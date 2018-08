Die Welt wird von Männern regiert, und erst seit ein paar Jahrzehnten haben die Frauen Fortschritte in dem Bemühen gemacht, die Gleichberechtigung zu erzwingen. Gleichberechtigung – das soll bedeuten: gleichen Einfluß auf die Gestaltung des Lebens haben. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges heißt es für die Frauen vor allem: gleichen Einfluß auf die Politik nehmen! Frauen sind schon vom Biologischen her gegen Kriege. Und viele Frauen sind überzeugt, daß sie Kriege verhindern könnten, wenn sie erst einmal mitregieren würden. – Ein Mann nun hat einen Film geschaffen, der den Frauen vorwärts hilft. Er läßt darin eine Gruppe von Frauen, die den Krieg mit Mühe und Not überstanden haben, zu Wort kommen. Diese Worte sind ebenso bittere Anklagen gegen die Männer wie zwitschernde Betörungen und wüste Schmähungen. In der Nähe von Triest hat Geza Radvanyi, dem wir schon den erschütternden Film von der heimatlosen Jugend „Irgendwo in Europa“ verdanken (siehe „Die Zeit“ Nr. 11 1950), die „Frauen ohne Namen“ in einem Lager hinter Stacheldraht und einer endlosen Mauer getroffen: Yvonne, die temperamentgeladene französische Kollaborationistin (Simone Simon), die mit dem Eiscremhändler wegen seines nicht schönen aber so heißerstrebten Namens Cioccolahani aus dem Lager entwischt; Anna (Valentina Cortese), eine Volksdeutsche aus Ungarn, deren Mann im letzten Augenblick vor der Befreiung seiner politischen Überzeugung zum Opfer fiel und die ein Kind erwartet; und eine Gräfin (Françoise Rosay) ist auch in diesem Lager der Außenseiter.

Der Film kommt ein bißchen spät zu uns – er erhielt 1950 auf der Biennale in Venedig den Selznik-Preis für seine völkerversöhnende Idee –, aber wenn viele nun auch schon die Anklagen nicht mehr hören mögen, wie der Mensch ohne Ausweis heute kein Mensch, nicht einmal existent ist, und wie er, in ein Lager gesperrt, ein kollektiv eingestellter Lagermensch, hart und gleichgültig wird, so können wir in diesem Fall die besonderen Reaktionen der Frauen, ihr „Anderssein“ erleben. Welche Urkräfte brechen auf bei dem Massenfluchtversuch und bei der Meuterei, wenn die Frauen, wild und böse, den Lagerkommandanten und die Männerpolitik beschimpfen. Wie kokett sind sie auch in der größten Armseligkeit noch darauf bedacht, durch persönlichen Charme zu wirken. Und wie schwesterlich hilfreich sind sie bei der heimlichen Geburt des Kindes von Anna, wo sie das Schreien des Neugeborenen durch lauten Gesang zu übertönen versuchen, damit es der Mutter nicht genommen wird; Die Bilder sind erregend, und selten nur braucht Radvanyi allzu glatte Konstruktionen, die Zweifel hinterlassen, um zu sagen, was er sagen will: So läßt er am Schluß den gutmütigen Brigadier Pietro den einsamen kleinen Sohn der Anna, die ohne Paß die Reise in den Himmel antrat, zu sich nehmen. Es ist dies das gütige Trachten Radvanyis, die Menschlichkeit siegen zu lassen. Er läßt die ewige Hoffnung offen, daß die nächste Generation es besser haben wird. Aber Pietro muß für seine Tat den Dienst quittieren, so daß sich wieder in die Hoffnung Sorge und Existenzangst mischen. (Urania, Hamburg.) E. M.