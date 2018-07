München war kürzlich Magnet für Hunderte von jungen Ausländern, die dem Rufe der Stadt folgten, um der ersten Festwoche der „Musikalischen Jugend Deutschlands“ und dem Zweiten Internationalen Musikstudententreffen beizuwohnen.

Nicht zum erstenmal in der Geschichte wurde in der dunkelsten Nacht das hellste Licht geboren, wurde in Kriegswirren der Keim einer Friedenstat gesät: 1941 gründete Marcel Cuvelier in Belgien die Jeunesses Musicales mit dem Ziel, die Musik zum Medium der Völkerverständigung zu machen. Musik als „Esperanto“. Die Jugend mit ihrer Begeisterungsfähigkeit soll Künderin dieser Sprache sein. Welche Möglichkeiten ihr dafür heute schon zur Verfügung stehen, hat sich jetzt in München erwiesen.

Der Musizierstil unserer Zeit, dem sich besonders die Jugend verpflichtet fühlt – von außermusikalischen Tendenzen und vom Übermiß an Sentiment befreit – kommt den Ideologien der Jeunesses Musicales entgegen. Die stilistische Grundhaltung aller sonst noch so verschiedenen Strömungen der Gegenwartsmusik tendiert zu einer Objektivität, die sich leicht dem übernationalen Verständnis erschließt. Hierauf gestützt, entwickelt die auf föderalistischer Basis arbeitende musikalische Jugendorganisation, losgelöst von allen konfessionellen und parteipolitischen Bindungen, ein neues Gemeinschaftsgefühl. Wenn sich junge, musikliebende Menschen vieler Länder gemeinsame Musikfeste bereiten und ihre Kräfte in ehrlichem Wettkampf messen, dann stellt sich von selbst auch eine Solidarität in politischem Sinne ein. So ist es denn besonders zu begrüßen, daß diesmal die deutsche Jugend den Anschluß fand, nachdem im vergangenen Jahr anläßlich des ersten Internationalen Musikstudententreffens in Bayreuth der Generalsekretär des Musikrates der UNESCO, Marcel Cuvelier, und der Musikschriftsteller Herbert Barth die „Musikalische Jugend Deutschlands“ ins Leben gerufen hatten.

Obwohl nun der Jugend das Recht auf eigene Gestaltung der Jeunesses Musicales zugestanden wird – denn ihre Schwungkraft ist ja der Motor –, bedarf sie doch auch der Steuerung und der Bremse für ihren natürlichen Übereifer. So Mit es einerseits nicht an prominenten Persönlichkeiten, die mit Rat und Tat helfen, und gibt es andererseits manche Skeptiker, die bedenklich in die Opposition gehen. Viele von ihnen werden sich allerdings nach dem Verlauf der Münchener Festwoche davon überzeugt haben, daß die „Musikalische Jugend“ wenig Ähnlichkeit mit den dilettantischen Wandervogel vereinen von ehedem hat. Zwar ist sie auch wie jene gegen einseitiges Stamm und überwuchernde Artistik eingestellt. Aber sie will den rein passiven Musikgenuß durch ein aktives Hör- und Musiziererlebnis auf ernstzunehmender künstlerischer Ebene ersetzen. Sie will der Gefahr entgegenwirken, daß der überalterte Konzert-„Betrieb“ die künstlerischen Kräfte der jungen Generation erstickt, indem er falschen Ehrgeiz züchtet, als dessen Folge ein hoffnungsloses Musikproletariat heranwächst und statt der Konzertsäle die Musikhochschulen und Konservatorien überfüllt sind. Demgegenüber wollen die Jeunesses Musicales die Musikkultur an den Wurzeln erneuern nach dem Prinzip, daß Jugend für Jugend musiziert und dadurch ein Assimilationsprozeß zwischen Ausübenden und Hörergemeinschaft stattfindet.

Ingeborg Küchler-Lamcken

Von Gottfried Sello

Zur Feier seines fünfundsiebzigsten Geburtstags wollten die Regierenden den Meister, weil er eine Zierde ihres Landes war, mit einem Festbankett ehren. Aber der Meister verbat sich diese Ehrung und lud statt dessen alle großen und kleinen Maler des Landes zu sich ein, um in ihrem Kreise den Tag zu feiern. Mit tiefer Verbeugung begrüßte er jeden einzelnen, nannte sie nicht anders als „meine verehrungswürdigen Herren Kollegen“ und servierte ihnen in demütiger Haltung den Tee, den er eigenhändig bereitet hatte. Seine Gäste wunderten sich über sein Benehmen. „Hat man uns nicht berichtet, dieser Mann sei stolz und hoffärtig?“ fragte der eine. „Da siehst du es“, sagte ein Zweiter, „die wahre Meisterschaft macht bescheiden.“ Und wieder ein andrer hielt die Demut des Meisters für nichts als Verstellung.

Da klopfte der Meister mit dem Teelöffel an seine Schale zum Zeichen, daß er zu sprechen wünsche. „Was wäre ich ohne euch, meine verehrungswürdigen Herren Kollegen!“ sprach er. „An diesem Tag drängt es mich, euch meinen Dank zu Füßen zu legen.“ „Wie denn das!“ riefen einige, „und was hättest du uns zu danken!“ „Das meiste“, erwiderte er bescheiden, „denn woran sollte einer den Wert meiner Bilder ermessen, wenn nicht an dem Unwert der euren.“ Er verbeugte sich beinahe bis zum Boden, und als er sich wiederaufgerichtet hatte, waren die Gäste gegangen. So daß er sich für den Rest des Abends mit seiner eigenen Gesellschaft begnügen mußte.