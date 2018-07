Von P. Bourdin

Ende November wird das elegante und doch majestätische Palais der Madame de Pompadour in Paris ein einzigartiges Bild bieten. Vierzig Offiziere, in den Uniformen aller Waffengattungen von zwölf Nationen, und zehn Zivilbeamte der atlantischen Staaten werden in die Ecole Militaire einziehen, in jenes Gebäude, das Gabriel, der Schöpfer der Place de la Concorde, Im Auftrage der Favoritin Ludwigs XV. auf dem Marsfeld erbaut hat: Dort werden sie sechs Monate lang die Schulbank drücken, wie weiland der junge Bonaparte, als er 1784 die erste Stufe seiner Karriere erklomm, die Zulassung zur Höheren Militärschule in Paris. Ein historischer Rahmen für ein historisches Ereignis: Eine Hochschule für atlantische Verteidigung wird in einem Flügel des Palais, aus dem man die Archive geräumt hat, ihren Sitz nehmen.

Sie ist das erste Institut dieser Art, aber es wird zweifellos eine ganze Hierarchie übernationaler Schulen entstehen, wenn die Entwicklung, die mit dem Aufbau der atlantischen Verteidigungsorganisation begonnen hat, weitergeht. Insbesondere wird die kontinentale europäische Verteidigungsgemeinschaft, die soeben auf der Außenministerkonferenz in Washington beschlossen worden ist, solcher Bildungsstätten bedürfen. Denn während die Atlantikorganisation lediglich ein Bündnissystem souveräner Staaten – darstellt – wenn auch mit dem Ziel, zum erstenmal bereits in Friedenszeiten eine Koalitionsarmee zu bilden –, soll die kontinentale Verteidigungsgemeinschaft zu einer echten Föderation mit einer gemeinsamen Streitmacht, gemeinsamem Generalstab, gemeinsamer Verwaltung, Finanzierung und Verpflegung sowie einheitlicher Uniform entwickelt werden. Es ist klar, daß diese Europaarmee, deren Verschmelzung bereits auf der Stufe des Armeekorps erfolgen soll, wahrhaft europäische Führungsstäbe und Kaders braucht, die erst herangebildet werden müssen. Man weiß aus zahlreichen Äußerungen des Bundeskanzlers, seitdem die Idee der Europaarmee vor nunmehr einem Jahre aufgetaucht ist, daß die Gründung einer europäischen Kriegsakademie in Deutschland einer seiner Lieblingspläne ist.

Mit der Gründung einer Hochschule für atlantische Verteidigung ist General Eisenhower dem Kanzler vorangegangen, denn sie ist seinem Vorschlag zu verdanken. Doch untersteht sie nicht – ihm, dem Oberbefehlshaber in Europa, sondern der gesamten Atlantikorganisation, also dem Militärischen Ausschuß der zwölf-Nationen. Ihre Aufgaben hat Eisenhower selbst umschrieben: „Wir müssen Militärs und Zivilisten heranbilden, die einen Überblick haben über die verwickelten Faktoren bei der Aufstellung eines, angemessenen Verteidigungsapparates im Rahmen des Atlantikpaktes. Wir müssen ständig auf der Suche nach Persönlichkeiten sein, die fähig sind, sich diesem Arbeitsmilieu anzupassen, ihre Auffassungen in kürzester Zeit zu erweitern und das Wesentliche der ihnen gestellten Aufgaben zu erfassen, damit sie ihrer Verantwortung auf dem neuen Tätigkeitsfeld gewachsen sind.“ Mit anderen Worten, die Schule soll Offiziere und Beamte für Schlüsselpositionen der Atlantikorganisation ausbilden.

Vorbilder für den Aufbau des College Nato (North-Atlantic-Treaty-Organisation), wie es populär bereits in Paris heißt, waren das National War College in Washington, das Imperial Defense College in London und vor allem das Institut des hautes études de defense nationale in Paris, dessen früherer Direktor, Vizeadmiral Lemonnier, der heute der Marineadjutant General Eisenhowers ist, zunächst mit der Leitung des Atlantik-Kollegs beauftragt worden ist. Das grundsätzlich Neue dieser Institution liegt in dem internationalen Charakter nicht nur der Hörer und Professoren, sondern vor allem des Lehrstoffes. In dieser Beziehung gibt es aber bereits einen zivilen Vorgänger, das College d’Europe in Brügge, das seit vorigem Jahr von Oktober bis Juni achtmonatige Kurse zur Vorbereitung von Akademikern für Posten der schon bestehenden europäischen Institutionen (zum Beispiel Straßburg) veranstaltet.

Gelehrt wird in der Atlantischen Hochschule nicht etwa Strategie und Taktik, noch überhaupt Generalstabsarbeit, sondern ganz allgemein die internationale Zusammenarbeit auf allen Gebieten der gemeinsamen Verteidigung unter ihren vielfältigen militärischen, politischen, wirtschaftlichen, diplomatischen, technischen und finanziellen Aspekten. Entscheidend aber ist, ob in dieser und den sonstigen noch zu schaffenden übernationalen Schulen auch ein übernationaler Geist entsteht, ob die nationalen Rivalitäten dem Bewußtsein des gemeinsamen kulturellen Erbes weichen, ob amerikanische Initiative, britische Bedachtsamkeit, lateinische Logik und hoffentlich auch bald deutsche Systematik sich zu einer echten Solidarität zusammentun. Denn nur dann wird in den Stäben, den wirtschaftlichen Institutionen und politischen Organen der atlantischen und der kontinentalen Gemeinschaft das Wunder einer gleichen Loyalität gegenüber der Gemeinschaft wie gegenüber dem Vaterland zu vollbringen sein.