Von O. Karpa

Ein armer Staat braucht Geld. Seit der Ankündigung der Autobahnsteuer wird wieder lebhafter der Vorschlag erörtert durch Ausmietung von Reklameschildern an den Autobahnen die vorgesehene Steuer zu ersetzen. Die Italiener haben mit beiden Möglichkeiten schon seit langem ihre Erfahrungen. Sie finden zwar auch, daß die riesigen Reklametafeln zu beiden Seiten der Straße die Landschaft verschandeln, aber, zum Humor geneigt, haben sie herausgefunden, daß man sich auch mit Ihnen amüsieren kann beim Studium, womit man auf sie Eindruck machen will. Bei uns hat der Staat Hessen mit Reklamebändern an den Autobahnbrücken eine verhältnismäßig dezente Propagandamöglichkeit gefunden. Der nachfolgende Aufsatz jedoch führt aus, warum die Autobahn-Reklame eigentlich überholt ist.

Der Gedanke der Werbebeschilderung unserer Straßen ist nicht neu; er ist so alt wie Autobahnen und Werbewirtschaft selbst. Trotzdem haben sich ihm die gewiß nicht mit Geldmitteln überreich gesegneten Verkehrsbehörden (einschließlich der Bundesbahn) stetig widersetzt in der Erkenntnis, daß es neben Autofahrern auch noch andere Menschen und außer Autofahren noch weitere Daseins – werte gibt. Dies ist auch die Einstellung des deutschen Natur- und Landschaftsschutzes wie auch der Denkmalpflege.

Zwischen einem alle Lebenswerte unter dem Gesichtspunkt des Profits beurteilenden Mammonismus und einer allzu schwärmerisch betonten Heimattümelei gibt es noch genügend Abstufungen, die von lebensfremdem Romantizismus ebensoweit entfernt sind wie von zynischem Materialismus. So bestechend der Gedanke zunächst ist, der öffentlichen Finanz-Gedanke durch Werbung an den Verkehrsstraßen zu helfen, so abschreckend ist er in seiner Konsequenz. Wenn wir wegen einiger Millionen Mehr im Staatshaushalt bereit sind, unsere Landschafts- Und Städtebilder auf Tausende von Kilometern hin der Reklame endgültig preiszugeben, so bedeutet das die innere Bereitschaft, dem Gelde alles zu opfern. Warum verzichten wir dann nicht auch auf all die anderen Werte, die gleichfalls nichts „einbringen“ – denn auch sie gehören doch „nur“ zum geistigen, nicht aber finanziellen Haushalt unserer Nation? Wenn wir uns der Erholungs- und Erbauungswerte unserer Naturschönheiten gegen klingende Münze zu entäußern bereit sind, warum dann nicht auch unserer Museums- und Kirchenschätze, unserer Bibliotheken? Warum dulden wir dann noch – im Zeitalter der Papier- und Arbeitseinsparung – den Druck von anderen Büchern als solchen, die sich mit Börsenkursen und Technik, allenfalls noch mit Autorennen und Totoergebnissen befassen? Es fängt an mit der Reklame auf den Verkehrsstrecken und endet in einer einzigen Steppe der Technik, durch die über reklamegepanzerte Rollbahnen hinweg die Autos rasen, vorbei an rauchenden Fabrikschloten und an – Krankenhäusern und Sanatorien.

Der Gedanke der Geldgewinnung aus Autobahnreklame ist nicht nur alt, er ist eigentlich auch überholt. Denn gerade der moderne Techniker hat längst erkannt, daß von wahrem Fortschritt nur da die Rede sein kann, wo die Technik einer naturgemäßen Lebensweise nicht den Weg versperrt, sondern sie zu fördern geeignet ist. Erst die Maschine hat den Achtstundentag und damit die nötige Ausspannung ermöglicht, erst Eisen- und Autobahn haben die Natur voll erschlossen und die Möglichkeit der Erholung in ihr. Jeder moderne Städteplaner weiß aber auch von der Notwendigkeit der Erhaltung und Schaffung von Grüngürteln für die werktätige Bevölkerung. Ein glückliches Geschick fügte es, daß die kluge Voraussicht eines Alwin Seifert die landschaftliche Gefahr der Autobahnen bannte, indem er diese der Struktur der Landschaft sich elastisch einfügenden Zementbänder mit Grünstreifen, Anpflanzungen und architektonisch hervorragenden Brückenbauten versah, so daß über 4000 km Landes hin kaum etwas von der landschaftlichen Schönheit verlorenging, uns vielmehr oft erst erschlossen wurde. Und dies soll nun zur Linderung finanzieller Bedrängnis des Augenblicks unwiederbringlich preisgegeben werden?

Natürlich gibt es auch Bau- und Naturdenkmäler, die, etwa weil sie eine Todesfalle für den Verkehr, ein Hindernis für die Sanierung eines Stadtviertels, durch ihre Hinfälligkeit eine Gefährdung für die Passanten sind, den Erfordernissen des weitergehenden Lebens geopfert werden müssen. Aber es gibt auch Landschaftsgebiete, Städtebilder und Baudenkmäler: Kathedralen, Rathäuser, Burgen, Schlösser oder ländliche Bauten, denen sich jede Industrie-, Städte- und Verkehrsplanung beugen sollte. Wenn der einstige Oberbürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, vor zwanzig Jahren, als die Denkmalpfleger sich wegen des durch Verkehrserschütterungen gefährdeten Kölner Doms besorgten und in ihrer Versammlung schließlich der Gedanke der Untertunnelung des Domes auftauchte, den Fachleuten erwiderte: „Ich denke ja nicht daran, dem Moloch Verkehr alles zu opfern; ich sperre den Dombezirk einfach gegen den Durchgangsverkehr ab!“, so hat er in diesem Falle, in dem er das Alte gegen das Neue schützte, wahrhaft modern gedacht.

Erhaltende und gestaltende Kräfte, die ihr Maß zu halten und gegenseitig abzustimmen wissen, sichern gemeinsam den Fortschritt. Lebensfremd wäre es, bei neu zu schaffenden Bauernhäusern und ländlichen Siedlungen auf elektrisch Licht, fließend Wasser, sanitäre Anjagen oder neuzeitliche Koch- und Heizgclegenheiten zu Verzichten. Wie viele Baudenkmäler, einst durch Kerzen beleuchtet, durch Öfen geheizt, mögen vor Feuersbrünsten bewahrt geblieben sein durch rechtzeitigen Einbau von Warmluftbeheizung und elektrischer Beleuchtung! Und manch alter Kirchenbau verdankt den modernsten Möglichkeiten der Technik, wie dem Zementspritzverfahren, dem Eisenringanker, dem Stahlbetonguß, seine Rettung vor dem sonst unaufhaltsamen Einsturz.

Das Zeitalter der Technik nahm, aber erhielt uns auch viele Güter der Überlieferung. Nur wer sich der in die Zukunft wirkenden Gegenwart wachen Geistes erschließt, wer in Technik und Kunst den Fortschritt bejaht, kann echter Anwalt der Vergangenheit, kann Heimatschützer sein. Denn das Überlieferte war zu seiner Zeit auch Fortschritt. Steildach oder Flachdach, Geld oder Naturschutz, Reklame oder Autobahnsteuer sind falsche Kampfdevisen. Wer sich ihnen, gleichviel auf welcher Seite, verschreibt, beweist mit seinem Anspruch auf Fortschrittlichkeit oder Traditionsverpflichtung nur Rückständigkeit. Wahrer Heimatschutz schließt Bejahung der Technik ein, und wahrer Fortschritt der Technik ist ohne Bindung an die Tradition nicht möglich.