Wenn man die Eindrücke von der "Frankfurter Buchmesse 1951", der zweiten nach dem Kriege, zusammenfassen will, so wird man vor der gleichen Schwierigkeit stehen, die sich. dem Beobachter deutscher Entwicklungen auf nahezu allen Gebieten aufdrängt: der Frage nach der Beziehung zwischen Inhalt und Form. Das äußere Bild war zweifellos stark. Schon im Vorjahr hatte sich der Rahmen von Paulskirche und Römer als zu eng erwiesen, so daß sich die Verlegung der Schau in das Messegelände empfahl. Die dort besetzten Hallen und Pavillons boten 600 deutschen und 185 ausländischen Verlagen Platz, die nach sieben Sachgruppen — schöngeistiger, religiöser, Jugendbuch, wissenschaftlicher, Kunst- und Fachverlag — rangiert waren. Die siebente Gruppe umfaßte gemischte Produktionen. Eine Sonderschau vereinigte 70 französische Aussteller. Die Besucherzahlen standen hinter dem Vorjahr nicht zurück. Das Geschäft wurde allgemein als befriedigend bezeichnet trotz Preisen, die 88 v. H über dem Vorkriegsniveau liegen bei gleichzeitiger Steigerung der Gestehungskosten um 188 v. H. In manchen Sparten stellen sich allein die Papierpreise auf das Vierfache der Vorkriegszeit. Ein verkaufsmäßiges Handikap entstand nach Auffassung vieler Sortknenter dadurch, daß die Ausstellung um gute vierzehn Tage zu früh stattfand. Selbst leistungsfähige Großverlage konnten nicht mehr als 85 v. H der Produktion vorweisen, die sie auf den Weihnachtsmarkt zu bringen hoffen, der erfahrungsgemäß das stärkste Geschäft verspricht. So konnten viele Neuerscheinungen nur als Blindexemplare gezeigt werden. In einigen Fällen, wie bei in Vorbereitung befindlichen deutschen Ausgaben ausländischer Werke, mußte das fremdsprachige Original ausgestellt werden. Ausländische Aussteller beklagten sich über mangelnde und zu späte Regelung der Devisenkontingente, die vornehmlich am ersten Tag <lie Abschlüsse erschwerte. Zu einem Konflikt mit der Messeleitung kam es wegen der strengen, jede Werbung außerhalb des Ausstellungsobjektes ausschließenden Vorschriften betreffs der Aufmachung der Stände. Dem Besucher jedoch Wurde durch diese Einschränkung die Konzentration erleichtert, so daß es wünschenswert wäre, an dieser Regelung festzuhalten. Anerkannt sei auch, daß der 86 Seiten umfassende Katalog zum Selbstkostenpreis von nur 20 Pfennig abgegeben wurde.

. Am stärksten umlagert waren die Stände, in denen die Verleger selbst zugegen waren. Populäre Figuren wie Ernst Rowohlt, der seine Ausstellungsparole "Alle fünf Sekunden wird ein Ro Ro Ro verkauft" durch eine mit dieser Schutzmarke bestickte Wollkrawatte zum Cowboyhemd unterstrich, wie Hermann Leins, Henry Goverts, C. P. Toth oder der erst vor venigen Monaten aus russischer Haft heimgekehrte Inhaber des Goldmann Verlages bewegten sich unter Scharen von Sortimentern. Diese persönlichen Kontakte machen die Buchmesse zu einer unersetzlichen Institution. Verlage, die sich durch "salesmen" vertreten lassen, deren Aussagen über das Profil der Produktion nur eine Wiederholung des auf Waschzetteln und Bauchbinden ohnehin Gebotenen sind, dürfen sich über mangelnden Erfolg nicht wundern.

Die überwältigende Fülle der Ausstellung, das Ergebnis harter und hingebender Arbeit, gestattet über die Leistungsfähigkeit des deutschen Verlagswesens keinen Zweifel! Aufmachung und Typographie waren eindrucksvoller als im Vorjahr, wenngleich noch verwirrender, was die Stilisierung anbetrifft. Während in der Belletristik noch immer Schutzhüllen bevorzugt werden, deren graphische Gestaltung ein Appell an das romanische Bedürfnis des Lesers ist, statten selbst wissenschaftliche Verlage ihre Produktion immer schaufensterwirksamer aus mit Riesenlettern und möglichst schreienden Farben, vornehmlich Gelb und Rot. Der Vergleich mit der französischen Sonderschau war auch in dieser Beziehung höchst aufschlußreich. Die ruhigen, meist weißen, in klassischer Typographie gestalteten, broschierten Einbände atmen Ruhe und Besinnlichkeit, die dem äußeren Bild der deutschen Bücher verlorengegangen sind. Daß die nach dem Kriege stellenweise unternommenen Versuche, dem ausländischen Beispiel folgend, auch in Deutschland das broschierte und damit erheblich verbilligte Buch einzuführen, als gescheitert betrachtet werden müssen, ist eine Lehre der Messe. Nach dem übereinstimmenden Urteil der Sortimenter ist