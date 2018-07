Inhalt Seite 1 — La premiere Etape Seite 2 Auf einer Seite lesen

Au cours de leur longue histoire, les nations occidentales ont affronté bien des périodes incertaines. Au siècle dernier, les guerres napoleoniennes ont été suivies d’un developpement de la population, de la production, du progrès technique et du bien-être à un rythme sans procédent, cependant que la vieille Europe apportait par son Emigration et par ses techniques une contribution décisive h. la mise en valeur du reste du monde. Malgré les dangers qui les menacent aujourd’hui, les nations europeennes peuvent se frayer un avenir à la mesure de leurs capacités et de leurs aspirations, si elles rassemblent en ellesmêmes assez de resolution et de clairvoyance pour s’unir et changer ce qui doit être changé.

C’est cette conviction qui a inspiré le Plan Schuman et soutenu, à travers une Situation internationale en rapide Evolution, tous ceux qui ont associé leurs efforts pour le réaliser. Le Plan Schuman est en effet la premiere étape d’une transformation fondamentale dans les relations entre nos pays et dans leurs conditions materielles d’existence.

Afin d’apporter au maintien de la paix la contribution irremplaçable d’une Europe libre et unie, il rompt avec la desunion des pays de l’Ouest qui a engende deux guerres mondiales, dévasté et ruiné notre continent. Le Plan Schuman institue entre la France, l’Allemagne, les pays de Benelux et l’Italie, une Communauté supranationale dans le domaine du charbon et de l’acier. Pour la premiere fois dans l’Histoire, les Etats membres déléguent volontairement une partie de leur souveraineté aux Institutions d’une Communaute démocratique caractérisée par l’élimination des Elements de domination, tant politiques qu’économiques, c’est-à-dire par une égalité effective entre tous ses membres. Cette Communauté, qui substitue aux conflits d’intérêts entre Etats souverains, l’arbitrage d’institutions et de regles communes, est à l’échelle du monde moderne.

Le Plan Schuman ouvre une breche dans le nationalisme Economique, le protectionisme des Etats, les pratiques des monopoles et des cartels qui ont aggravé l’appauvrissement de l’Europe entraîné par les deux guerres mondiales, en sté-

rilisant une partie des possibilités d’expansion et de progriès offertes par le developpement des techniques et en s’opposant à une division rationnelle du travail entre nos pays.

En mettant en commun les ressources et les débouchés, le Plan Schuman constitue entre les six pays, pour le charbon et pour l’acier, une unite de production, certes inferieure aux Etats-Unis, mais equivalente à l’Union soviétique, et réalisant la moitié des exportations mondiales de produits sidérurgiques. Il ouvre ainsi aux six pays un marché commun comptant autant de consommateurs que celui des Etats-Unis,

L’etablissement de ce marché commun est indispensable au relevement du niveau de vie des pays de l’Ouest. Il est impossible de faire rendre tous leurs avantages aux techniques modernes et de leur donner tout leur developpement dans le cadre de marchés cloisonnés et juxtaposés dont le plus important ne dépasse pas 50 millions de consommateurs. Le developpement de la productivité exige l’incitation permanente d’une concurrence accrue entre les entreprises et la restauration de leur initiative. L’élimination du protectionisme des Etats et des structures économiques qui permettent à certaines entreprises de se soustraire à la nécessité du progrès est en même temps necessaire à l’élimination des positions de monopole qui contribuent h. réduire la part des travailleurs dans les ressources reelles dont dispose la collectivité.