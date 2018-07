Keinen besseren Mann hätte man auswählen können, als diesen Franz Brandl, der aus den Händen des Bundespräsidenten Heuss als erster Deutscher das am 7. September gestiftete Verdienstkreuz der Bundesrepublik empfing. Die letzten deutschen Auszeichnungen haben vornehmlich den Soldaten gegolten: Soldat ist auch Brandl gewesen, Kriegsgefangener, Spätheimkehrer. Die erste deutsche Auszeichnung sechs Jahre nach dem Kriege erhielt, der Angehörige eines Standes, auf den in der Zeit des mühevollsten Aufbaues das Volk ebenso vertraute wie zuvor auf die Soldaten: Brandl ist Bergmann; ein Kumpel, zwar nicht aus dem „Kohlenpott“, aber die Arbeit im Schacht des Kupfererz-Bergwerks ist wohl ebenso wichtig, ebenso gefährlich, ebenso hart. Es ist. ein Mann aus der Elite der Arbeiterschaft geehrt worden, ein Mensch, der heute wohl ebenso ein Vorbild sein kann, wie im Krieg ein Ritterkreuzträger. Es ist ein Mann geehrt worden, der dasselbe schwere Schicksal trug wie Millionen schwergeprüfter Deutscher: Als er nach, sechs Jahren sowjetischer Gefangenschaft frei wurde, fand er seine Heimat nicht mehr frei; er stammt aus dem Sudetenland; er mußte nach dem Westen, ein Vertriebener. In seinem neuen Wohnort im Hessischen suchte er sich keine leichte Arbeit aus; so viele Spätgekommene fanden die „besseren Plätze“ ja besetzt; er ging zum Kupferbergbau, in den Reichenbergschacht.

Es war im November vorigen Jahres. Brandl arbeitete mit zwei Kameraden, älteren Leuten, in 300 Meter Tiefe. Es sollten noch andere Kumpel zu dieser Arbeitsstelle kommen, aber sie kamen nicht. Brandl, der heute 25 Jahre zählt, war der Jüngste und sollte losgehen, „mal sehen, wo die anderen blieben“. Gebückt ging er in dem engen Schacht zurück und kam an eine Stelle, die tiefer liegt. Wasser! Darum also waren die erwarteten Kumpel gar nicht erst zum gemeinsamen Arbeitsplatz gekommen. Das Wasser stürzte mit unheimlichem Getöse herab. In einem tieferen Stollen der Grube hatten sich 65 Bergleute, die ebenfalls gerade erst zur Nachtschicht eingefahren waren, nur mit Mühe retten können. Das hereinbrechende Wasser hatte sie immer wieder gegen die Wände geschleudert, ehe sie den Stollenausgang erreichten. Was wäre natürlicher gewesen, als daß auch Brandl in diesem Augenblick nur auf seine eigene Rettung bedacht gewesen wäre? Er aber, schon von den stürzenden Wassermassen erfaßt, kämpfte sich zu den beiden Kameraden zurück. „Sie sind verheiratet und haben Kinder“, sagte er später. – Es war zehn Uhr abends. Brandl holte die beiden Kumpel von ihrem Arbeitsplatz. Derweile war das Wasser hoher und höher gestiegen. Als er mit ihnen an den Stollenausgang kam – Steingeröll war über ihnen hereingebrochen, bis zum Hals hatte ihnen das Wasser gestanden, das sie durchwateten – zeigte die Uhr Mitternacht. Brandl hatte den einen Kumpel, dem die Kraft ausging, mit sich geschleppt, den anderen hochgerissen, wenn er zu erlahmen drohte. Fünf Minuten nach zwölf war der Stollen mit Wasser völlig überflutet.

Man weiß, daß Bismarck von allen seinen Auszeichnungen eine besonders gern getragen hat. Auf die Frage, was sie bedeute, sagte er: „Ich pflege hin und wieder einem Menschen das Leben zu retten.“ Danach weiß man, was die Lebensrettermedaille ihm wert war. Nach Brandts Tat weiß man, was das Verdienstkreuz der Bundesrepublik wert sein kann. Jan Molitor