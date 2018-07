Für die Arbeit des MWD in der SMA ist folgende Tatsache bezeichnend. Seinerzeit wurde die Nachforschung nach ehemaligen deutschen Gestapo-Beamten und die Einrichtung eines entsprechenden Archivs mit größter Aufmerksamkeit betrieben. Auf Grund dieser Archive wurde eine umfassende Kartei ehemaliger Agenten der Gestapo zusammengestellt. Wer aber glaubt, daß diese Kartei dazu dienen sollte, die Betreffenden ihrer Bestrafung zuzuführen, irrt gewaltig. Im Gegenteil. Die meisten von denen, die ausfindig gemacht werden konnten, wurden nach sorgfältiger Oberprüfung und moralisch-politischer „Bearbeitung“ nach der üblichen Sowjetmethode als „freiwillige“ Mitarbeiter für das Agentennetz des MWD angeworben.

Auf diese Weise wurde dank der unermüdlichen Fürsorge des MWD die Grundlage für die erfolgreiche Erfassung der deutschen Bevölkerung geschaffen. Bis auf den heutigen Tag dienen sowohl die ehemaligen Spitzel der Gestapo als selbstverständlicherweise auch sämtliche Mitglieder der deutschen KP diesem Zweck, wie es ihre Parteidisziplin verlangt. Eine ganze Reihe von „Spezialschulen“ bildet unter dem Protektorat des MWD in aller Eile Kader aus der Mitte der Deutschen selbst heran, die dem deutschen Volk eine glückliche Zukunft sichern sollen. Einer der führenden Agenten der früheren Gestapo, Lange, leitet heute eine Agentenschule des MWD. Diese Spezialschule hat eine westliche und eine östliche Abteilung, entsprechend dem künftigen Tätigkeitsfeld ihrer Zöglinge. Die Einrichtungen totalitärer Systeme können manchmal Widersacher sein, oder vielleicht richtiger gesagt, Rivalen, wenn sich der Wind aber dreht, finden sie rasch die gemeinsame Sprache.

Die Verwaltung des MWD der SMA hat eine Unterabteilung, der die Beobachtung und Oberwachung der sowjetischen Armeeangehörigen und Zivilisten in Deutschland obliegt Diesem Zweck dient ferner noch die Abteilung des Armee-Geheimdienstes, „SMERSCH“, die im Kriege geschaffen wurde. „SMERSCH“ ist die Abkürzung der beiden Worte „Smertj Spionam“ („Tod den Spionen“). Es ist das MWD im Quadrat. Im Apparat des MWD spielt „SMERSCH“ die gleiche Rolle, wie das Kriegs-Feldgericht in der Armee. Wenn nach der stalinschen Terminologie MWD das gezogene Schwert des Proletariats ist, so ist „SMERSCH“ die scharfe Schneide des Schwertes. Die meisten Offiziere in Karlshorst, die Tag für Tag durch die Rheinsteinstraße gehen, wissen nicht, welche Behörde sich in dem stillen und scheinbar unbewohnten Hause an der Ecke Königswinterstraße befindet. Wer dieses Haus betritt und erfährt, was für eine Bestimmung es hat, muß es für sich behalten und kann sich mit niemandem über seine Eindrücke unterhalten.

Nach der vom MWD festgelegten Ordnung kommen auf jeden etatmäßigen Offizier des MWD mindestens zehn nicht etatmäßige Mitarbeiter, das heißt geheime Agenten und Spitzel, die verpflichtet sind, allwöchentlich schriftlich Bericht zu geben über alles, was sie gehört und gesehen haben. Wenn man die allgemeine Anzahl der Mitarbeiter in Karlshorst durch die Zahl der „operativen Mitarbeiter“ der Abteilung für Innendienst des MWD in Karlshorst teilt, ergibt sich aus dieser einfachen mathematischen Berechnung, daß ungefähr jeder fünfte Mensch im Hauptstab der SMA für das MWD arbeitet. Im Jargon des MWD nennt man das „Sättigungskoeffizient“; dieser schwankt fürsprechend der Wichtigkeit dieses oder jenes Objektes – in der Politverwaltung ist er höher, in der Administrations- und Wirtschaftsabteilung niedriger.