Das von weiten Kreisen der Wirtschaft seit langern vermißte Nachfolgewerk des bewährten Reichs-Branchen-Fernsprechbuches (das Deutsche Branchen-Fernsprechbuch für die Bundesrepublik und Berlin) ist nach l 1/2jähriger Vorbereitungsreit wieder erschienen. In Zukunft wird das Werk regelmäßig jährlich herauskommen. Zum ersten Male nach dem Kriege ist mit diesem Werk ein Bundes-Adreßbuch geschaffen worden, das die Adressen aller Industrie- und Handelsfirmen, der Gewerbetreibenden, des Handwerks und der Freien Berufe in einem übersichtlichen Nachschlagewerk zusammenfaßt. 1,3 Mill. Eintragungen nach Orten und Branchen auf 5600 Seiten geordnet geben dem Werk einen hohen Gebrauchswert. Die Zuverlässigkeit der redaktionellen Bearbeitung ist durch das postamtliche Quellenmaterial garantiert. Der Registerband IV enthält für den deutschen Buchbenutzer einen volkswirtschaftlichen Teil, eine Zusammenfassung der Branchen nach Wirtschaftsgruppen unter der Bezeichnung „Wirtschaftsschlüssel“ sowie das Deutsche Branchen- und Warenregister mit 40 000 Suchworten. Der Ausländer orientiert sich mit Hilfe des Exportschlüssels in dänischer, englischer, französischer, holländischer, italienischer, russischer, schwedischer und spanischer Sprache über jede gesuchte Branche oder Ware (Verlag: Deutscher Adreßbuch-Verlag für Wirtschaft und Verkehr G.m.b.H., Darmstadt, Holzhofallee 38).

Mit den „Kostenrechnungs-Richtlinien für Baumwollwebereien“ beschäftigt sich eine Neuerscheinung, die vom Hauptvorstand Baumwollwebereien im Deutschen Fachverlag, Frankfurt/Main, Freiherr-vom-Stein-Straße 7, erschienen ist (80 S., 9,80 DM).

Herausgegeben von Rudolf Mindner, erschien im Verlag Rheinisch-Westfälische Börse, Düsseldorf, das „Taschenbuch der Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düsseldorf“.

Eine Broschüre in der Reihe der finanzwissenschaftlichen Forschungsarbeiten der Universität Köln behandelt die steuerlichen Belastungen des Eisen- und Stahlexports in den Hauptwettbewerbsländern.

Mit dem „Problem des Mitbestimmungsrechts in der gewerblichen Wirtschaft“ beschäftigt sich eine Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Berlin W 30, Ranckestraße 23.