Die Zeit ist vorüber, in der Monte Carlo das einzige Dorado für Spieler war. So wie Dostojewskij vor hundert Jahren die Wahl hatte zwischen Homburg, Baden-Baden und anderen westdeutschen Spielsälen, so kann auch heute, nachdem der Bann gebrochen ist, der passionierte Spieler in mehreren westdeutschen Orten sein Glück am Roulette- oder Kartentisch probieren.