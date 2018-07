Jeder hegt einmal die Träume von den düfteschweren Inseln der Südsee, von sorglosem Leben unter ewig blauem Himmel, vom paradiesischen Dasein ohne Zweck und Ziel, inmitten kindlich freundlicher Menschen. Nur den allerwenigsten werden sie Wirklichkeit; in uns anderen verklingen sie und geben greifbareren Wünschen Raum, deren Realisierung weniger sagenhaft ist. Und wie oft ergeht es uns, wenn Glück, Zufall, Schicksal oder eigene Tatkraft langgehegte Träume für kurze Zeit in Erfüllung gehen lassen, daß unsere Sehnsucht plötzlich verrauscht ist, das Maß unserer Wünsche dahinschwindet und wir uns in uns selbst bescheiden, dankbar, erinnerungsträchtig und ohne den Nachgeschmack einer zärtlichen Trauer über nicht wieder Einzuholendes! J. B. Priestley, der englische Dramatiker und Romancier, hat diese Gedanken in seinem Roman „Faraway die ferne Insel“ (Gebr. Weiß Verlag, Berlin-München, 384 S., Leinen 12,80 DM) ausgesponnen und in breitem Fluß erzählt. Fast abenteuerlich ist diese Fahrt dreier biederer Engländer nach den Gestaden Tahitis, voller Zwischenfälle, sich türmenden Schwierigkeiten, kühnen Episoden, eingebettet in blühende Schilderungen: der heiße Atem New Yorks, das faszinierende Bild des nächtlichen San Franzisko, das fremdenhungrige Tapeete und die malerische Schönheit der Marquesas – alles ist einbezogen und gibt der modern-romantischen Geschichte (in die auch der Traum vom Uran hineinspielt) Buntheit und Spannung. Doch Priestley ist Engländer: er zeichnet nicht nur die betörende Oberfläche, er zeigt auch ihre Wunden, er prangert an, was ihm schlecht erscheint. So wird der Roman von „Faraway“, dem steinigen Südseefelsen in Gestalt eines liegenden Löwen, zum nachdenklichen Abbild menschlicher Wandlungen, Eigenarten und Schwächen. J. H.

*

Unter heißem Himmel“, im Süden der Vereinigten Staaten und in Mexiko, sind die großartigen Erzählungen der amerikanischen Dichterin Katherine Ann Porter angesiedelt. Eine erbarmungslose Sonne brennt auf Land und Menschen nieder und ist Teil ihres Daseins geworden. Männer, Frauen, Kinder bewegen sich im Rhythmus der endlosen Natur. Unvergleichlich und echt scheinen die Gestalten jeder einzelnen Geschichte für kurze Zeit aus ihren Rahmen zu treten und eine Szene ihres Schicksals preiszugeben. Ist die Episode beendet, gleiten sie zurück. Aber jede von ihnen hinterläßt einen so plastischen, farbigen Eindruck, daß der Leser zunächst glauben möchte, irgendwo ein Stück lebendiges Leben belauscht zu haben. Auflehnung und Unterordnung verbinden sich zum Gleichklang und werden scheinbar ohne Absicht und Kunstmittel vor uns ausgebreitet. Die dramatischen Möglichkeiten, bei jedem Charakter verschieden, sind in den großen wie auch in den kleineren Novellen haarscharf beobachtet und einbezogen. Keine noch so abseitige Regung wird verborgen, kein Steinchen in dem fremdartigen Mosaik fehlt, und doch bleiben die Bilder wie angedeutet, leise, innig und zart. (Ins Deutsche übersetzt von Hansi Bochow-Blüthgen. Kindler & Schiermeyer, Bad Wörishofen, 286 S., Leinen 7,85 DM.) –nn