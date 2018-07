Inhalt Seite 1 — Wie sich das Familienleben ändert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Waller Fredericia

Daß die Frauen immer mehr in die Berufe gehen, ist seit Jahrzehnten in den Statistiken zu lesen. Das ist nicht eine Kriegsfolge, sondern ein tiefergehender soziologischer Prozeß, der wahrscheinlich zu der schnellen Produktions Steigerung der letzten fünfzig Jahre sehr viel beigetragen hat. Eine Kriegsfolge dagegen ist, daß jetzt auch die verheirateten Frauen der Mittelstandschichten in sehr großer Zahl berufstätig sind. Hier kündigt sich ein zweiter soziologischer Vorgang an, der jene langwellige Entwicklungslinie überlagert und genau im Zentrum unserer Gesellschaftsstruktur wirkt, in dem Sektor nämlich, den die einen abfällig, die anderen sehnsuchtsvoll als „Bürgertum“ bezeichnen. Doch ist dieses Bürgertum der größten Aufmerksamkeit wert. Aus ihm kommen die spezifischen deutschen Leistungen, in der Kultur wie in Technik und Wirtschaft. (Siehe auch „Die Zeit“ vom 8 . 3., 12. 4., 17. 5., 19. 7.)

Über die Frau Z. kann man sich nur wundern. Sie steht um halb sechs auf, bringt das Schlafzimmer in Ordnung, während ihre 16jährige Tochter dasWohnzimmer aufräumt. Inzwischen macht ihr Mann die Brote für die ganze Familie zurecht. Gefrühstückt wird nicht. Um 7 Uhr 10 verlassen Herr und Frau Z. das Haus und fahren in die Stadt. Beider Arbeit, die ihre in einem Büro, die seine in einem Geschäft, beginnt um 8 Uhr. Die Tochter und der 12jährige Junge bleiben noch eine Weile zu Hause, ehe sie zur Schule gehen. Um halb sechs Uhr abends kommt Frau. Z. aus dem Büro zurück. Dann kauft sie schnell für den nächsten Tag ein und kocht die Mahlzeit, welche die Kinder am nächsten Tag zum Mittag essen und von der sie ihr etwas aufheben werden. So ißt Frau Z. am Abend wann, die Kinder und der Mann aber kalt, denn der Mann hat zu Mittag schon für 40 Pfennig in der Kantine gegessen. Gekocht wird mit Margarine, hauptsächlich Gemüsetöpfe, Fleisch gibt es nicht oft. Den Abend hat Frau Z. für sich. Für sich – das heißt zum Nähen, Flicken, Stopfen, aber sie findet auch noch Zeit zu einem Spaziergang mit ihrem Mann.

Für Frau Z. hat sich das Leben sehr geändert. Vor dem Krieg lebte sie in einer ganz behaglichen Atmosphäre. Ihr Mann war Offizier, im Krieg wurde er Oberstleutnant. Es war die ganz normale Karriere eines Berufsoffiziers. Nach dem Kriege aber merkte man gleich, daß so etwas doch nicht ganz normal war. Als Herr Z. im Herbst 1945 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kam, gefiel er dem Arbeitsamt überhaupt nicht. So ein Militarist konnte keine geeignete Arbeit kriegen, die Besatzungsmächte wollten das nicht, sagte arrogant der Angestellte des Arbeitsamtes. Steine klopfen kam in Frage. Das gefiel wieder dem Oberstleutnant nicht. Schließlich holzte er anderthalb Jahre für die Engländer im Sachsenwald. Dann bekam er eine Stelle als Lagerverwalter. In dieser Zeit lebte die vierköpfige Familie von 200 bis 240 Inflationsmark im Monat. Frau Z. hatte längst versucht, Arbeit zu finden. 1949 fand sie etwas. Inzwischen war ihr Mann arbeitslos geworden. Jetzt lebten sie von 250 D-Mark auch nicht viel besser als vor der Währungsreform.

Das war die schlimmste Zeit. Heute verdienen sie zusammen 580 Mark. Davon haben sie monatlich 50 Mark für den Transport ihrer Möbel, die Frau Z. wie durch ein Wunder in der Ostzone retten konnte, abzuzahlen, noch ein Jahr lang. Das heißt, sie können, wenn sie ihre Kinder zur höheren Schule schicken wollen, gerade leben. Sie haben wenig Hoffnung, daß es ihnen einmal besser gehen könnte. Niemand gibt Herrn Z. etwas für seine 22 Dienstjahre. Das heißt, wenn er nicht arbeitete, bekäme er etwa 130 Mark Wartegeld, das wäre um 200 Mark weniger als sein Gehalt. Für diese 200 Mark arbeitet er also und muß er auch arbeiten, sonst würde die Familie der Proletarisierung anheimfallen. In seinem neuen Beruf kann er aber keinen Aufstieg erwarten. Mit seinen 45 Jahren ist er ein „älterer Angestellter“. Nur Generaldirektoren können ruhig vierzig Jahre alt werden; sie sind niemals „ältere Generaldirektoren“.

Herr Z. hat sich 22 Jahre lang mit ganz anderen Dingen beschäftigt, er hat keine Chance, das alles nachzuholen, was einer in seiner Branche vielleicht erlernen könnte, wenn er dort 22 Jahre gearbeitet hat. Das ist der Haken. Die Situation der Z.’s ist somit, solange alle gesund sind und niemand arbeitslos wird, einigermaßen solide, aber sie ist gleichzeitig auch irgendwie hoffnungslos. Frau Z. wird nicht so leicht wieder Hausfrau werden können. „Wenn ich bis zu meiner Silberhochzeit weiterarbeiten kann“, sagt sie, und sie denkt dabei daran, daß auch sie eine „ältere Angestellte“ ist, „dann haben wir’s geschafft, dann sind die Kinder groß...“