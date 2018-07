Die Kölner Haushalt- und Eisenwaren-Messe begann mit kritischen Worten. Sie wurden auf einer Pressekonferenz von dem Verband Deutscher Eisenwarenhändler (VDE) vorgebracht, der der eisenschaffenden und eisenverarbeitenden Industrie vorwarf, sie liefere nicht einmal mehr die einfachsten Baubeschläge für den Wohnungsbau, weil daran offenbar „nicht genug zu verdienen“ sei. Obwohl die eisenschaffende Industrie erst kürzlich noch eine Preiserhöhung von 50 DM je Tonne erreicht habe, verkaufe sie heute schon wieder mit dem Vorbehalt neuer Preiserhöhungen. Die eisenverarbeitende Industrie benutze dementsprechend dem Handel gegenüber die Vorbehaltsklausel, Der Handel rechne daher mit einer erneuten Preiserhöhung von 10 bis 15 v. H.

Für diejenigen Branchen der Kölner VDE-Messe, die sich vorwiegend auf Erzeugnisse der eisenverarbeitenden Industrie konzentrieren, war somit von vornherein der Fall klar. Der Handel versuchte auf der Messe (mit unterschiedlichem Erfolg) Festpreise durchzusetzen. Im allgemeinen herrschte daher bei Eisenwaren eine relative Zurückhaltung, weil man sich offenbar in der Preisgestaltung noch nicht festlegen wollte. Im übrigen waren aber die rund 1500 in Köln vertretenen in- und ausländischen Aussteller mit dem Messegeschäft nicht-unzufrieden, wenngleich bei manchen Artikeln Erwägungen hinsichtlich der Aufwandsteuer Anlaß zu vorsichtigeren Dispositionen gaben. Dies galt vor allem für Kühlschränke, die in den Katalog der Aufwandsteuer-Waren aufgenommen werden sollen. Von einem „Volkskühlschrank“ kann man leider noch nicht sprechen. Als Grund wird hierfür vor allem eine gewisse Übersetzung der Produktion und eine damit verbundene Marktaufspaltung angegeben, die die Auflage größerer und daher kostensenkender Serien verhindere. Über Erwarten gut war das Geschäft in Glas-, Porzellan- und Keramikwaren. Einige als Aussteller auf der Messe vertretene Großhändler erklärten, sie hätten bei ihren Vorlieferanten bereits Auftragsreduzierungen wegen Überbeanspruchung der Produktionskapazität vornehmen müssen.

Die Abschlüsse der Solinger Industrie hielten sich in relativ geringem Rahmen. Die Käufer legten infolge der gestiegenen Stahlpreise Zurückhaltung an den Tag. Bei der großen Zahl der ausstellenden Branchen – man sah immerhin 22 Zweige aus dem Gebiet der Haushalt- und Eisenwaren einschließlich der jahreszeitlich stärker in den Vordergrund tretenden Branchen (Christbaumschmuck, Karnevalsartikel und Spielwaren) – war es kaum möglich, eine einheitliche Tendenz hinsichtlich der derzeitigen und der künftigen Preise zu erkennen. Dü.