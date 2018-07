J. B. Wien, im September

Österreich ist ein Land der langsamen Entschlüsse, der Übergangsmaßnahmen und Kompromisse. Man hat zwei milde Währungsreformen gemacht und fünfmal generell in den sogenannten „Abkommen“ Löhne und Preise, emporgezogen, also nach der Geldabschöpfung den Neuschilling andauernd verdünnt. So stehen Baukosten auf dem Acht- bis Zehnfachen von 1938/45, Maschinen sind noch mehr im Preise gestiegen: – aber man hat es bisher vermieden, besser gesagt verboten, Eröffnungsbilanzen zu machen.

Der Zahlenwirrwarr ist entsprechend groß. Die Ansatzwerte sind unverändert aus der RM-Eröffnungsbilanz nach 1938 übernommen und im Verhältnis 1:1 in Schilling umgewandelt worden; von diesen Ansätzen wurde inzwischen noch abgeschrieben, und der Mauerziegel von 1942 steht mit einem winzigen Bruchteil des heutigen Tageswertes zu Buch. Die neuen Investitionen sind mit in jedem Jahr höheren Anschaffungspreisen addiert worden, so daß die Endsummen Schillinge mit sehr unterschiedlichem substanziellen Hintergrund enthalten. Insgesamt ergibt sich eine erhebliche Unterbewertung der Anlagen, und die Abschreibungen entsprechen in keiner Weise dem Substanzverzehr. Es werden also Scheingewinne versteuert, und es wird zu wenig Anlagenverbrauch eingerechnet. Als Übergangsmaßnahme bewilligt man nun seit Jahren Mehrfach – Abschreibungen, die aber niemals der wirklichen Schillingverdünnung entsprochen haben.

Die Industrie fordert seit Jahren Eröffnungsbilanzen. Vom Finanzminister wurde aber zunächst erklärt, daß er Eröffnungsbilanzen noch nicht zulassen könne, weil er nicht wisse, was ihm das kosten würde. Es könne sich ergeben, daß der Großteil der Unternehmen dann überhaupt keine Erträge hätte und keine Steuer zahlen würde. Welches Eingeständnis von Mißtrauen in die wirkliche Rentabilität der österreichischen Wirtschaft! Die Finanzpolitik des Staates basiert somit auf sichtlich falschen Bilanzen der Privatwirtschaft. Inzwischen scheint der Finanzminister (zumindest ad personam) die Notwendigkeit einer Bilanzerneuerung eingesehen zu haben. Es wurden Gesetzentwürfe ausgearbeitet; aber es ist noch zu keiner Entscheidung gekommen. Die Forderungen der Wirtschaft scheiterten am Widerstand der Sozialisten. Ihre Furcht vor Preiserhöhungen ist nicht unberechtigt: denn so lange man mit unterbewerteten Anlagen kalkuliert, wird nur ein Teil des tatsächlichen Substanzverzehrs in die Preise, eingerechnet. Natürlich ist diese Kalkulation falsch und beruht darauf, daß Maschinen und Fabrikmauern verbraucht werden, ohne daß eine Erneuerung geschaffen wird oder entsprechend Reserven hierfür angelegt werden.

Neben diesem offiziellen Argument scheint auf sozialistischer Seite noch ein Beweggrund gegen eine Bilanzreform zu bestehen, den man weniger offen ausspricht: Es ist die Rücksichtnahme auf die verstaatlichten Betriebe. So lange ein solcher Zahlenwirrwarr besteht, können die Abschreibungen nahezu willkürlich den jeweils gegebenen Betriebserträgen angepaßt werden. Es ist also möglich, eine betriebswirtschaftliche Unrentabilität zu verschleiern, indem man die Abschreibungen tief hält. Bilanzieren aber erst alle – die verstaatlichten, wie die privaten Betriebe – auf Grundlage der heutigen Preise, so fällt diese Möglichkeit der Beeinflussung des ziffernmäßigen Ertrages weg. Bis dahin kann kaum jemand nachweisen, welcher Betrieb wirklich ergiebig arbeitet und welcher Defizite aus übernommenen Werten deckt. Bei gesamtwirtschaftlicher Bilanzordnung sind auch konkrete Vergleiche zwischen privater und verstaatlichter Wirtschaft möglich. Vor diesem Zwang zur klaren Rechnung scheinen die Sozialisten ihren Verstaatlichungskonzern noch möglichst lange bewahren zu wollen.

Jedenfalls sind die bekanntgewordenen Bilanzen österreichischer Aktiengesellschaften kein Maßstab für den wirklichen inneren Wert der Unternehmen, also auch keine Rechnungsgrundlage für die Börse. Künftige Eröffnungsbilanzen müssen hohe Reserven zum Vorschein kommen lassen. Es werden Kapitalerhöhungen vorzunehmen sein, und die heutige scheinbare Unterkapitalisierung wird verschwinden. Dann ist wohl auch eine Hausse auf der zur Zeit sehr stillen Wiener Aktienbörse zu erwarten. Zur Zeit notieren, in heutigen Schillingen gerechnet, Aktien privater Betriebe mit 300 v. H. des Kursstandes vom März 1938, die Akten verstaatlichter Unternehmen aber nur mit 150 v. H. Wenn man berücksichtigt, daß der Schilling von heute im Durchschnitt ein knappes Siebtel der Kaufkraft von 1938 hat, so zeigt sich deutlich die starke Unterbewertung der Aktien, die wieder in erster Linie durch die ausgebliebene Bilanzreform zu erklären ist. Gewiß ist die Besteuerung der Unternehmen heute größer als vor dem Krieg, der Ertrag des Aktionärs also kleiner und der Kapitalmarkt enger. Aber trotz dieser Vorbehalte müßte aus reinen Substanzerwägungen der Kurs heute höher stehen. Eine starke Kurssteigerung ist allerdings nur für die Privatpapiere zu erwarten. Bei den verstaatlichten. Unternehmen geht es ja nicht mehr um Aktien, also Anteilscheine im eigentlichen Sinne; hier stellen die Papiere heute nur eine Anweisung auf ein bisher. weder nach Umfang noch nach Termin definiertes Entschädigungsversprechen des österreichischen Staates dar.