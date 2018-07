Inhalt Seite 1 — Bildende Künstler am Bau Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hanns Theodor Flemming

In der gegenwärtigen Periode eines Wiederaufbaus stellt sich oft die Frage, ob und in welchem Ausmaß bildende Künstler zur Gestaltung neuer Räume und Fassaden sinnvoll herangezogen werden können. Dies ist in erster Linie ein materielles Problem, aber auch ein künstlerisches. Die finanzielle Seite ließe sich zu aller. Zufriedenheit regeln, indem ein geringer Prozentsatz der Bausumme bei öffentlichen Aufträgen wieder obligatorisch fürbildkünstlerischen Schmuck verwendet werden müßte. (In der Weimarer Republik waren es 2 v. H.) Bei der künstlerischen Realisierung beginnt meistens eine Auseinandersetzung nach zwei Richtungen hin: einmal mit der zuständigen Öffentlichkeit, die der zeitgenössischen Kunst zumindest reserviert gegenübersteht, und mit den Architekten, in deren puristischen Räumen oft kein Platz für bildende Kunst bleibt. Handelt es sich jedoch um ein neues Theater, läßt sich eine dekorative Ausgestaltung nicht. vermeiden. Dann kommt es darauf an, daß wirklich begabte Kunstler herangezogen werden.

Drei große Aufträge wurden beim Bau des Schillertheaters in Berlin an Maler und Bildhauer von Rang vergeben: ein Relief in der unteren Vorhalle an Bernhard Heiliger, zwei Wandbilder in den beiden Treppenaufgängen an Hans Kuhn und ein riesiges Glasfenster an der Stirnseite des Gebäudes an Ludwig Peter Kowalski. Daß diese Arbeiten in die architektonische Konzeption organisch einbezogen wurden und nicht wie nachträglich aufgepfropft wirken, macht das Unternehmen so bemerkenswert. Außerdem handelt es sich wohl um die größten bildkünstlerischen Aufträge, die seit 1945 bei einem Bau verwirklicht wurden.

In jeder Beziehung an erster Stelle steht das 28 m lange Relief von Heiliger, das sich über die gewölbte Wand des Wandelgangs hinter der unteren Vorhalle erstreckt. Die steinharte weiße Oberfläche besteht aus einer Spezialmasse, die auf Gips aufgespritzt und glattgeschliffen wurde. Die äußerst flachen Reliefformen treten unter dem gleichmäßig diffusen Licht der von oben einfallenden indirekten Beleuchtung in ihren plastischen Werten scharf hervor. Die auffallende Weite der Figurenabstände ist auf nahe Seitenansicht berechnet, da man das Relief normalerweise nur vom Wandelgang aus sieht. Andrerseits entspricht sie auch den vertikalen Unterbrechungen durch die niedrigen Mosaiksäulen zwischenden Türen zur Eingangshalle. Jede Gruppe wird dadurch zu einem selbständigen Bilde abgeteilt. Der edlen Wölbung der langgestreckten Wandfläche antwortet gegenläufig der kühne Bogen der friesartigen Komposition, die sich im rhythmischen Wechsel aus Figuren und nahezu freien Formen mit großer Selbstverständlichkeit zusammenfügt. Nichts wirkt zufällig, alles ist aufeinander bezogen. Jede Gruppe bildet dennoch eine in sich geschlossene Einheit. Innerhalb des scharf profilierten, fast ebenen Reliefs entstehen zuweilen unvermutete Raumwirkungen. Wie schonbei Archipenko und Moore werden bei Heiliger Hohlformen im Wechsel mit Wölbungen sozusagen als negative plastische Werte verwendet, sich gegenseitig stützend und steigernd. – Bei den stehenden, sitzenden und ruhenden, jeweils zu Gruppen geordneten weiblichen Figuren mag man an schemenhafte Musen denken, zwischen denen abstrakte Formen – ein Traumvogel, an Harfen erinnernde Saiteninstrumente und reine Linien oder Wölbungen – rhythmisch-dekorative Akzente setzen. Hinter jeder Einzelform bleibt immer ein allgemeines Natur- oder Menhauer auf den lebendigen Kontakt mit der Wirklichkeit. Der irreale Raum von Theater und Musik erfährt in Heiligers bedeutender Komposition eine eigentümlich präzise Ausprägung.

Das Rhythmische und Musikalische berühren auch die ungegenständlichen Formassoziationen der Stucco-Intarsienvon Kuhn. In einer gleichfalls neuen Technik wurde der in pastellenen Farben eingefärbte Gips in die Wandfläche eingefügt. So entstand ein ebenes Wandbild von großer Haltbarkeit. Erstaunlich sind die skizzenhaft malerischen Effekte, die man bei solcher Technik kaum erwartet. Farbgebung und Raumwirkung sind dezent aufeinander abgestimmt.

Das riesige Glasfenster von Kowalski, das fast die ganze obere Stirnwand des Gebäudes einnimmt, eine dem Heiliger-Relief ähnliche weite Wölbung aufweist und des Abends festlich beleuchtet wird, ist allein vom handwerklichen Standpunkt aus betrachtet eine heute einzig dastehende Leistung. Bei der vorwiegend monochromen Aufteilung der Gesamtfläche bedauert man die konventionelle Umrahmung mit einem Kristallschliffmuster, das an Stores denken läßt. Hätte Kowalski seine figürlich-gegenständliche Ornamentik vom oberen bis zum unteren Fensterrand durchführen können, wäre sicher ein strengerer und räumlich klarerer Eindruck gewonnen. Die künstlerische Gestaltung zeigt, in welchem Maße die Erfindungen der großen Meister, wie Picasso und Matisse, inzwischen kunsthandwerkliche Auswertung erfahren. Der Reiz des kostbaren Materials ist dabei bestechend und trägt zur faszinierenden Gesamtwirkung bei.

