Von unserem Bonner Korrespondenten Robert Strobel

Bonn, im September

Das sarkastisch bittere Wort: „Ich kenne keine Deutschen mehr, ich kenne nur noch Interessentenverbände“, ist leider nur allzu wahr. Mit brutaler Rücksichtslosigkeit sucht sich das Gruppeninteresse auf Kosten des allgemeinen Interesses durchzusetzen. Auch die Länder weigern sich, dem Bund zu geben, was er braucht.

Die Horchposten der Interessentenverbände haben gute Ohren. Kaum wird ein Gesetzentwurf erwogen, dessen Durchführung irgendeine Bevölkerungsgruppe finanziell belasten würde, da werden, schon draußen die Drähte gezogen, um die in Aussicht stehende Last auf andere abzuwälzen. So war es bei der geplanten und dann zu Fall gebrachten Süßwarensteuer, desgleichen bei der seit Monaten umkämpften Aufwandsteuer, und so ist es bei der Autobahn-Benutzungsgebühr... Je besser eine Gruppe organisiert ist, desto massiver ist ihr Widerstand. Der Deutsche Gewerkschaftsbund griff zur Streikdrohung, um seinen Standpunkt in der Frage des Mitbestimmungsrechts in der Montanindustrie durchzusetzen. Andere Bevölkerungsschichten, die bisher nicht so gut organisiert waren, schließen sich jetzt zum Mittelstandsblock zusammen, um ihren Ansprüchen in Zukunft stärkeren Nachdruck geben zu können. Die Abgeordneten, einerseits von solchen gut organisierten Gruppen bedrängt, andererseits der Konzeption ihrer Fraktionsleitung verpflichtet, schwanken oder intrigieren, und die Gesetzentwürfe bleiben in der allgemeinen Entschlußlosigkeit liegen. Manchmal hat man den Eindruck, als ob sich auch das Parlament als eine Interessentenvertretung fühle: Nach dem Wähler schielend, billigt es Gesetzes-„Verbesserungen“, deren Kosten den Bundesfinanzminister an Verzweiflung bringen.

Mittlerweile ist nun auch zwischen dem Bund und den Ländern ein Interessenkonflikt ausgebrochen, der sich fast zu einem Kalten Finanzkrieg entwickelt hat. Der Bundesfinanzminister verlangt von den Ländern 31,3 Prozent der Einkommen- und Körperschaftsteuer, die Länder wollen ihm aber nur 25 Prozent geben. Monatelange Verhandlungen haben zu keinem Ergebnis geführt. Vor kurzem hat nun der Bundesfinanzminister zu einem Druckmittel gegriffen. Er sperrte den Ländern Bundeszuschüsse von etwa 400 bis 450 Millionen DM, die hauptsächlich Investitionszwecken dienen sollten. Das dürfte sich auf den sozialen Wohnungsbau, die Sanierung der Notstandsgebiete, den Ausbau der Seehäfen und der Handelsflotte, die Bekämpfung der Tuberkulose und andere Vorhaben nachteilig auswirken. Es ist also ein zweischneidiges Schwert, das, Schäffer aus seiner Schreibtischschublade gezogen hat. Die Länder drohen mit Gegenmaßnahmen. Sie wollen nicht einmal mehr die 25 Prozent der Einkommen- und Körperschaftsteuer an den Bund abführen, die sie ihm bisher, gaben. Nun soll der in Artikel 77 des Grundgesetzes vorgesehene Vermittlungsausschuß entscheiden. Vorher will der Bundesfinanzminister noch einmal mit seinen Länderkollegen sprechen.

Der Konflikt muß endlich beigelegt werden. Die Länder dürfen dem Bund nicht die 2,1 Milliarden versagen, die er zur Deckung seines höheren Finanzbedarfs infolge der Zunahme der Besatzungskosten und der,sozialen Lasten braucht. Bei allem Verständnis für die Schwierigkeiten der Länder, die in ihren Haushalten noch Fehlbeträge aus früheren Jahren mitschleppen – auch der Monatsbericht der Bank deutscher Länder hat die Kassenlage des Bundes als sehr ernst bezeichnet, während er die der Länder immerhin etwas besser beurteilte. Wie soll man mit Erfolg gegen den Gruppen-Egoismus in unserem öffentlichen Leben ankämpfen, wenn er auf höchster Ebene so rücksichtslos in Erscheinung tritt?