Der hessische Metallarbeiterstreik ging nach vierwöchiger Dauer mit der Annahme eines Vermittlungsvorschlags zu Ende, den der eingesetzte Schiedsausschuß unter dem Vorsitz des Heidelberger Arbeitsrechtlers Prof. Sitzler und mit den Beisitzern Dr. Ernst, Wirtschaftsberater des Bundeskanzlers, Sauer, Präsident des hessischen Landesarbeitsamtes, und je drei Vertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgehandelt hatte. Das Ergebnis – eine Lohn- und Gehaltserhöhung für Arbeiter und Angestellte im Durchschnitt von 6,5 Pfennig je Stunde – stellt einen Kompromiß auf der mittleren Linie dar.

Bei der Urabstimmung, an der sich von 61 888 streikenden Arbeitern und Angestellten 49 315 = 81 v. H. beteiligten, stimmten nur 9586 für die Annahme des Vorschlags und 39 050 = 63,3 v. H. dagegen – damit also für eine Streikfortsetzung. Da nach den Satzungen aber 75 v. H. der Stimmen für die Ablehnung des Vorschlags notwendig gewesen wären, mußte der Streik beendet werden, obwohl sich die Mehrheit der streikenden Gewerkschaftsmitglieder dagegen ausgesprochen hatte. Im Grunde hat keine Seite einen Sieg errungen, im Gegenteil, beide sind Verlierer: die Arbeitgeber, weil sie einen vierwöchigen Produktions-, die Arbeitnehmer, weil sie einen ebenso langen Lohnausfall in Kauf zu nehmen hatten.

Hier dürfte auch die Erklärung, für den hohen Prozentsatz der Gegenstimmen zu suchen sein. Die Gewerkschaft hatte mit allen politischen und propagandistischen Mitteln ihre Mitglieder zum Durchhalten bewogen, und die hessische Regierung hatte darüber hinaus durch unkluge Erklärungen den Eindruck erweckt, als ob sie die Partei der Streikenden ergriffe. Der Arbeiter, dadurch ermutigt, hat zwar jetzt eine Lohnerhöhung in der Tasche, kann sich aber selbst ausrechnen, wieviel Monate er braucht, bis diese Lohnerhöhung auch nur den Lohnausfall von vier Wochen wettmacht. Die Arbeitgeber werden bei der Berechnung des Produktionsausfalls wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, daß eine Bewilligung der ursprünglich geforderten Lohnerhöhungen kaum „teurer“ geworden wäre.

Wenn dies nicht längst erwiesen wäre, so hat sich mindestens jetzt in Hessen gezeigt, daß der Streik seine Rolle als Mittel zur Durchsetzung lohnpolitischer Forderungen ausgespielt hat. Bei der heutigen Interdependenz des wirtschaftlichen Geschehens ist die Lohnhöhe weder von der „Willkür des Unternehmers“ noch von der „Macht der Arbeiter“ abhängig, sondern von einer Reihe von Faktoren, die stärker sind als der Einfluß der Sozialpartner. Es sollte längst klar sein, daß der Weg zu einem höheren Lebensstandard auch für den Arbeitnehmer nur über ein vergrößertes Sozialprodukt geht. Jeder Streik aber muß das Sozialprodukt schmälern. Es wäre daher an der Zeit, daß man Lohnstreitigkeiten mit anderen Methoden löst als mit solchen; bei denen die einen hinterher gesiegt und die anderen hinterher gewonnen haben, den Verlust aber die Gesamtwirtschaft bezahlen muß. R. E. L.