Deutschland ist nicht mehr in der Lage, eine große Zahl weltbekannter Firmen aufzuzählen, die heute noch in den Händen Ihrer Gründerfamilien oder in den Händen von Enkeln beispielhafter Unternehmer sind. Nicht zuletzt haben Besatzungsmächte und andere Kräfte in negativer Kollaboration breite Lücken in die Reihen werksverbundener Unternehmerfamilien gerissen. Wenn in diesen Tagen das größte deutsche Waschmittelunternehmen, die Henkel & Cie. GmbH., Düsseldorf, sein-75jähriges Jubiläum feiern konnte, so wird mancher mit Kümmernis überlegt haben, wo gleiche Beispiele noch in Deutschland erhalten geblieben sind.

Als das Werk, unbestritten an erster Stelle der Waschmittel-Fabrikation des Kontinents stehend, am 26. September 1926 sein 50jähriges Bestehen feierte, wirkte die Persönlichkeit des Gründers; des 78jährigen Kömmerzienrates Fritz Henkel, mit seiner unermüdlichen Schaffenskraft und Schaffensfreudigkeit genau so überragend in den Feierlichkeiten wie in diesen Tagen der Elan seines Sohnes und jetzigen Senior-Chefs, des 70jährigen Dr. h. c. Hugo Henkel.

Jede Arbeitskraft in diesem 5000-Mann-Betrieb spürt den Geist aus Erziehung und Lehrzeit des 1848 im Hessenland geborenen Lehrersohnes Fritz. Sein Vater war als Schullehrer des kleinen Städtchens Vöhl auch Verwalter der Spar- und Darlehnskasse, war sozialer Betreuer vieler landwirtschaftlicher Betriebe und der örtlichen Wirtschaft; so lernte der Sohn frühzeitig Interesse für diese Dinge zu gewinnen und mit Menschenliebe an sein großes Werk heranzugehen. Chemiker und Wissenschaftler aus Leidenschaft und von aufrichtigem sozialen Empfinden erfüllt, schuf er in Jahrzehnten eines der großen Qualitätsfabrikate Deutschlands.

Durch die Generationen vererbten sich Sinn für Qualitätsarbeit und für soziale Gestaltung der großen Werksfamilie. Es ist müßig, viel Worte über die Fabrikate, sei es Persil oder ATA, Imi oder Sil, Henko-Bleichsoda oder Perwoll, zu verlieren; diese Dinge sind jeder Hausfrau und auch jedem Junggesellen ja recht gut bekannt. Entstanden waren die Fabrikate aus der Urproduktion der am 26. September 1876 zu Aachen gegründeten Firma Henkel & Cie., nämlich dem Bleichsoda, das schon damals in Originalpackung und in handlicher Form mit 200 g Gewicht als lO-Pfg.-Paket auf den Markt kam und zu jener Zeit begann, dem damals beherrschenden englischen Wasch-Kristall entscheidende Konkurrenz zu machen (zwar kostete die englische Kristall-Packung auch 10 Pfg ... aber sie wog nur 40 Gramm!). Unter dem Motto des Fabrikherrn „Immer vorwärts“ wurde der Betrieb 1878 nach Düsseldorf verlegt, wo zugleich das Ausgangsprodukt der Waschmittel, Wasserglas, fabriziert werden konnte.

Mit dem Größerwerden der Betriebe wuchs die Zahl der Menschen und damit auch Umfang und Vielseitigkeit der sozialen Betreuung. Es zeugt vom Geist der heutigen Firma, daß sie am Tage ihres 75. Geburtstages nicht nur in ihrer Jubiläumsschrift über die Geschichte und die Fabrikationssortimente spricht, sondern einen besonderen Sozialbericht herausgibt. „In der sozialen Sicherung aller bei uns arbeitenden Menschen liegt die Quelle unserer starken Schaffenskraft“, heißt es darin. Die 1915 von Fritz Henkel gestiftete Unterstützungskasse hatte zu weiteren Fonds Anlaß gegeben. 1916 folgte die Kinderfürsorge-Stiftung, 1928 wurde der Grundstock zur Altersversorgung, einer Arbeiter-Pensions-Kasse, gelegt. 1930 erfolgten Großbauten für die soziale Betriebsbetreuung wie z. B. das Schwimmbad. Das war in der zweiten Generation der Henkels, als Dr. Hugo Henkel den 25. Jahrestag seines Eintritts in die Firma feierte. Kurz nachdem die dritte Generation im Jahr? 1938 durch Eintritt des jetzigen Junior-Chefs, Dr. Jost Henkel, und Fritz Henkels Schwiegersohnes, Dr. Manchot, in die Geschäftsleitung, die Geschicke mit in die Hand nahm, unterbrachen Krieg und Nachkriegszeit den weiteren finanziellen Aufbau der sozialen Leistungen. Aber schon 1951 konnte beim 70. Geburtstag des Seniors Hugo der Belegschaft eine weitere Million DM für den sozialen Wohnungsbau übergeben werden, die Unterstützungskasse erhielt namhafte Beträge, und der Bau des neuen Kindergartens begann.

Daß Mitglieder der Betriebsvertretung regelmäßig an den Beratungen der Geschäftsleitung Oberverwaltung und Gestaltung des Werkes teilnehmen und auch umgekehrt Mitglieder der Geschäftsleitung den Versammlungen der Betriebsvertretungen beiwohnen, gehört zur traditionellen Zusammenarbeit im Hause Henkel. „Unsere gemeinsamen verantwortungsbewußten Bemühungen um den Menschen in unserem Werk haben ein Ziel“, sagt der Sozialbericht, „nämlich die wahre Gemeinschaft aller Mitarbeiter. Die täglich erneuerte Bereitschaft, sich zu verständigen, zu vertrauen, zur Achtung voreinander, und der Wille, sich vor- und füreinander zu verantworten, haben uns diesem idealen Ziel sehr nahe gebracht. Der bereits zum 21. Male wiedergewählte Vorsitzende unserer Betriebsvertretung, Viktor Kirberg, gehört fast 40 Jahre dem Unternehmen an.“ Wirtschaftliches Schaffen und soziale Arbeit ist die Verpflichtung, die das Werk bei seiner Geburtstagsfeier von neuem als Ziel bekundete. –lt.