Von Jules Supervielle

Es war zu jener Zeit, wo man noch nicht wußte, ob die Erde den Göttern oder den Menschen gehöre. Die Dörfer entstanden und die Gottheiten wurden in die Wälder und auf die Felder vertrieben. Sie beklagten sich übrigens nicht darüber, denn sie liebten die Verborgenheit und sie fühlten sich nur wohl unter Bäumen, im Wasser und unter schweigenden Wipfeln.

Aber schon beunruhigten Holzfäller die Wälder. Einer von ihnen wußte seine Axt so gewaltig zu führen, daß der Baum sich neigte, als ob ihn ein Blitzschlag getroffen habe. Eines Tages, als unser Holzfäller sich zur Arbeit begab, sah er zu seiner Überraschung aus einem Baumstamm das Bein einer jungen Frau herausragen. Je mehr er sich dem Bein näherte, um so unbeweglicher schien es ihm zu sein. Er umfaßte es in der Höhe des Knöchels und zog daran.

Aber obwohl es ein lebendiges Bein war, bewegte es sich nicht. So hielt er es denn fest in seinen groben, in fünfzehn Holzfällerjahren hart gewordenen Händen und liebkoste es. Aber er konnte natürlich nicht ewig so stehenbleiben und mit seinen Händen das Bein einer Baumnymphe halten. Er ließ es los, um zu sehen, was weiter geschehen würde. Und alsbald verschwand das Bein wieder im Baum; aber nicht aus seinem Herzen.

Als er am nächsten Tag wieder an die gleiche Stelle kam, sah er das Bein in derselben Lage wie am Vorabend. Er konnte noch die Male sehen, die seine Finger zurückgelassen hatten. Wie kräftig er gezogen hatte! Schnell trug er in seinen hohlen Händen Quellwasser herbei, um die Spuren zu beseitigen. Als das kalte Wasser sie berührte, zuckte die Göttin zusammen und richtete sich plötzlich vor dem Holzfäller auf. Dieser versuchte, ihre zornigen Lippen durch einen Kuß zu besänftigen. „Schämen Sie sich nicht?“ fuhr sie ihn an. „In Gegenwart meines Baumes! Es genügt Ihnen wohl nicht, daß Sie die Eichen zu Fall bringen. Jetzt vergreifen Sie sich sogar an den Nymphen!“ „Du hast völlig recht“, sagte der Holzfäller, „komm in meine Menschenarme, die sind besser als die Zweige eines Baumes.“ Der Nymphe half es nicht, daß sie widersprach, daß sie auf das Mißverständnis hinwies, das hier vorliege – der Holzfäller erfuhr schließlich doch, wie es ist, wenn man eine Göttin in den Armen hält.

Eines Tages, als der Holzfäller sich wie üblich zum Rendezvous mit seiner Baumnymphe begab, sah er wieder, wie in der ersten Zeit ihrer Liebe, nur ihr Bein aus dem Stamm hervorragen. Und als er die Hand ausstreckte, um es zu ergreifen, fühlte er in seinem einen Bein einen heftigen Schmerz – als ob Tausende von Insekten ihn plötzlich mit ihren kleinen, eigensinnigen Mäulern gebissen hätten. Als er sich bückte, wurde er gewahr, daß er das Bein eines Ziegenbocks besaß, das in einen Spalthuf auslief.

Der Holzfäller hatte das Gefühl, daß das neuerworbene Bein darauf brannte, in Bewegung gesetzt zu werden. Sein anderes, menschliches Bein dagegen schien in seiner Vereinzelung keine rechte Freude mehr am Gehen zu haben.