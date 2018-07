Inhalt Seite 1 — Die Erbsünde aller Hochkulturen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Eben erst ist der Vorhang aufgezogen, kaum hat das große Spektakelstück der Tragedia Humaine mit Sündenfall und Paradiesesaustreibung recht bewegt begonnen, da ereignet sich auch schon die erste Gewalttat der Menschheitsgeschichte, und Kain erschlägt seinen Bruder Abel... So also fängt es an und muß es wohl anfangen, um zu symbolisieren, daß alles menschliche Zusammenleben von den Uranfängen her unter dem Fluch der Gewaltsamkeit steht. So fängt es an, und so geht es weiter: Was als Kampf um die Beute, um Jagdgründe, Weideplätze, Fruchtgefilde und Bodenschätze begonnen hat, wird fortgesetzt in den Kämpfen um den rechten Glauben und die rechte Idee, nach der sich das menschliche Zusammenleben bestimmt. Immer wieder geht es dabei um den Lebensraum, um das Ringen nach der Vorherrschaft. So also sieht die Menschheitsgeschichte aus: eine Aneinanderreihung von Gewaltsamkeiten, Kämpfen, Unterdrückungen, von Geschehnissen und Handlungen also, die wir als unmenschlich zu bezeichnen pflegen ...

Hier stock’ ich schon... Ist das wirklich richtig gesehen? Der Widerspruch, der darin liegt, daß alle menschliche Historie wesenhaft „unmenschliche“ Züge tragen soll, führt zu der Frage, ob eine solche Deutung der Universalgeschichte, die den „Kampf aller gegen alle“ als einzige Realität sieht, nicht ebenso gründlich überholt ist wie andere „monistische“ Vulgär-Theorien, die aus einer Wurzel, von einem Prinzip her, die ganze Vielfalt des Geschehens erklären wollen. Unterscheiden wir daher lieber zwischen der Gewaltsamkeit als einem allgemein-menschlichen Charakteristikum einerseits und der organisierten Gewaltanwendung durch Macht oder Herrschaft andererseits. Dann wird deutlich, daß – mag auch das Machtstreben der menschlichen Natur „eingeboren“ sein – die Ausübung der Macht, im Sinne der Herrschaft einer Gruppe von Menschen über andere, nicht „von Anfang an“ möglich, sondern an ganz bestimmte materielle Voraussetzungen gebunden war. Nämlich: an eine erst verhältnismäßig spät (im letzten Eiszeitalter) herausgebildete wirtschaftliche Struktur und technische Apparatur, die damals einzelnen nomadisierenden Hirtenstämmen das Charakteristikum der Überlegenheit gab. Damit wurden sie zur Überlagerung jener Stämme oder Horden von „vorbäuerlichen“ Pflanzern befähigt, die bisher, über Hunderttausende von Jahren hin, ein „zeitloses“, vorgeschichtliches (oder eigentlich ungeschichtliches) Dasein geführt hatten. Nun erst wird die Arbeitsteilung möglich; nun erst beginnt, mit der Überschichtung, die Geschichte; nun erwachsen aus dem mühevollen Streben, die Herrschaft über die Unterworfenen aufrechtzuerhalten, die Anfänge staatlicher Machtformen und zugleich aus dem „müßigen“ Herrendasein die Anfänge einer kulturellen Verfeinerung; nun entsteht auch, aus einer (friedlichen) Verschmelzung von Hirten- und Pflanzertum, die bäuerliche Lebensform.

Vorausgegangen war dieser ersten großen Welle des Überlagerungsvorganges – der dann, wirklich „bis auf den heutigen Tag“; immer neue Überlagerungen und Gegenüberlagerungen gefolgt sind – jener von der Vorgeschichtsforschung örtlich und zeitlich ziemlich genau zu fixierende Prozeß, der die Überlegenheit der hereinbrechenden Nomaden über die Jäger und Pflanzer begründete: nämlich die Wandlung der Großtierjäger zu Rinderhirten. Sie war ein Produkt der Not, das Ergebnis aus der engen Symbiose, zu der Menschen und Herden während der Eiszeit gezwungen wurden, als sie in der „sibirischen Tasche“ (wie v. Eickstedt das nennt) gleichsam eingesperrt waren: in dem Gebiet ostnordostwärts vom Kaspi- bis etwa an den Baikalsee.

Dort und damals also ist das Großhirtentum entstanden, dessen technische (und zugleich wirtschaftliche) Überlegenheit gegenüber den zeitgenössischen Jägern und Pflanzern darauf beruhte, daß bei ihm das Problem, auch für längere Wanderungen ausreichende Vorräte zu bilden und zu bewegen, durch die Existenz der Herde höchst einfach gelöst war. Der physischen Beweglichkeit, wie sie notwendig ist, um größere Gebiete (und damit auch eine größere Volkszahl) organisierend zu „beherrschen“, zu ordnen und zu gliedern, entsprach eine ganz spezifische – auf das vorausdenkende Planen und die Einhaltung überlieferter Erfahrungssätze gerichtete – geistige Regsamkeit, erworben auf den regelmäßigen jahreszeitlichen Wanderungen zu wechselnden Weideplätzen und Wasserstellen, aber auch aus der „Bewirtschaftung“ der Herde. Hier also bildeten sich die Eigenschaften heraus, die wir als männliche Tugenden zu bezeichnen. pflegen. So war denn auch das Ergebnis entsprechend, als dann, nach dem Abschmelzen der Eisbarrieren, die Wege nach dem Süden, Westen und Osten frei wurden und einzelne Stämme, auf der Suche nach neuen Weidegründen, in das Gebiet der mutterrechtlich organisierten Pflanzenstamme hinein vorstießen.

Danach kamen die Pferdehirten, die Streitwagenvölker, die Reitervölker. Sie „überschichteten“ Pflanzer, Rinderhirten, Bauernvölker; sie errichteten kleinere oder größere Reiche, organisierten die Bewässerungssysteme in den großen Flußtälern, schufen die Voraussetzungen für alle Hochkulturen, von denen wir wissen. Denn analog vollzog sich auch die Staatenbildung durch jene Eroberervölker, die Stier und Pferd mit dem „Drachen der Meere“ vertauscht hatten – ob sie nun vom Westen her das südliche Amerika ansegelten oder vom Norden her die europäischen Küsten.

Diese flüchtige Skizze soll den Leser auf einen Versuch hinweisen, den Alexander Rüstow mit seinem auf drei Bände angelegten Werk „Ortsbestimmung der Gegenwart“ unternommen hat: speziell mit dem nun vorliegenden ersten Band dieser Trilogie, der den Untertitel „Ursprung der Herrschaft“ trägt (erschienen bei Eugen Rentsch, Erlenbach – Zürich, 360 S., Leinen 18,–DM). Bei diesem Versuch handelt es sich darum, das höchst umfangreiche ethnologische Material, das die „Wiener Schule“ zusammengetragen hat, mit einer Fülle eigener neuer Anregungen gleichsam zu „durchschießen“ und von hier aus Querverbindungen zu anderen Wissensgebieten herzustellen, um derart, in einer universalhistorischen Betrachtungsweise, zu umfassenden, bis zur Gegenwart reichenden kulturkritischen Erkenntnissen zu gelangen. Denn auf das „Heute“ kommt es dem Autor vor allem an; er will mit dazu verhelfen, daß wir eine Antwort auf die Fragen erhalten, an welchem Punkte der Historie wir eigentlich stehen und wie wir dahin gelangt sind – wie es zu Gewaltherrschaft und Unterwerfung gekommen ist, zu den totalitären Machtansprüchen – was mit uns geschehen ist, was wir in dieser Situation tun können, tun müssen.