In Moskau erscheint, man wundert sich eigent-Sich darüber, auch heute noch ein vom amerikanischen Außenministerium herausgegebenes Magazin in russischer Sprache. Das Magazin heißt „Amerika“ und hat eine Auflage von 25 000 Exemplaren. Früher waren es 50 000, aber die Sowjetbehörden haben vor einiger Zeit die Auflage herabgesetzt. Die Artikel, die in dem Magazin erscheinen, müssen vorher, der Sowjetzensur vorgelegt werden. Die Zensoren lassen sich wochenlang, neuerdings monatelang Zeit mit ihrer Arbeit, um das Erscheinen der Zeitschrift zu erschweren. Meistens begnügten sie sich bisher damit, einzelne Sätze oder Absätze in den Artikeln zu streichen. Dieser Tage haben sie zum erstenmal einen ganzen Artikel gestrichen. Einen sowjetfeindlichen Artikel? Keineswegs. Einen solchen der Zensur vorzulegen, hätte ja gar keinen Zweck. Nein, es war ein Artikel, der eine Analyse der nationalsozialistischen Propaganda enthielt. Darin schrieb Prof. Mills von der Columbia-Universität (USA), es sei das Wesen der totalitären Gesellschaft, daß die Führer die freie Diskussion unterbinden, alle Mittel der Massenbeeinflussung monopolisieren und gleichschalten, um eine disziplinierte Reaktion bei der Bevölkerung zu erlangen. Die freie Diskussion wird mit Gewalt unterdrückt, um ein freies Forum für konkurrierende Gesichtspunkte nicht aufkommen zu lassen. Ohne den machtvollen Zugriff Himmlers, sagt Mills, würde die Manipulation der öffentlichen Meinung durch Goebbels schnell gescheitert sein. In den USA gebe es zwar die Massenbeeinflussungsmittel ebenfalls, aber ihre Wirkung sei vermindert, weil die Bevölkerung ihre eigenen Erfahrungen mit den Thesen der Massenpropaganda vergleichen kann und weil die Einrichtungen der Massenbeeinflussung (Zeitungen, Rundfunk, Parteien und so weiter) nicht alle dieselben Thesen vertreten.

Obwohl in dem Artikel von der Sowjetunion gar nicht die Rede war, wurde er also vom Sowjetzensor zusammen mit der Karikatur, die zeigt, daß Goebbels vom Volk nicht nur aufmerksames Zuhören, sondern laute Begeisterung verlangte, verboten. Ein Washingtoner Regierungsbeamter sagte dazu: „Das ist ein Fall, in dem einer den Schuh gerade deshalb nicht anziehen will, weil er ihm paßt. Wir haben keineswegs eine Analogie zwischen der Goebbelschen und der Propaganda des Kreml gezogen: der sowjetische Zensor hat das gemacht. Und er wünschte offenbar nicht, daß der russische Leser dasselbe tut...“

Man kann daraus sehen, daß Zensur ein zweischneidiges Geschäft ist. Denn sie kann zwar verhindern, daß der Leser bestimmte Tatbestände erfährt, sie kann aber nicht verhindern, daß der Schreiber erfährt, welche Tatbestände dem Zensor am meisten auf die Nerven gehen ... Pet