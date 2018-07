Als 1932 die Arbeitslosigkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurden die Lohnsteuererstattungen kurzerhand aufgehoben und die dadurch freigewordenen Gelder den Gemeinden zur Deckung ihrer Ausgaben für die Arbeitslosenfürsorge überwiesen. Lohnsteuer konnte seitdem nur noch erstattet werden, soweit sie nach den geltenden Bestimmungen nicht richtig erhoben war. Dabei blieb es auch noch im „Dritten Reich“,obwohl von Arbeitslosigkeit aus den bekannten Gründen nicht mehr die Rede sein konnte. Die Summen, die der Staat durch das Lohnsteuer-Erstattungsverbot auf Kosten der Lohnsteuerpflichtigen einsparte, waren so beträchtlich, daß es niemand wagte, die Lohnsteuererstattungen wieder einzuführen.

Erst das Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen: Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 1948 beseitigte durch Art. I Ziff. 10 seines Anhangs dieses Unrecht an den Lohnsteuerpflichtigen, indem es nicht nur das Lohnsteuer-Erstattungsverbot aufhob, sondern grundsätzlich eine gleichmäßige einkommensteuerliche Behandlung von Lohnsteuerpflichtigen einerseits und veranlagten Steuerpflichtigen andererseits einführte. Diesem Zweck sollen insbesondere zwei Verfahren dienen: Der Lohnsteuer-Jahresausgleich und die Möglichkeit einer Veranlagung von Lohnsteuerpflichtigen wegen berechtigten Interesses. Der Lohnsteuer-Jahresausgleich ist in der Regel auf die Fälle beschränkt, in denen der Lohnsteuerpflichtige wegen schwankenden Arbeitslohnes oder infolge Arbeitslosigkeit mehr Steuern bezahlt hat, als er nach seinen Gesamteinnahmen im Kalenderjahr nach der Jahreslohnsteuertabelle zu zahlen hat. In allen anderen Fällen steuerlicher Benachteiligung des Lohnsteuerpflichtigen gegenüber den veranlagten Steuerpflichtigen kann dem Lohnsteuerpflichtigen nur durch eine Veranlagung wegen berechtigten Interesses geholfen werden.

Kaum aber hatte das Gesetz diese. Möglichkeit für die Lohnsteuerpflichtigen geschaffen, als auch schon die Finanzverwaltung den Versuch unternahm, dem Lohnsteuerpflichtigen das so lange vorenthaltene und nun endlich wieder gewährte Recht auf steuerliche Gleichstellung mit den veranlagten Steuerpflichtigen zu schmälern. Durch Abschnitt 229 der Einkommensteuer-Richtlinien für das zweite Halbjahr 1948 und für 1949 wurde nämlich bestimmt, daß ein berechtigtes Interesse des Lohnsteuerpflichtigen an der Veranlagung dann nicht vorliegen soll, wenn sich der Arbeitnehmer bei einer Veranlagung steuerlich deshalb besser steht, weil ihm bei ihr die günstigere Steuerklasse für das ganze Kalenderjahr gewährt wird, sofern die Voraussetzungen dafür mindestens vier Monate in demselben Jahr bestanden haben. Bei der Lohnsteuer kann er demgegenüber erst von dem Tage ab in die günstigere Steuerklasse eingereiht werden, an dem erstmalig alle Voraussetzungen erfüllt waren. Heiratet zum Beispiel ein Steuerpflichtiger am 31. August, so steht ihm die Steuerklasse II bei der Veranlagung für das ganze Kalenderjahr, bei der Lohnsteuer dagegen nur für die Zeit vom 31. August bis 31. Dezember zu. Die sich daraus ergebende steuerliche Benachteiligung sollte der Lohnsteuerpflichtige im Hinblick auf die Abweichungen, die bei den Voraussetzungen für die Einreihung in die Steuerklassen zwischen den Veranlagungspflichtigen und den Lohnsteuerpflichtigen nun einmal bestehen, in Kauf nehmen.

Diese Verwaltungsanordnung hat der Bundesfinanzhof als höchstes Steuergericht durch sein Urteil vom 6. April 1951 (IV 70/51 S) für rechtsunwirksam erklärt, weil sie der gesetzlichen Regelung widerspricht. Nach seiner Auffassung hat jeder Lohnsteuerpflichtige, der belegen kann, daß er bei der Veranlagung eine niedrigere Einkommensteuer zu zahlen hätte als die von seinem Arbeitslohn einbehaltene Lohnsteuer, einen Rechtsanspruch auf eine Veranlagung zur .Einkommensteuer. Da nach dem neuen Einkommensteuerrecht auch bei den Lohnsteuerpflichtigen das Kalenderjahr Veranlagungszeitraum sei, dürfe der Lohnsteuerpflichtige zu keiner, höheren Einkommensteuer herangezogen werden, als ein veranlagter Steuerpflichtiger mit gleich hohem Einkommen und gleichem Familienstand. Demzufolge enthalten die Einkommensteuer-Richtlinien 1950 die bisherige Einschränkung des Rechts des Arbeitnehmers auf Veranlagung wegen berechtigten Interesses nicht mehr, sie weisen vielmehr im Abschn. 229 ausdrücklich auf das BFH.-Urteil vom 6. 4. 51 hin.

Voraussetzung für die Anerkennung eines berechtigten Interesses an der Veranlagung, ist jedoch auch jetzt noch, daß der Lohnsteuerpflichtige die Rechtsbehelfe, die ihm im Lohnsteuerverfahren und im Lohnsteuer-Jahresausgleichverfahren zustehen, rechtzeitig geltend gemacht hat. Ein berechtigtes Interesse an der Veranlagung kann somit nicht anerkannt werden, wenn der Lohnsteuerpflichtige nur deshalb eine zu hohe Lohnsteuer entrichtet hat, weil er beim Steuerabzug vom Arbeitslohn steuerliche Erleichterungen überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig in Anspruch genommen hat. Lohnsteuern, die deswegen, zuviel gezahlt worden sind, gelten als zu Recht erhoben und können auch nicht im Wege der Veranlagung, erstattet werden. Der Antrag auf Veranlagung wegen berechtigten Interesses muß bis zum Ablauf der Steuererklärungsfrist gestellt werden. Für das Kalenderjahr 1950 läuft diese Frist am 30. 9. 51 ab. –r.