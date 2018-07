Man erinnert sich noch, daß vor Jahresfrist die sowjetzonale Länderkammer ein Gesetz „zum Schutze des Friedens“ billigte, nach dem den Gerichten der Sowjetzone auch die Strafgewalt über die deutschen Staatsbürger der Bundesrepublik zustehe, wenn sie gegen die ostzonale Rechtsauffassung verstießen. Ein Westdeutscher sei danach gegebenenfalls auch dann verurteilbar, wenn er die „strafwürdige“ Handlung im Räume der Bundesrepublik beginge, so hieß es damals. In Ostberlin wurde nun diese „Rechtsauffassung“ mit einigem Aufwand von neuem demonstriert. Ein Rechtsausschuß im Stile eines Volkstribunals hatte sich gebildet, um die Umstände zu klären, die zu den Zusammenstößen zwischen FdJlern und Westberliner Polizei während der Weltjugendfestspiele führten, als die Polizei den geschlossenen Einmarsch von 15 000 Blauhemden nach Westberlin verhinderte.

Groscourth-Ausschuß – so hieß das Gremium nach einem der Mitglieder seines Präsidiums, der Westberliner Ärztin Frau Dr. Groscourth, die ihn angeregt hatte. Im Präsidium saßen als Vorsitzender der Dekan der juristischen Fakultät der Ostberliner Universität, Professor Neye, und zwei weitere SED^-Professoren namens Ravemann und Steiniger. Steiniger ist den Westdeutschen als Zonenreisender in Sachen SED-Propaganda gut bekannt. Außerdem gab es noch neun Beisitzer. Ankläger war die FdJ und das Präsidium selbst. Die Verteidigung fehlte. Allerdings fehlte auch. der Angeklagte in Person, nämlich kurz, bündig und kollektiv, der Westberliner Senat, die Westberliner Polizei und „alle Hintermänner und wahren Schuldigen an dem Überfall auf die FdJ.“ Ort der Szene: Das Auditorium Maximum der Humboldt-Universität.

Nach zweitägiger Prozeß-Spielerei befand man schließlich in einem Urteilsspruch für schuldig: als „unmittelbare geistige Urheber“ der Aktion den Vorsitzenden des Westberliner Industrieausschusses, Geheimrat Spenrath, als „Drahtzieher der Remilitarisierung“ zwei Vertreter der amerikanischen Militärregierung, die für Polizeifragen in Westberlin zuständig sind; dann den SPD-Vorsitzenden Dr. Schumacher, Bundeskanzler Dr. Adenauer, die Minister Lehr und Kaiser, den Westberliner Bürgermeister Professor Reuter, die Leiter der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, Hildebrandt und Tillich, und schließlich noch einen Bezirksbürgermeister und einige Journalisten.

Was soli’s?, mag man sich fragen. Es hat seine propagandistische Wirkung, gewiß. Der Anspruch auf Verfügungsgewalt über 48 Millionen einigermaßen freie Menschen wurde erneut angemeldet. Heißt es doch: „Das deutsche Volk wird diesen Spruch zu gegebener Zeit in den Formen des Rechts vollstrecken.“ So sprach jedenfalls der Vorsitzende des Schautribunals am Schluß der Urteilsverkündung undfügte hinzu, daß das „deutsche Volk auf Verfolgung der Hauptverantwortlichen“ bestehe. Einige Westdeutsche werden erschreckt worden sein.

Wir sehen jedenfalls wieder einmal deutlich, wie nötig es ist, auf der Hut zu sein. Und schließlich noch eins: Man verurteilt Adenauer, Schumacher, Lehr, Kaiser, also Mitglieder des Bundestages. Zu gleicher Zeit aber fordert man diesen Bundestag zu gemeinsamen Beratungen über die Einheit Deutschlands auf. Bst