Der voraussichtlich am 1. Oktober stattfindende Übergang zum Brüsseler Zolltarifschema wird den deutschen Zolltarif im Gegensatz zu den materiellen Abmachungen in Torquay formal, insgesamt und einheitlich ändern. Vorher etwas über eventuelle materielle Wirkungen des Übergangs zum neuen Zolltarifschema auszusagen, ist schwierig, da der Tarif nicht auf dem alten, der seit 1903 in Kraft ist, aufbaut oder sich an ihn anschließt, sondern neu und beziehungslos ist. Immerhin versichert das Bundesfinanzministerium, daß der Übergang vom Gewichts- zum .Wertzoll keine erheblichen Mehreinnahmen mit sich bringen werde. Ausländische Exporteure glauben dagegen, eine Verdoppelung, ja Vervierfachung bei einzelnen Sätzen entdeckt zu haben.

Das neue Zolltarifschema „Das Internationale Zolltarifschema (gekürztes Brüsseler Zolltarifschema von 1950“) soll eigentlich den Zusammenschluß zu einer Europäischen Zollunion vorbereiten (siehe auch die „Zeit“ vom 9. August); doch ist dies ein Fernziel. Der neue Zolltarif ist nicht starr und ein für allemal festgelegt; vielmehr nimmt das „Ständige Tarifbüro“ in Brüssel laufend Verbesserungen vor, ebenso auch die westdeutsche Legislative. Schließlich arbeitet das Bundesfinanzministerium zur Zeit an Erläuterungen und Durchführungsbestimmungen zu dem neuen Tarif.

Bedeutsam sowohl für die Wirtschaft wie für die Zollverwaltung ist besonders der Übergang vom spezifischen Zoll (meist Gewichtszoll) zum Wertzoll Eine Ausnahme machen nur die Zölle auf Tabak, Tabakwaren, Kaffee, Tee, Mineralöl und Mineralölerzeugnisse, Branntwein und Branntweinerzeugnisse, Wein, Most, Rohzucker und Spielfilme. Für die Wirtschaft liegt der Unterschied zwischen dem bisherigen Zolltarif und dem neuen Wertzolltarif vor allem in folgendem: Der Zollsatz ändert sich: beim Wertzoll im Gegensatz zum spezifischen Zoll mit den Preisen, was einerseits positiv zu beurteilen ist, da in Haussezeiten die Zollbelastung wächst und der Importsog gebremst wird, und in Zeiten depressiver Preisrückgänge die Zollbelastung geringer wird. Andererseits sind die Folgen negativ, weil in der Depression durch die niedrigen Zollmauern das verstärkte Auslandsangebot vermehrt auf den Markt drückt. Der Wertzoll wirkt also, verglichen mit dem Gewichtszoll, stabilisierend auf die Zahlungsbilanz, aber verschärfend auf die Binnenkonjunktur. – Man sollte allerdings diese Wirkung des Zolles nicht überschätzen. Ihr kommt, verglichen mit der Preisbewegung am Weltmarkt, schon rein quantitativ nur untergeordnete Bedeutung zu.

Der Übergang vom alten zum neuen Schema wird nicht einfach sein. Einmal ist die Berechnung des Zolles neuartig und dann ist das Positionsschema völlig anders. Es hat nur noch 1095 gegenüber bisher 1360 Positionen. Positionen mit verschiedenen. Zollsätzen wurden zusammengelegt, so daß Unterpositionen einzurichten sind. Nach dem Brüsseler Zolltarifschema wird den Teilnehmerländern in der Wahl der Unterpositionen freie Hand gelassen. Der deutsche Zolltarif ist im wesentlichen von einem Ausschuß-, bestehend aus vier Vertretern der beteiligten Bundesministerien, drei Vertretern der Länderregierungen, dreien der Arbeitsgemeinschaft Außenhandel, zweien der Landwirtschaft und einem Vertreter der Gewerkschaften erstellt worden. Für alle Länder gelten nunmehr gleiche Auslegungsrichtlinien, was besonders zu begrüßen ist. Ob sie allerdings ausreichen werden, um die Handhabung der Zollkontrollen in den einzelnen Ländern zu vereinheitlichen, muß sich erst noch zeigen. Solange die Ausbildung der Zollbeamten auf nationaler Basis erfolgt, werden Unterschiede bestehenbleiben.

Der neue Zolltarif ist auch deswegen gegenüber dem bisherigen schwieriger zu. handhaben, weil sich der Zollwert im Gegensatz zum Gewichtszoll nicht immer einwandfrei ermitteln läßt. Trotz einheitlicher Auslegungsrichtlinien ist die Gefahr verschiedener Anwendung des Schemas bei verschiedenen Zollstellen verhältnismäßig groß. Es wird nämlich nicht der Rechnungspreis als Bemessungsgrundlage anerkannt, sondern der „Normalpreis“, der nicht mit dem Rechnungspreis identisch zu sein braucht. Der Normalpreis wurde als Bemessungsgrundlage gewählt, um Zollhinterziehungen (zum Beispiel durch falsche Fakturierung) zu verhindern, und um eine gleichmäßige Belastung der Ware zu erreichen. Der Normalpreis wird im Zolltarifgesetz als der freie Marktpreis definiert, der folgende Erfordernisse erfüllen soll: Er muß zwischen voneinander unabhängigen Verkäufern und Käufern zustande gekommen sein. Das heißt, der vereinbarte Preis darf nicht durch Handels-, Wirtschafts- und sonstige Beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer oder mit diesen geschäftlich verbundenen Personen beeinflußt sein; die Zahlung des Kaufpreises soll die einzige Leistung des Käufers an den Verkäufer sein. Kein Teil des Erlöses einer späteren Weiterveräußerung oder Verwertung der eingeführten Ware darf dem Verkäufer oder einer mit ihm verbundenen Person zugute kommen,

Die Zugrundelegung des Normalpreises an Stelle des Rechnungspreises als Berechnungsbasis kann eine Quelle der Unsicherheit bei dem neuen Zollverfahren sein, worauf von der Wirtschaft wiederholt hingewiesen worden, ist, und man plädiert für eine möglichst weitgehende Berücksichtigung der Handelsdokumente als Unterlage für die Ermittlung des Normalpreises. Schwierigkeiten sind vor allem zu erwarten, wenn zwischen Vertragsschluß und Lieferung ein längerer Zeitraum liegt. W. H.