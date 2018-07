Fiankfurt am Main nicht. Weichen machte aus dem französischen Schmetterling einen deutschen Brammef, Der Brummer summte fabelhaft, nur hatte er mit Anouilh nichts mehr zu tun; aller französische Duft, alle Leichtigkeit und alle CaprkeB dahin. Dafür regierten die Chargen die Szene. Leider verfiel auch Eise Heims, die einst gefeierte Schauspielerin der Reinhardt Bühnen in Berlin, der Burleske. Hatte sie es nötig, die Adele Sandrock in der Rolle der Madame Alexandre zu parodieren? Eise Heims vergab sich dadurch pne chte menschliche Wirkung — und das war sehr schade.

Das Publikum amüsierte sich heftig — wahrscheinlich hatte es nicht z hoffen gewagt, unter der Spitzmarke "Anouilh" einen handfesten Schwank, über den man richtig lachen konnte, vorgesetzt zu bekommen.

Vielleicht hatte die Inszenierung Weicherts, die in sich Durchaus geschlossen, pointiert und präzis war, ein Gutes: sie bewies drastisch, wie wenig an so einem Anouilh im Grunde dran ist, wenn man ihn seines pariserischen Odeurs beraubt. Heinz Friedrich