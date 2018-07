Naturphilosophie übt wohl, in populärster Form, auf das große Publikum von heute eine starke Anziehungskraft aus; vor dem Forum strengen Denkens dagegen ist sie mit der etwas fatalen Erinnerung an die zusammengebrochenen Konstruktionen der Romantiker belastet. Die neueste Entwicklung der Naturwissenschaften vollends, besonders der Physik scheint alle Hoffnungen auf ein geschlossenes Naturbild zu zertrümmern. Doch auch die Wissenschaften sind durch ihre rapiden Vorstöße in die Welt des Unsichtbaren sozusagen um ihre Naivität gekommen und bedürfen der Ergänzung durch Philosophieren. Nicht als ob sie Anweisungen zu erwarten oder zu befürchten hätte. „Im Hinblick auf diese Sachlage wäre es ein vollkommen falscher Anspruch der Philosophie, wenn sie sich zur Richterin aufwerfen und den Streit schlichten wollte, – als hätte sie Kriterien höherer Art in der Hand, die der exakten Wissenschaft abgingen ... Der Philosoph soll die exakte Forschung nicht in die Hand nehmen, sondern den Berufenen überlassen. Er soll sich erst recht nicht von der Unruhe der Ungeduldigen antreiben lassen. Es bleibt ihm ohnehin genug zu tun. Sein Geschäft eilt nicht.“- Mit diesen Sätzen hat Nicolai Hartmann das Programm seines letzten großen Werkes bestimmt („Philosophie der Natur“. De Gruyter, Berlin. 709 S., Lernen 30,– DM). Der Philosoph leistet nur Vorarbeit, hat die Aufgabe, die Einheit des Ganzen in einer kategorialen Schau zu vereinen, nachdem dieses Ganze sich in der modernen Physik und Astronomie so gewaltig erweitert hat und doch in der Welt der kleinsten und größten Prozesse konvergiert.

Hartmanns letztes Werk begnügt sich, wie seine ganze Ontologie, nicht mit dem populär gewordenen Schichtengegensatz von Natur und Geist, die sich innerhalb einer und derselben realen Welt überlagern. Die Welt ist nicht zweischichtig, sondern mindestens vierschichtig; denn die „Natur“ umfaßt das Physisch-Materielle (Anorganische) und das Organische, die bisher „Geist“ genannte Stufe aber das seelische Sein und darüber das geistig-geschichtliche Leben. So „ruht“ – um hier bei der Natur zu bleiben – die organische Natur „auf“, nämlich auf der sie tragenden anorganischen, setzt also die Gesetzlichkeiten des Physisch-Materiellen voraus, bedeutet aber (eben durch das Leben) ein Novum dem Anorganischen gegenüber; sie ist bedingt „von unten“ und doch eigengeformt und eigengesetzlich.

So beginnt das Werk Nicolai Hartmanns in glanzvoller Disposition mit den allgemeinsten Bedingungen von Naturgegenständen überhaupt, mit den Kategorien der Dimension: Raum und Zeit. Der Raum ist die dimensionale Form der Außenwelt allein, und darum nur die der niederen Schichten des Realen. Die Zeit ist die dimensionale Form der inneren und äußeren Welt, Form aller Schichten des Realen, der ganzen realen Welt also, das maßgebende Merkmal der Realität, während der Raum schon an der oberen Grenze des organischen Seins (vor dem Seelischen) abbricht. Fließen in nur einer Richtung ist das Grundmoment der Realzeit. Im Reich der Natur bilden Raum und Zeit ein einheitlich geschlossenes 3 + 1-dimensionales System der Raum-Zeitlichkeit. Die Relativitätstheorie ist konsequent und widerspruchslos, soweit sie sich in rein mathematischen Überlegungen bewegt, nur in der Ausweitung der Relativität auf das kategoriale Wesen des Raumes und der Zeit liegt ihre Grenzüberschreitung. „Denn Raum und Zeit selbst sind nicht anschaubar, nur das in ihnen Ausgedehnte ist der Anschauung gegeben, das ‚Räumliche‘ und das ,Zeitliche‘.“

Das Organische hingegen, zwischen dem Dinglichen und Seelischen stehend, ist nicht unmittelbarer gegeben. „Wir haben kein Sinnesorgan für Vorgänge der Lebendigkeit als solcher.“ Alle Besinnung auf sie ist erschwert. „Das ist eines von den vielen Zweckmäßigkeitsphänomenen des organischen Lebens.“ In großartigem Aufbau kreist Hartmann zunächst die Gruppe des organischen Gefüges ein, anhebend mit dem Individuum, dann das überindividuelle Leben (der Art), die Phylogenese und endlich die organische Zielstrebigkeit, „eine eminent metaphysische Frage, die wir nicht bis zum Ende lösen können“!

Hartmanns Buch ist von höchster Strenge des Philosophierens, nicht durchzulesen, nur durchzuarbeiten. Aber herrlich ist es, wenn man dann nach einer langen, mühseligen Analyse in dem klassischen Kapitel über Zeitlichkeit als dem Merkmal der Realität schlechthin, oder bei dem „Art-Leben“ zu einem Höhepunkt geführt wird. Es ist wie ein Ausblick vom Gipfel nach schwerem Klettern. Das Buch lehrt mehr als nur „Philosophie der Natur“: es lehrt philosophieren. Es dürfte der Ausgangspunkt werden für ein lange vermißtes fruchtbares Gespräch zwischen Philosophie und Naturwissenschaft. Es ist zugleich eine neue Kritik der reinen Vernunft auf dem Gebiet der zwei unteren Schichten der realen Welt (darin wird es viele Gegner finden). „Anstrengungen des Begriffs“ (Hegel) ist sein Gepräge, aristotelisch weit seine Sicht.

Oscar Hoesch