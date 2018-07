Nicht jede deutsche Erstaufführung, eines bedeutenden ausländischen Dramas ist wirklich ein theatralisches Ereignis, von dem Wirkung auf andere Bühnen ausgeht. Manchmal sind mehrere Versuche nötig (so im Fall von Sartres „Fliegen“ oder der „Irren von Chaillot“). Vielleicht wird sich auch die „Elektra“ des Jean Giraudoux erst jetzt in das deutsche Theaterleben einfügen, wo eine Aufführung der Hamburger Kammerspiele die Essenz des schwierigen, vielschichtigen und doch sonnenklaren Stückes zutage fördern konnte, weil der Regisseur Robert Michael den Sinn für die sachte Dialektik dieses denkenden Dichters ebenso bewährte wie den für die behutsam poetischen, eigentümlich shakespearisierenden Elemente, Dem Stoff der alten Tragiker hat Giraudoux eine ganz andere Wendung gegeben als Sartre in den „Fliegen“: Nicht Orest steht bei ihm im Zentrum, der Täter aus spontaner Entschlossenheit, sondern Elektra, der die Sauberkeit der Lebensfundamente mehr gilt als das Staatswohl, ja, als der Bestand des Staates. Aegisth, selbst bei aller machiavellistischen Klugheit doch ein Mann mit echtem. Schuldbewußtsein, bietet Elektra an, er wolle sich am Tage nach dem Siege über den äußeren Feind selbst richten – aber Elektra entscheidet sich für die Katastrophe des Ganzen. So wird aus dem Mittelstück der Orestie eine moderne Tragödie: Zwei gleich starke Rechte – das Existenzrecht und die sittliche Forderung – stehen widereinander, und die Eumeniden (von Giraudoux als drei kindliche Macbeth-Hexen entworfen) werden zu Sachwaltern des Lebens gegen die Strenge des Begriffs. Diese Gedanken undoktrinär herauszuspielen und den Schein blühender Verspieltheit zu wahren, ist nicht leicht. Es gelang auch im Darstellerischen zumeist, weil die junge Hertha Krawina alle schroffe Unbedingtheit der Elektra hatte, Richard Münch allen hurtigen Scharfsinn des Herrschers Aegisth und Helmuth Peine allen unverbissenen Humor des Bettlergottes, den Giraudoux. als Gabe der französischen Komödie in den tragischen Knoten eingeflochten hat. L.