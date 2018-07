Fortsetzung der Berliner Festwochen

W. B. Berlin, im September

Den ausgesprochen berlinischen Beitrag zu den Berliner Festwochen lieferte Günther Neumann, als Autor frisch zupackender, politisch und menschlich pointierter Kabarettprogramme im Nachkriegs-Berlin ohne Nachfolge und als Filmautor der „Berliner Ballade“ und der „Herrlichen Zeiten“ auch zu internationalem Ansehen gelangt. Sein „Saltomortale“, ein „Problemstück mit Musik und Tanz“, hat freilich die Mitte zwischen szenischer Reportage und Kabarett nicht ganz gefunden. Es ist ein Konterfei des spezifisch berlinischen Lebens, dargestellt an den Schicksalen eines Künstlerehepaars und gekennzeichnet durch die Jahreszahlen 1946, 1948 und 1951. Die spitze, aber genau analysierende Satire ist Neumanns unvergleichbares Talent. Im „Saltomortale“, den Ernst Schröder in der „Komödie“ in Szene setzte, hat er nicht nur ein Nebeneinander von Situationen und Problemen geben wollen, sondern eine konkrete dramatische Handlung. Was dabei herauskam, ist eine Spiegelung der Nachkriegsjahre, wie sie so drastisch und so treffend auf der deutschen Bühne bisher nicht existiert. Das Oben und Unten der Charaktere, das Leben voller Entschuldigungen und immer neuer politischer Irrtümer ist natürlich im scharfen Licht der Ost-West-Spannung von Berlin heller zu erkennen, aber es müßte nützlich sein, es auch den Nichtberlinern zu zeigen.

Der heiteren Bitterkeit, die Günther Neumann am Kurfürstendamm serviert, setzt Barlog im Steglitzer Schloßpark-Theater zwei neue Stücke von Christopher Fry als merkwürdigen Kontrast entgegen. Barlogs Verdienst ist es, den großen britischen Versdichter in Deutschland bekanntgemacht zu haben. Mit genießerischer Freude am Detail inszenierte er jetzt seine Komödie „Ein Phönix zuviel“. Die alte Legende von der Witwe von Ephesus, die aus Gram über den Tod ihres Mannes sich in dessen Grabmal zu Tode weinen will und dabei in die Arme eines neuen Geliebten, des Grabwächters, überwechselt, erblüht in Frys köstlich tiefgründigen Dialogen zu einem geistigen Vergnügen unvergleichlicher Art. Die drei Darstellenden, Edith Schneider, Eva Bubat und Sigmar Schneider, lassen den funkelnden Glanz der Sprache zum ästhetischen Genuß werden. – Der beschwingten Komödie folgte, desselben Dichters Spiel vom „Schlaf der Gefangenen“. Beinahe ein Mysterienspiel. Die Traumgeschichte von vier gefangenen Soldaten, die in einer Kirche eingeschlossen sind: die ewigen Träume der Menschheit von Kain und Abel, Isaak und Abraham und anderen biblischen Gestalten werden, der Reihe nach aus den Schlafenden herausgepreßt. Fry spricht hier in dunklen, niemals ganz sich öffnenden Metaphern. Er läßt die Beziehungen zwischen dem gegenwärtigen Leid der Gefangenen und dem, das in den biblischen Urbildern beschworen wird, nie voll deutlich werden. Seine Monologe, die er der Reihe nach jeden der Träumenden im grellen Licht sprechen läßt, sind voller sprachlicher Kostbarkeiten. Aber zur Erschütterung im Zuschauerraum gebildet es ihnen an der Unmittelbarkeit des ethischen Pathos. Hinzu kam, daß Lothar Müthels Regie die heftigen Bemühungen von Wolfgang Bordiert, Hans Georg Laubenthal und Alfred Schieske, sich aus dem dunkeln Sprachgewölk heraus deutlich zu machen, zu sehr unterstützte und so die metaphysische Sphäre ins plump Reale übersetzte.

Die Engländer selbst waren mit „Othello“ zu den Festspielen gekommen: einer Aufführung, die kein Wort des Shakespeareschen Textes ausließ. Das „Old vic“, Londons klassische Bühne, erprobte diese Wiedergabe vor der Londoner Premiere in Berlin. Es bestach zunächst durch ein Bühnenbild, das die Einheit von Zeit, Ort und Handlung den ganzen Abend über erhält. Michael Langhans’ Regie zeigte die Tragödie als eine Kette von Ereignissen, die nicht auf den Kampf zwischen zwei Persönlichkeiten konzentriert sind, sondern lediglich in diesem Kampf ihren ordnenden Mittelpunkt finden. Das Berliner Publikum nahm dankbar die Gelegenheit wahr, nach den französischen und amerikanischen Gastspielen nun auch beispielhaftes englisches Theater kennenzulernen. liegende Mädchen nur noch sadistisch wirkenden tiefenpsychologischen Analysen. Knaß wird der Vergleich gezogen mit dem Verenden einer Ratte, die zu Versuchszwecken geimpft wurde.

Nicht nur an solchen Kraßheiten, auch an herausfordernden Vereinfachungen – etwa in der Darstellung ärztlicher Methoden – leidet das Stück. Die Überspitzung wird bisweilen absurd. Damit aber verliert die Fabel, die über das Medizinische hinaus dieEhrfurchtslosigkeit unserer Zeit überhaupt treffen will, ihre exemplarische Bedeutung. Ausgesprochen peinlich wird Hartog, wenn er in die Bereiche des Glaubens vorzudringen versucht. Kolportagehefte Elemente drängen sich dann vor. Die Stuttgarter Inszenierung von Max Weber besaß Dichte, vermied weitgehend auch die Klippen der ungewollten Komik, nutzte aber nicht die Möglichkeit zur Distanzierung durch leichte Ironie. Aus dem Ensemble fiel Susanne Eggers in der Rolle der Psychotherapeutin durch besondere Intensität auf. Zum Schluß dankte den Darstellern des nervenfolternden Stückes herzlicher Beifall.

Hermann Dannecker