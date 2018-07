Kunst und Ruhm – sie wurzeln bei Guy de Maupassant in der novellistischen Treffsicherheit, „die Menschheit auf frischer Tat zu ertappen“. Da sind die Bauern, Fischer, Kleinstadthonoratioren der Normandie, die schon der junge Maupassant fest im Blick hat; die Kleinbürger und die subalternen Bürokraten von Paris, mit denen er als Kollege in zwei Ministerien Tuchfühlung hatte; die Salons rechts und links der Seine mit ihren Favoriten und Parias beiderlei Geschlechts; die Jagdpächter und Grundherren der Provinz nicht zu vergessen, deren Vitalität das genaue Negativ zu Maupassants eigener, unermüdlich verheimlichter Zerrüttung darstellt. Je nachdem naturalistisch oder phantastisch, und stets mit grausam nerviger Überlegenheit, treibt der Erzähler Maupassant mit diesen allen seinen „tristen Jux“ der Demaskierung – unbekümmert, ob zuletzt unter dem verzerrten Menschengesicht würdelos die Fratze einer ruinierten Seele herausschaue. Je weiter aber das Jahrzehnt fortschritt, das ihn auf der Höhe des Erfolges sah, desto ähnlicher wurde er den unheilbar Enttäuschten und Erkrankten, die er in den Kurorten der Côte d’Azur porträtierte. Bis ihn nicht einmal seine Segeljacht „Bei Ami“ mehr erfreuen konnte, die ihm der Ertrag seines bekanntesten Romans beschert hatte. Bis ihn, den virtuosen Bescheidwissen über jedes Stadium seiner Krankheit, leibhaftig der „Horla“ der Umnachtung ereilte.

„Wer Künstler sein will, hat nicht das Recht wie andere zu leben.“ So hatte der große Lehrmeister Gustave Flaubert seinen Meisterschüler Maupassant gewarnt. Aber gebieterischer als der literarische Ehrgeiz vereitelte die Krankheit, daß Maupassant „wie andere zu leben“ sich unterfing. Diese ererbte oder erworbene Krankheit, gegen die es in Maupassants Tagen noch keine Antibiotica gab und derzufolge Paul Morand behauptet hat, Maupassant sei „an der Liebe“ gestorben, ohne wahrhaft geliebt zu haben. (Da denn ja bei einer so unvergeistigten Natur wie der seinen das Bewußtsein, unrettbar der Krankheit zu erliegen, jede Einheit des Persönlichen in Gefühl und Empfindung zersetzt.)

Dem Novellisten Maupassant hat Paul Morand „ein ungewöhnliches Genie für das Gewöhnliche“ nachgerühmt. Auch auf diese treffende Formulierung von Morand nimmt Maupassants neuester Biograph Ernst Sander engen Bezug. Sanders fesselnd gestaltnahes, von kompakter Orientiertheit fundiertes Buch („Maupassant.“ Keßler Verlag, Mannheim; 148 S., 5,80 DM) unterbreitet bisher unübersetzte Briefe von Maupassant und seiner Mutter. Es erweist eindrücklich den zentralen Sinn von Maupassants Beziehung zu jener wie zu Flaubert; den künstlerischen Rang, den er erreichte; das Martyrium, das er wissend durchstand. Bis ins Detail verdeutlicht Sander Maupassants Erzähltechnik. Den Menschen Maupassant aber ertappt Sander „auf frischer Tat“ wie der Künstler Maupassant seine Modelle. So schlüssig vergegenwärtigt sich in Sanders Werk- und Lebensbild Maupassants Existenz bis in letzte Einzelzüge, daß man unwillkürlich fragt, wann endlich der Film – mit dem gebotenen Takt – sich dieses Gegenstands bemächtigen wird. Denn hat der Film schon immer vielen Novellen und Romanen Maupassants seine Stoffe entnommen, so schuldet er dem Geplünderten auch längst einen künstlerisch hinreichenden tätigen Dank.

Hansgeorg Maier