Von G. P. Klimow

Noch keiner hat die Geheimnisse des „Berliner Kremls“, des Hauptquartiers der sowjetischen Behörden in Karlshorst, so schonungslos preisgegeben, wie der Verfasser unseres Tatsachenberichtes. Klimow, dessen Enthüllungen demnächst als Buch im Kiepenheuer-Verlag, Köln, erscheinen werden, war bekanntlich selbst Mitglied der SMA, ehe er zum Westen flüchtete. Nun schildert er, wie der Sowjetsoldat Deutschland erlebt. „Wir Sowjets sind zwar Sieger, jedoch nicht frei“, sagt er. „Frei waren wir niemals...

Wir können nicht frei mit dem Westen verkehren. Was aber tut der Westen, um die sowjetischen Probleme kennenzulernen? – Ich hatte ein paarmal Gelegenheit, zu beobachten, auf welche Weise der Westen aus „zuverlässigen und zuständigen“ Quellen Informationen über Sowjetrußland erhält. Die Informationsquellen sind gewöhnlich Journalisten. Die amerikanischen und englischen Journalisten geben sich größte Mühe, mit ihren sowjetischen Kollegen zusammenzutreffen, weil sie überzeugt sind, daß gerade diese ihre Fragen erschöpfend und wahrheitsgetreu beantworten können. Naive Leute! Von einem sowjetischen Journalisten kann man ebensowenig Wahrheit erwarten wie von einer Prostituierten Keuschheit. Man kann nicht versuchen, sich von Menschen informieren und orientieren zu lassen, deren Beruf es ist, die öffentliche Meinung zu desinformieren und zu desorientieren. Trotz der verschiedentlichen nützlichen Lehren, die dem Westen im Laufe der Jahre erteilt wurden, hat er nichts gelernt.

Die amerikanischen Journalisten in Berlin suchten lange immer wieder nach einer Gelegenheit, mit ihren sowjetischen Brüdern von der Feder zwanglos zusammenzukommen. Die sowjetischen Journalisten dagegen versuchten, ein solches Zusammentreffen mit allen Mitteln zu vereiteln. Schließlich ließ es sich nicht länger umgehen – sie mußten die Ausländer in ihren Presseklub einladen. Es war immerhin ein Fortschritt, daß die Amerikaner bei dieser Gelegenheit Fragen stellten, die selbst die mit allen Wassern gewaschenen sowjetischen Bauernfänger der Feder und Tinte nicht so leicht beantworten konnten. In solchen Fällen schwiegen sie sich einfach aus. Aufschlußreich ist ferner, daß die Amerikaner allmählich hinter die Bedeutung des Begriffes „NKWD“ gekommensind; allerdings nahmen sie an, daß ihre sowjetischen Kollegen Opfer des NKWD und von allen Seiten von Spitzeln umgeben seien und daß in jedem Tisch ein Diktaphon eingebaut sei. Dabei wäre die Annahme weitaus berechtigter, daß die Gastgeber selbst Agenten des NKWD waren. Meine Erfahrungen in der Akademie haben mich gelehrt, daß alle Auslandskorrespondenten der Sowjetunion nebenbei Mitarbeiter des NKWD sind.

*

Die Tätigkeit im Kontrollrat war sehr aufschlußreich. Man wird in gewisser Weise an ein Theater erinnert, in dem ein historisches Schauspiel gegeben wird. Ich sitze in der vordersten Reihe und erkenne allzu deutlich die Schminke auf den Gesichtern der Schauspieler und höre das Flüstern der Souffleure.

Gleich nach den ersten Sitzungen sehe ich ein, daß die bei dem Mann von der Straße weit verbreitete Meinung falsch ist, der Beruf eines Diplomaten sei leicht und verhelfe zu einem sorglosen Leben – weiße Smokingbrüste, erhobene Champagnergläser und elegante Abendkleider schöner Frauen. In Wirklichkeit sieht alles ganz anders aus. Es ist eine verteufelt schwere, oder richtiger: langweilige Beschäftigung.Man muß die Haut eines Nilpferdes, das Feingefühl einer Antilope, Nerven aus Manilaseil und die Ausdauer eines Jägers haben, denn die Sonne sticht, der Durst quält, die Mücken plagen und man darf sich trotzdem keine unvorsichtige Bewegung erlauben, um das Wild nicht zu verschrecken. Ein englisches Sprichwort sagt, es sei die höchste Errungenschaft des guten Tones, sich zu Tode zu langweilen, ohne es sich anmerken zu lassen. Bei der Auswahl ihrer Diplomaten lassen sich die Engländer von dem Grundsatz leiten: Für den diplomatischen Dienst am ungeeignetsten ist ein Mann, der energisch und dumm, wenig geeignet einer, der energisch und klug, am allergeeignetsten aber ein Mensch, der klug und passiv ist. Die Engländer ziehendes vor, langsam und sorgfältig zu überlegen, um dann einen richtigen Beschluß zu fassen, und fürchten nichts mehr als, übereilte, falsche Entscheidungen. – Für die Sowjetdiplomaten gilt diese Regel mit umgekehrten Vorzeichen. Der ideale Sowjetdiplomat muß ausnehmend energisch und ausnehmend dumm sein. Verstand braucht er ja nicht, da er sowieso keine selbständigen Beschlüsse fassen darf. Energie dagegen ist eine Eigenschaft, die jeder commisvoyageur braucht, ganz gleich, ob er den Leuten Rasierklingen oder die Politik seiner Arbeitgeber aufbinden will. General Schabalin stellt ein leuchtendes Beispiel dieser bevorzugten Kategorie von Sowjetdiplomaten dar. Im übrigen zeichnen sich alle Sowjetdiplomaten durch große Aktivität aus. Man kann dem Kreml alles andere eher zum Vorwurf machen als Passivität.

Die ersten Begegnungen im Kontrollrat waren recht bezeichnend. Trotz meiner ziemlich skeptischen Einstellung gegenüber der Politik der Westmächte mußte ich mich davon überzeugen, daß die westlichen Verbündeten aufrichtig bemüht waren, mit uns bei der Lösung der Nachkriegsprobleme zusammenzuarbeiten. Die Bildung der Organisation der Vereinten Nationen zeugte von dem Willen der westlichen Demokratien, den Frieden in der Welt zu sichern. Äußerlich gaben wir uns den Anschein, als wären auch wir daran interessiert und gewillt, diesen Weg zu beschreiten. Doch schon die ersten praktischen Maßnahmen bewiesen das Gegenteil. Die Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit in der Frage des Weltfriedens war nichts als ein taktisches Manöver, das Zeitgewinn zur Reorganisation der Kräfte zum Ziele hatte, und bedeutete außerdem: Ausnutzung der demokratischen Tribünen zur Sabotage an der Meinung der Weltöffentlichkeit...