunismus, Anarchie, ja selbst die totale Vernichtung. Das ist in Persien die Volksstimmung.

Sollte die Ölgesellschaft tatsächlich von der Bildfläche verschwinden, so wäre zwar das Hauptziel der Kritik damit aus der Welt geschafft, die Armut aber würde bleiben, und sie ist in Grunde das eigentliche Problem. Es gibt eine starke kommunistische Partei in Persien, und die Sowjetunion ist keineswegs unpopulär. Gewiß erwartet das Volk viel von den Amerikanern, wenn aber nicht bald Hilfe von ihnen kommt, dann wird es erwartungsvoll nach Rußland schauen. Es kommt also alles darauf an, das Elend zu bekämpfen, und dies erfordert rasche und drastische Maßnahmen, zu denen aber kein Politiker bereit ist. Diejenigen Politiker, die die Massen gegen die Ölgesellschaft anführen, könnten sie nicht gegen die Grundbesitzer führen, weil sie ja selbst zu dieser Klasse gehören.

Die Ölgesellschaft selbst konnte nicht mehr tun, als 50 v. H. ihrer Gewinne anbieten; wäre sie darüber hinausgegangen, so hätte dies in den benachbarten arabischen Ländern zu Schwierigkeiten geführt. Viele persische Politiker sind durchaus der Meinung, daß ihnen die englische und die amerikanische Regierung faire Angebote gemacht haben, aber kein Politiker würde es wagen, sie anzunehmen, weil er damit zum „Verräter‘ würde.

Persien befindet sich in einer Zwickmühle. Die extreme Volkstimmung, von Kommunisten und Fanatikern geschürt, verlangt die Liquidierung der britischen Ölgesellschaft. Ohne die Royalties aber kann das Land nicht existieren und wird, wenn es nicht Hilfe vom Westen bekommt, den Kommunisten in die Hand fallen. Sollte es aber wider alles Erwarten doch gelingen, den nationalistischen Aufruhr zu unterdrücken und der Ölgesellschaft die Weiterarbeit zu ermöglichen, so würde das eigentliche Problem nur hinausgeschoben und eines Tages mit um so größerer Gewalt zutage treten; auf einen beschwichtigten nationalistischen Aufruhr würde bald eine soziale Revolution folgen, die zweifellos nicht weniger gefährlich wäre. Die meisten der liberalen Politiker in Persien wissen dies. Ihre einzige Hoffnung ist auf angloamerikanische Hilfe und Zusammenarbeit gerichtet. B. J. Modi