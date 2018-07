Daß auch in früheren (glücklicheren) Zeiten die Obrigkeit es nötig hatte, vor zu vielem „Fressen und Saufen“ zu warnen, konnte Oberbürgermeister Kolb bei der Eröffnung der „2. Bundesfachschau für das Hotel- und Gaststättengewerbe und der Kochkunstschau Frankfurt“ aus den Chroniken. der Stadt eindeutig nachweisen. Wer aber der Meinung war, daß man diese Gelegenheit benutzte, um auf die Tugend des enger geschnallten Leibriemens zu verweisen, sah sich angenehm enttäuscht. Denn nicht nur Frankfurts Oberbürgermeister, sondern auch besonders Bundeswirtschaftsminister Erhard hielt sich für berechtigt, an dieser Stelle einmal eine Lanze für den Verbrauch zu brechen. Prof. Erhard trat der babylonischen Sprachverwirrung im eigenen Land und in der internationalen Wertung sehr kräftig •entgegen, wonach der niedrigere Lebensstandard ein Beweis für eine Tugend sei. Im Gegenteil könne aus öder Nivellierung weder eine Leistung noch ein Lebenswille kommen. Nicht nur sei der Sinn der Wirtschaft der Verbrauch, sondern die Differenzierung im Verbrauch auch der Antriebsmotor für jede Leistung ...

In neun großen Hallen zeigen 460 Aussteller der Industrie und des Gewerbes sowie 380 Aussteller aller gastronomischen Branchen (auch Österreich, die Schweiz, Frankreich und Holland sind vertreten) ein komplettes Angebot der modernsten Maschinen und Einrichtungen für Hotel und Küche. Der bisherige Ablauf des Verkaufsgeschäftes hat bewiesen, daß die Liquiditätsschwierigkeiten der deutschen Volkswirtschaft nicht auf alle Wirtschaftszweige gleichmäßig zutreffen, denn an den repräsentativen Ständen der Investitionsgüterindustrie können über Erwarten hohe Aufträge hereingenommen werden. Der große Nachholbedarf der Hotellerie, bedingt durch Kriegszerstörungen und die Notwendigkeit, neuen Hotelraum zu schaffen, sichern den Ausstellern für Hotelzimmereinrichtungen einen guten Verkaufserfolg. Stark gefragt sind die vielen Geräte und Maschinen für Küche und Haus, unter denen sich bemerkenswerte Neuheiten befinden. Allerdings machen sich auch hier Materialschwierigkeiten bemerkbar, so daß die Lieferzeiten einzelner Maschinen unverhältnismäßig lang sind. Unterschiedlich sind die Umsätze bei den ausstellenden Nahrungsmittelfirmen, vor allem klagen Spirituosenfabrikanten über schlechte Verkaufsergebnisse. L. B.