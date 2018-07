Inhalt Seite 1 — Napoleon = Hitler, also Goethe = ? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geschichtliche Parallelen stimmen immer und stimmen nie; denn Ähnlichkeit ist nun einmal nicht Identität. Wer mit Ähnlichkeiten etwas beweisen will, verbiegt die Wahrheit mit Absicht.

Napoleon wurde von seinen Gegnern als Erzfeind des Menschengeschlechts verabscheut. Goethe war solcher Fanatismus fremd. Darob haben ihn enragierte Patrioten geschmäht. Sie kreideten ihm die Ehrenlegion an, die Huldigungsgedichte, die offen geäußerten Zweifel am alliierten Endsieg, die Weigerung, den Sohn ins Freikorps eintreten zu lassen.

Hitler war, im Unterschied von Napoleon, selbst ein Fanatiker und diskriminierte Menschen als Erzfeinde. Wer, dagegen Wind, Funktionär in dem vom ihm improvisierten System gewesen ist, wurde nach dessen Zusammenbruch von gewissen Bestimmungen betroffen, über deren praktische Unzweckmäßigkeit kein Wort mehr verloren zu werden braucht, denen aber ein klarer Zweck gesetzt war: der Wiederholung des fanatischen Systems vorzubeugen.

So absurd die Vorstellung ist, Goethe hätte 1933 das Präsidium der Reichsschrifttumskammer übernommen, so absurd ist es, die Argumente der enragierten Patrioten gegen Goethe auf eine Stufe zu stellen mit den Bedenken gegen die Weiterbeschäftigung nationalsozialistischer Funktionäre im Staatsdienst nach 1945.

Eben dies tut aber ein Büchlein, das soeben im Plesse-Verlag, Göttingen, erschienen ist (in der Gesellschaft von Hans Grimms „Erzbischofsschrift“). Es heißt „Goethe vor der Spruchkammer“ und imaginiert, nicht ohne Witz und angestrengten Scharfsinn, neue Eckermann-Gespräche, in denen Goethe berichtet, wie er im Traum vor eine Spruchkammer, zusammengesetzt aus Gevatter Schneider und Handschuhmacher, zitiert worden und wegen seiner Nachgiebigkeit gegenüber dem „Cäsarismus“ Napoleons recht ungünstig eingestuft worden sei. Der erwachte Goethe nützt die Besuche Eckermanns, um sich von jeder Schuld (wenngleich nicht von dem Irrtum der falschen Prognose) freizusprechen und die Traum-Spruchkammer als eine Institution zuschildern, die ihre Wurzel in einem fanatischen Vergeltungsdrang habe.

Die Moral ist leicht zu ziehen: Regime folgen einander wie die Jahreszeiten. Sowenig die Aster dem Mohn vorwerfen darf, daß er sommerhörig gewesen sei, sowenig kann den Funktionär eines abgeblühten fanatischen Systems der Vorwurf treffen, er habe die – streng legalen! – Vorschriften dieses Systems gutgeheißen und angewandt. Denn, so sagt dieser Goethe: „Wo soll das Vertrauen in eine Legalität herkommen, deren Vertreter selbst eine frühere Legalität verfolgen?“

Die Entnazifizierung ist zwar kein Ruhmesblatt, so doch wenigstens ein abgeschlossenes Kapitel unserer Geschichte. Goethes posthume Einwendungen sind ein Epilog, der keine Änderung des Verfahrens mehr bewirken kann. Warum also jetzt noch dieser kritische Aufwand?