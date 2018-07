Von Christian Lewalter

Im gleichen Jahre 1905, in dem Einsteins Relativitätstheorie mit den fixen Begriffen Materie und Energie aufräumte, erschien Wilhelm Diltheys, des Philosophen Buch „Das Erlebnis und die Dichtung – nicht rapider, aber nicht minder nachhaltig in seiner umwälzenden Kraft als Einsteins Gedankentat. Denn auch Dilthey räumte mit fixen Begriffen auf: er zeigte, daß das Schöne und das Wahre nicht zwei in der Wurzel getrennte Formen des Geistes sind, sondern daß der Künstler mit seinem sowohl empfänglichen wie zeugenden Organ (Dilthey nannte es das „Gemüt“) einen unmittelbaren, lebendigen Zugang zur Erkenntnis hat. Seit dem Erscheinen seines längst als klassisch verehrten (und zum Glück jetzt in einer Neuausgabe bei Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 316 S., Halbl. 13,60 DM, wieder allgemein zugänglichen) Werkes konvergieren, wie seit Einstein in den Naturwissenschaften Physik und Chemie, in den Geisteswissenschaften Literarhistorie und Philosophie – ja, das Dichten und das Philosophieren selbst bis zu einem schon fast befremdlichen Grade, wenn des Erzpoeten Rilke „Duineser Elegien“ dem Leser metaphysische Strapazen zumuten und des Erzphilosophen Heidegger Vorträge und Traktate sich anhören und lesen wie mythischer Sang dunkler Rhapsoden.

Einen Schlüssel zu diesem unheimlichen Vorgang geben Martin Heideggers „Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 144 S., 8,50 DM). Hatte es bei Dilthey noch schonend geheißen, wir würden „uns daran gewöhnen müssen, das innere Getriebe und die nach außen tretende Handlungsweise solcher dämonischen Naturen“ (nämlich der Dichter, die mehr sind als Handwerker der Poesie) „von ihrer Organisation aus aufzufassen, nicht aber von einem Durchschnittsmaß des normalen Menschen aus“, so ist für Heidegger der Dichter nicht mehr dämonische Ausnahme, sondern der exemplarische Mensch. Er nennt Hölderlin den „Dichter der Dichter“, weil Hölderlins Gedichte das „Wesen der Dichtung eigens dichten“ und weil das Wesen der Dichtung darin beruht, dem Menschen seine Wohnung auf dieser Erde zu weisen, „zu stiften, was bleibet“. Weder Verstand noch Gefühl sind das Grundvermögen des Menschen, sondern eben das Dichterische.

Heidegger spricht diesen Gedanken sozusagen mit Hölderlin durch, geleitet von einigen der kardinalen späten Gedichte. Erst am Horizont meldet sich die Folgerung: daß der Verlust an Dichterischem die äußerste Gefährdung des Menschen mit sich gebracht hat – eine Folgerung, die hundert Jahre nach Hölderlin Rainer Maria Rilke an sich und seinem Verhältnis zur Welt erfuhr. Wissen und Leben sind in der modernen Kultur auseinandergeraten; der Automatismus von Arbeit und Zerstreuung kennt die Mitte nicht mehr. Der Dichter, vom Wissen wie vom Leben abgespalten, erleidet den Auftrag, „die Dinge zu sagen“ und als „Biene des Unsichtbaren“ aus den Daten der Sinne das Bild des Unvergänglichen zu formen. Auch der späte Rilke ist also „Dichter der Dichter“, nur ohne das hoffende Programm Hölderlins ganz für sich, als Exempel sich vortastend zum Grunde. So lehrt ihn (gewiß nicht zum Vergnügen der meisten Rilke-Schwärmer) der Mainzer Philosoph Otto Friedrich Bollnow in genauer Interpretation verstehen („Rilke.“ W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 355 S., 14,– DM). Die enge Verbindung Rilkes mit der Existenzphilosophie, die Bollnow betont, ist nicht nur wegen der entscheidenden Wirkung Kierkegaards auf den Dichter des „Malte“ und der „Elegien“ gerechtfertigt, sondern auch durch den Umstand, daß alles wesentliche Philosophieren heute nach eben dem fahndet, was Rilke ihm wies: nach den „Dingen“ (der ideellen Entsprechung des Sinnfälligen) und den „Engeln“ (dem ungeteilten Geist, der die Dinge erkennend hervorbringt).

Daß sich in alledem eine Renaissance der Romantik vollzieht, hat Dilthey gespürt, als er in seinem Novalis-Kapitel schrieb: „Wer, als ein Dichter dürfte den metaphysischen Zusammenhang des Lebens zu deuten unternehmen?