Die Kölner Messepolitik hat auch in diesem Herbst die Messe wieder in zwei getrennte Veranstaltungen geteilt, um eine technisch einwandfreie und geschäftlich befriedigende Abwicklung zu ermöglichen. Mit der Textilmesse wurde die diesjährige Kölner Herbstmesse eröffnet. Am Messesonntag fand dann in Köln ein Deutsch-Belgischer Wirtschaftstag statt, auf dem maßgebliche Persönlichkeiten beider Länder, unter ihnen der belgische Außenhandelsminister Meurice und Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard, über die Intensivierung der beiderseitigen Handelsbeziehungen sprachen.

Die 1642 in- und ausländischen Aussteller gaben in Köln ein qualitativ wie modisch voll befriedigendes und umfassendes Angebot ab, das bei den Einkäufern des Handels auf eine im Vergleich zu den überaus ruhigen Vormonaten lebhaftere Nachfrage stieß. Es wäre aber unbillig, wollte man die Frankfurter Textilumsätze mit denjenigen der Kölner Messe vergleichen. Köln hat den Vorteil der strengeren Branchengliederung, der für den Konsum zentraleren Lage und die Chance umfassenderen Angebots. Außerdem lag die Kölner Textilmesse terminmäßig günstiger, so daß sich die wiederholt gestellte Prognose auf zunehmende innere wirtschaftliche Konsolidierung in Köln in Form der offenbar allmählich sich lockernden Käuferzurückhaltung auszuwirken begann. Ein großer Teil der Aussteller erhoffte sich von der Kölner Messe eine stärkere Kräftigung jenes Impulses, der darauf schließen läßt, daß trotz der sommerlichen Flaute das Wintergeschäft doch noch „normal“ werden könnte. Gewisse Grenzen sind der steigenden Kauffreudigkeit aber durch die teilweise im Handel vorherrschende Illiquidität gesetzt, so daß zu der kritischen Käuferhaltung auf der einen Seite nun auf der Herstellerseite eine bisher in dem Umfange nicht zu beobachtende „Prüfung der Käuferleistungsfähigkeit“ tritt. Im allgemeinen gelten aber trotz dieser Erscheinung noch die Regeln des Käufermarktes, auf den die Produzenten auch aus Gründen etwaiger Nachdispositionell noch gewisse Hoffnungen setzen. Die Lager des Handels sind zwar durch den Sommerschlußverkauf weitgehend leer geworden, die Hersteller haben auch ihrerseits vorsichtig disponiert, aber dennoch kann von einem normalen Warenfluß nicht gesprochen werden, weil wenigstens im Augenblick die Lagerfunktion des Handels nicht selten von der Industrie übernommen werden muß. Man konnte auf der Kölner Textilmesse beobachten, daß sich der Handel das Verbraucherprinzip (Kaufen nur dann, wenn es dringend notwendig ist) zu eigen gemacht hat.

Das Ausländergeschäft, von dem man eigentlich angesichts der zahlreichen Aussteller manches hätte, erwarten dürfen, verlief (auch im relativen Vergleich zum Inlandsgeschäft) ruhiger. Doch selbst dieser Eindruck wird nicht von allen Einzelausstellern des Auslandes bestätigt. So konnte bereits am ersten Messetag ein holländischer Textilfabrikant 75 v. H. seines Frankfurter Gesamtumsatzes notieren.

Auch die Kölner Textilmesse dürfte eine absolute Klarheit über die künftige Entwicklung nach nicht gebracht haben. Die Konsolidierung der Preise scheint bislang nicht weit genug vorgedrungen zu sein, um eine allgemeine Normalisierung am Markte zu ermöglichen. Dü.