Gesprochen wird von technischer und wirtschaftlicher Rationalisierung seit mehr als 50 Jahren. Aber die wünschenswerte systematische Breitenarbeit. – namentlich in den kleinen und mittleren Betrieben – ist bis in die jüngste Zeit hinein ein Wunschtraum jener geblieben, die in der Hebung des Leistungsstandards und der Senkung der Kosten in Produktion und Vertrieb, in öffentlicher Verwaltung, Industrie, Handel und Handwerk seit langem den Schlüssel zur Schaffung zusätzlicher Absatzmöglichkeiten und neuer Arbeitsplätze sehen.

Auf der 1. REFA-Bundestagung des Verbandes für Arbeitsstudien (REFA) (früher Reichsausschusses) zu Frankfurt (vom 23. bis zum 25. September) stand dieses Programm der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Zentrum der Betrachtungen. Man erinnert sich dabei der bisherigen Rationalisierungswellen – etwa des „Taylorismus“ mit dem Ziel einer Auflösung der Arbeit in Teilfunktionen und des „Fordismus“ als der Methode zur Erfassung des gesamten Arbeitsvollzugs –, deren Erfolg sich auf einzelne Betriebe beschränkte. Aufgabe der Stunde ist nun eine Gemeinschaftsarbeit; Voraussetzung dazu unternehmerische Selbstkritik, geistige Aufgeschlossenheit, gewerkschaftliche Mitarbeit.

Vor allem im Handwerk gilt es, sich von überkommenen Begriffen und Verfahren zu lösen, wenn die im Interesse der Zukunft unerläßliche Rationalisierung auf der technischen und wirtschaftlichen Ebene den größtmöglichen Effekt bewirken soll. Dabei kommt es nicht nur auf die zweckmäßigste Einrichtung der Werkstatt anlagen, die vernünftigste Materialverwendung, das nützlichste Fertigungsverfahren und die befriedigendste Gestaltung der menschlichen Arbeit im betrieblichen Ablauf an; ebenso wichtig ist, daß Rechnungswesen, Beschaffung, Werbung und Absatz nicht länger Stiefkinder sind.

Wenn man die unter Handwerkern verbreitete Abneigung gegen jegliche Schreibarbeit kennt und den Mangel an Zeit für Buchführung und Korrespondenz (etwa ein Drittel der rund 865 300 Handwerksbetriebe im Bundesgebiet sind Alleinbetriebe!) nicht übersieht, muß man verlangen, daß generell alle kaufmännischen Einrichtungen so einfach wie nur denkbar sind, sich also nicht etwa an dem in der industriellen Buchführung so bedeutsamen Kontenrahmen orientieren. Es bedarf einer Buchführung, die den Möglichkeiten eines Alleinbetriebes und den Erfordernissen eines handwerklichen Großbetriebes gleicherweise gerecht wird. Eine besondere Rolle spielen Fachschulen und technische Lehrgänge, in deren Rahmen vordringlich auch Neuerungen in Betriebstechnik und Betriebswirtschaft zu erörtern wären. Wissenschaftlich erprobte Lösungen für Werkstattanlagen etwa, für Maschinenausstattung und Fertigungsverfahren lassen sich natürlich nicht überall unverändert verwerten; ihr Verwendbarkeitsgrad richtet sich nach den individuellen Verhältnissen.

Das Rezept? Nun – um eine wirkungsvolle Therapie braucht man nicht verlegen zu sein. Geeignetenauslese und richtige Anlernung bedeutet höhere persönliche Leistung, Stoff- und Energieersparnis eine bessere Bedarfsdeckung, Produktionsmaschinenerneuerung mehr Arbeitspläne, Werkzeugverbesserung wachsende Leistung, Qualitätssteigerung längere Lebensdauer, Normung konzentrierte Fertigung, Produktivitätserhöhung allgemein günstigere Lebensverhältnisse; Verluststundenverringerung die Zunahme der Zahl der Produktivstunden und Nutzbarmachung der Forschung eine intensivere Ausnutzung der Naturkräfte, während Wirtschafts- und Finanztechnik eine ständige Kostenanalyse ermöglichen und der Wettbewerbssicherung dienen.

Berufspädagogisch läßt sich ebenfalls zweifellos noch viel tun. Wer den Menschen in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt und hohe Dauerleistungen erstrebt, wird nicht in Rekorden, sondern im zügigen, planmäßigen, geübten Arbeiten das A und O aller jener Bemühungen erkennen, die in der systematischen Überwindung der Trägheitsmomente, der in der menschlichen Natur begründeten irrationalen Faktoren, den Weg zur – Herbeiführung der jetzt namentlich auch von der OEEC geforderten höheren Produktivität sehen. H. B.