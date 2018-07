Das alte Segelschiff hat Salpeter für San Franzisko geladen; und eine Frau ist an Bord gekommen. Das Widersinnige daran ist, daß sie nicht dorthin gehört und doch das Maskottchen sein könnte. Denn „Love nie sailor“ ist ihr Refrain. Erst faßt der Wind in die Segel, dann lastet tagelang die Flaute. Als der Taifun rast, rasen auch die Offiziere und die Mannschaft. Der äußere Schauplatz mißt nur wenige Quadratmeter Holzplanken, der innere verläuft sich in vielen Männerhirnen und Männerherzen, ein Labyrinth lauernder Süchte, gieriger Träume, ungezügelter Brutalitäten. Fast wäre der alte Windjammer mit dieser bleischweren Ladung abgesackt. Als die übergeschnappte Frau und der halbtote Kapitän auf einen Dampfer überwechseln, ist der Sturm vorbei.

Dieser rauhe, deftige Seemannsroman von Robert S. Close („Love me sailor“, in der deutschen Übersetzung von Richard Kaufmann: „Eine Frau war an Bord“, Droemersche Verlagsanstalt, München, 364 S., Leinen 9,80 DM) war in den USA ein Bestseller des Jahres. Man feierte ihn als Nachfolger der Werke Josef Conrads und begeisterte sich an seiner Unbarmherzigkeit. Close führt in der Tat eine ungewöhnliche Feder. Er kann das Vulgäre und das Zarte gleich stark ausdrücken und bekennt sich schrankenlos zu seinem Sujet. Das ganze Buch lebt von einer atemnehmenden Beklemmung, die ihren Höhepunkt erreicht, wenn in der Kapitänskajüte der zweite Offizier bei tobendem Sturm das Logbuch fälscht und die Frau ihm direkt in die Arme läuft. h. schl.