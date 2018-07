Die „Frankfurter Rundschau“ hat ein seltsames Talent, auf umstrittene Figuren hineinzufallen. Als wir Herrn Morgenbesser angriffen, vergoß sie schnapplange Tränen, und sie beeilte sich, ihn zu verteidigen. Inzwischen ist Herr Morgenbesser ins Ausland entwischt, nachdem er seine Bank um Millionen gebracht hat, jener Morgenbesser, den die Frankfurter Rundschau zu einem Ehrenmann stempeln half. Die „Frankfurter Rundschau“ hat hieraus nichts gelernt. Sie hat in ihrer Einfalt – anders kann man das Verhalten ihrer Herausgeber nicht nennen – ausgerechnet jetzt den Versuch unternommen, die deutsche Regierung über die Personalpolitik des Auswärtigen Amtes zu torpedieren, in dem gleichen Augenblick also handlungsunfähig zu machen, in dem die wichtigsten diplomatischen Verhandlungen mit den Westmächten stattfinden sollen. Die Verantwortlichen der „Frankfurter Rundschau“ sind viel zu unbegabt, als daß sie das Spiel durchschauen könnten, das hier gespielt wird. Wer es spielt, das hat American Forces Network ausgeplaudert: Robert Kempner.

Unsere Leser wissen, wer er ist. Er hat den Staatssekretär von Weizsäcker ins Gefängnis und in den Tod gehetzt. Und er, der offizielle Ankläger, hat die Geschmacklosigkeit besessen, mich, der ich ihn schon damals angegriffen habe, aufzusuchen, obgleich er weiß, wie sehr ich ihn verachte, und mir zu sagen, wenn er, Robert Kempner, den Freiherrn von Weizsäcker verteidigt hätte an Stelle des Rechtsanwaltes Becker, dann wäre Herr von Weizsäcker freigesprochen worden! Und wen verteidigte der gleiche Herr Kempner, nachdem er in Frankfurt auf Grund eines auf ihn speziell zugeschnittenen Gesetzes als Amerikaner Anwalt werden konnte? Den Menschenräuber Kemritz.

Für Robert Kempner gibt es keine Ehrfurcht vor der Erhabenheit des Rechtes, für Robert Kempner gibt es nur eines: Robert Kempner. Schon während der Nürnberger Prozesse war er so großmäulig, rundherum zu verkünden, nur er allein sei auf Grund seiner Aktenkenntnis fähig, das neue Auswärtige Amt aufzubauen. Man hat ihn nicht berufen, und nun rächt er sich.

„Hinaus aus Wien mit dem Schuft“, des war der Schlachtruf, mit dem einst Karl Kraus den Erpresser Bekessy aus Wien vertrieb. Heute würde er mit dieser Methode nicht weit kommen. Die Menschen sind zu dickfellig geworden. Wir wenden uns daher an Mr. McCloy und bitten ihn sehr ernsthaft, doch dafür zu sorgen, daß Amerikaner, denen es offensichtlich darauf ankommt, die guten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik mit McCarthy-Methoden zu stören, innerhalb unserer Landesgrenzen nicht mehr geduldet werden. Das gilt für den Amerikaner Robert Kempner wie für den oder die Amerikaner, die dafür gesorgt haben, daß American Forces Network bereits am 31. 8. 51 auf die von Robert Kempner inspirierten Artikel hinwies, deren erster mit dem Datum vom 1. 9. 51 erschien. Richard Tüngel