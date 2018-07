Endlich schämt sich sogar die „Frankfurter Rundschau“, Sie möchte nicht mit Robert Kempner befleckt werden. Daher verbirgt sie seine Entgegnung auf unseren Angriff auf der letzten Seite, genau vor dem Sportteil – und ein seltsamer Sport ist es allerdings, diese Entgegnung zu veröffentlichen. Die „Frankfurter Rundschau“ leugnet auch, daß der unrühmlich bekannte Ankläger von Nürnberg irgend- etwas mit dem Artikel jenes seltsamen Herrn Mansfeld gegen das Bonner Auswärtige Amt zu tun hätte. Wir wollen ihrem Gedächtnis etwas aufhelfen. Der dritte Partner nämlich, American Forces Network, berichtet wörtlich: He (Michael Mansfeld) said, he has worked closely on the Story with former US prosecutor at Nuremberg, Robert Kempner.

Auch Robert Kempner wagt dies zu bestreiten. Er hat die Stirn gehabt, uns zu antworten. Wir wollen diese Antwort publik machen, denn da, wo sie stand, hat sie kaum jemand gelesen.

„Mir ist es als ehemaligem Hauptankläger der Nazi-Diplomaten in Nürnberg stets eine Ehre, von der ‚Zeit‘ angegriffen zu werden. Solche Angriffe sind für meine Freunde und mich eine ehrenvolle Bestätigung, daß wir in Nürnberg unsere Pflicht gegenüber der Menschlichkeit getan haben, denn die ‚Zeit‘ hat sich ständig für Verbrecher eingesetzt, die in Nürnberg wegen ihrer Beteiligung an Massenmorden und ähnlichen Verbrechen verurteilt worden sind. Es ist daher auch durchaus in der Linie der Zeitschrift ‚Die Zeit‘, wenn sie jetzt die von der ‚Frankfurter Rundschau‘ durchleuchteten ehemaligen Angestellten des Nazi-Außenamtes dadurch zu schützen versucht, daß sie nach der bekannten Methode „Haltet den Dieb’ den Anklagevertreter angreift, der die Beteiligung von Beamten des Auswärtigen Amtes an zahllosen Massenmorden des Dritten Reiches mit pflichtgemäßer Energie aufgedeckt hat.

Zu den in der ‚Frankfurter Rundschau’ veröffentlichten Artikeln über das Auswärtige Amt, die ich übrigens nicht inspiriert habe, kann ich übrigens der ‚Zeit‘ zu ihrer besseren Information mitteilen, daß diese Artikel zahlreiche Tatsachen enthalten, deren Richtigkeit mir und vielen anderen aus zahlreichen Dokumenten des Auswärtigen Amtes persönlich bekannt sind.“

Robert Kempner praktiziert hier wieder die gleichen Methoden, mit denen er im Wilhelmstraßen-Prozeß die Anklage aufgebaut hat. Wir hätten uns ständig für Verbrecher eingesetzt, die in Nürnberg wegen ihrer Beteiligung an Massenmorden und ähnlichen Verbrechen verurteilt worden sind? Das zu behaupten, ist wohl die ungeheuerlichste Verdrehung von Tatsachen, die man vornehmen kann. Wir nämlich haben Robert Kempner angegriffen wegen seiner Methoden, die wir offen dargestellt haben. Wir haben nicht, wie Herr Kempner, mit Bewunderung über den später hingerichteten Ohlendorf gesprochen. Wir haben damals geschrieben, daß der große Schweizer Journalist Oeri von den „Baseler Nachrichten“ Robert Kempner als einen Menschenjäger bezeichnet habe. Da protestierte er entrüstet. Und was tat dieser Mr. Kempner später? Sein Opfer, der Staatssekretär a. D. von Weizsäcker war von McCloy im Paroleverfahren, freigelassen worden und hatte sich in die Stille zurückgezogen, da wurden Leute angesetzt, die den Auftrag hatten, zu erkunden, mit wem der Freiherr von Weizsäcker umging und ob sich nicht vielleicht eine Möglichkeit finden lassen, könnte, ihn weiter zu verfolgen.

Wir fragen heute: Wie lange will eigentlich die Frankfurter Anwaltskammer ein solches Mitglied in ihren Reihen dulden? Richard Tüngel