Es ist in Deutschland eine Sensation, wenn es einem Rechtsanwalt gelingt, mit tiefenpsychologischen Argumenten das längst rechtskräftige Urteil gegen einen Mörder in Zweifel zu ziehen. Besonders, wenn es sich um ein so abscheuliches Verbrechen handelt, wie die Tat des Hamburger Friseurs Erich Liebenow: Die Erwirgung der eigenen Kinder. Der Prozeß im Januar 1949 zeigte einen schweigsamen, scheinbar gefühllosen Menschen. Liebenow gab damals die Tat zu. Richtig motiviert hat er sie aber nie. Er sprach zwar davon, daß er für die Kinder, wie er sich ausdrückte, „immer zahlen, zahlen müsse“, aber das unmittelbare Motiv zum Entschluß, die Finger um den Hals seiner eigenen Kinder zu klammern, bis alles Leben aus den Kleinen gewichen war, das ist möglicherweise keinem wirklich richtig klargeworden. So denkt zum mindesten Dr. Bott-Bodenhausen, Rechtsanwalt und Tiefenpsychologe, der den Fall wieder aufgegriffen hat. Und auch der Verteidiger im damaligen Prozeß, Dr. Percy-Barber, gab zu, vor einem Rätsel zu stehen. Die Richter kamen am 29. Januar 1949 zu einem anderen Resultat. Sie sprachen das Todesurteil. Sie begründeten es damit, daß Liebenow seine beiden Kinder als Hauptanlaß für seine ehelichen Streitigkeiten und seine finanziellen Belastungen empfunden und durch ihre Beseitigung wieder ein glückliches Verhältnis zu seiner Frau habe herstellen wollen. Er habe die unbegreifliche Tat geplant und damit vorsätzlich gehandelt. Auch die sachverständigen Psychiater kamen zu keiner anderen Motivierung. Der Angeklagte sei voll zurechnungsfähig.

Dies nun hat Dr. Bott-Bodenhausen bestritten. Sein über dreißig Seiten, langes tiefenpsychologisches Gutachten enthält die Begründung. Es führte, unter Hinweis auch auf andere, sich neu ergebende Umstände, wie neue Zeugenaussagen über das frühere Verhalten Liebenows und über Geisteskrankheiten in der Familie, immerhin dazu, daß eine Hamburger Strafkammer in einem offiziellen Beschluß eine Wiederaufnahme des Verfahrens für zulässig hielt. Allerdings besagt dieser Beschluß nichts darüber, ob das Verfahren wirklich wiederaufgenommen wird. Ein zweites Gutachten von einem anderen anerkannten Psychologen ist angefordert und dann wird eine neue Entscheidung, völlig unabhängig von der ersten, gefällt werden müssen.

„Liebenow litt im Augenblick seiner Tat unter einer Bewußtseinsstörung“, erklärt Dr. Bott-Bodenhausen. „Er handelte nicht im Besitz seines freien Willens.“ Er falle also somit unter den § 51 des Strafgesetzbuches, der in seinem Absatz (1) festlegt, daß eine strafbare Handlung nicht vorhanden ist, wenn der Täter zur Zeit der Tat wegen Bewußtseinsstörung, wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen Geistesschwäche unfähig ist, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

Soweit der Fall Liebenow. Es ist ein schwieriges Debüt, mit dem sich die Tiefenpsychologie in Deutschland in den Blickpunkt der öffentlichkeit stellt. In anderen Ländern, besonders in Amerika, ist sie längst Allgemeingut der Psychologen, Pädagogen und Mediziner geworden. Aus der Psychoanalyse des Wiener Arztes Sigmund Freud wurde sie entwickelt. Freud lehnte es ab, die seelischen Äußerungen einer geistigen Erkrankung grundsätzlich als Ausfallerscheinungen bestimmter Hirnteile oder -bahnen durch Zerstörung oder krankhafte Veränderungen zu sehen. Er sah in solchen krankhaft ten Äußerungen vielmehr ein in seiner Art genau so sinnvolles Verhalten wie beim normalen Mensehen. Es unterscheidet sich lediglich vom normalen Verhalten dadurch, daß die elementaren Inhalte des Bewußtseins anders zusammenhängen, Die Zusammenhänge zu untersuchen, ihre Umstände zu entdecken, sie womöglich zum Normalen hin zu verändern oder rückzuentwickeln, haben sich seither viele Ärzte und Psychologen zur Aufgabe gemacht.

Wir alle, die wir nun Dr. Bott-Bodenhausens Gutachten, das vorläufig nicht bekanntgegeben werden soll, nicht kennen, stehen dem Versuch des Rechtsanwalts, das Verfahren wieder in Gang zu bringen, zunächst zurückhaltend gegenüber, Denn es bleibt doch die Frage: Gibt es überhaupt Menschen – unberücksichtigt diejenigen, bei denen es erwiesen ist, daß sie IBM Gehirndefekte haben –, die im Sinne einer kritischen tiefenpsychologischen Analyse jederzeit normal und im Sinne des § 51 zurechnungsfähig sind? Hier eine klare und wahrnehmbare Grenze zu finden zwischen Krankheit und Gesundheit, zwischen Unzurechnungsfähigkeit und Zurechnungsfähigkeit, ist zumindest sehr schwierig. Das Gesetz fordert aber eine Entscheidung. Muß es diese in Zweifelsfällen nicht an der Wirkung auf die Gemeinschaft ermessen? Diese Überlegung ist um so berechtigter, als theoretisch die Möglichkeit besteht, daß Liebenow freigesprochen wird. Er soll dann in eine Heilanstalt, hört man. Das würde bedeuten, daß man immerhin den Versuch einer Heilung machen müßte. Soll man ihm, dem einstigen Kindermörder, im Falle einer Gesundung eine neue Chance geben? Ja, muß man es nicht sogar, wenn sich herausstellt, daß dieser „Mörder in der Maske eines Biedermannes“, wie Professor Bürger-Prinz ihn nannte, wirklich nach wie vor ein solcher Biedermann ist und im Grunde kein Mörder? Welche Voraussetzungen muß ein Mensch denn mitbringen, um ein echter Mörder zu sein? Die tiefenpsychologischen Erkenntnisse führen dazu, manche seelischen Umstände des Menschen erklären zu können, die früher ein Rätsel waren. Wie weit dürfen sie aber dazu führen, jene Umstände auch zu entschuldigen?

Die Fragen um Schuld und Schicksal, mythologisch alt, zu jeder Zeit unverändert neu gestellt, sind auch hier wieder da. Jenes Verbrechen mag Liebenows ungewolltes Schicksal gewesen sein, ein Verbrechen, über das er keine Reue empfindet – dies stellt jedenfalls Dr. Bott-Bodenhausen fest –, weit er die Tat nicht willentlich begann oder begonnen haben soll, ein Verbrechen, das ihn aber aus der Gemeinschaft ausschließt, weil er den Beweis erbracht hat, daß er seine Mitmenschen tödlich gefährdet. Mag er auch einem späteren Beurteiler schließlich als gesund erscheinen können, eine endgültige sichere Entscheidung kann es in diesem Fall doch niemals geben. Das kann sich auch kein Tiefenpsychologe anmaßen. So gedacht aber, muß Liebenow hinter Gittern bleiben. Dieter Beste