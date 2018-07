Der Zweck unseres Bilderrätsels vom 22. November wurde voll und ganz erreicht: Aufgefordert, Kinder Porträts mit den Bildern ausgewachsener Politiker zu vergleichen, haben die Leser der "Zeit" eine Reihe prominenter Persönlichkeiten des Bundestages unter die Lupe genommen. Und der Vergleich ist so gründlich ausgefallen, daß die Hälfte der Einsendungen, die uns termingerecht erreichten, die richtige Lösung enthielt. Die Zahl der 383 ausgesetzten Preise steht daher leider in keinem passablen Verhältnis zur Zahl derer, die die richtige Lösung fanden — Übrigens sind dem Preisrichter Kollegium zwei Dinge aufgefallen: Es waren Frauen, die am zahlreichsten und am glücklichsten an der Preisaufgabe beteiligt waren; sie fanden offenbar leicht zum Kinderbild das passende Politiker Porträt; Frauen sind doch bessere Psychologen. Das zweite war, daß Männer sich auch beim Zusammenfassen der Kennzahlen eher verrechneten als die Frauen, und unter den Männern am ehesten die — Akademiker. Wir werden uns hiiten, aus dieser Beobachtung einen voreiligen Schluß zu ziehen . Die Gewinner der 383 Preise werden postalisch benachrichtigt. Hier die Namen der ersten 160 Preisträger. Ihnen und den übrigen Gewinnern- unseren Glückwunsch; allen Teilnehmern unseren Dank.l" Imperiar Groß Musiktruhe 612 3 Wl" Bauknecht Allfix Küchenmaschine l" Bauknecht Allfix" Küchenmaschine l" Bauknecht AHnx" Küchenmaschine l"Ilse" Hausbarschrank SO Reisen mit der Bundesbahn II. Klasse nach Bonn und zurück einschließlich zweitägigem Aufenthalt: Ida Nerenz, Dielmisseii; Hilde Müller, LüdiowHann ; Leo Kunstmann, Groß Hansdorf; Dr. Kurt Hart uft g, Tübingen, Aledev. Hahn, Stuttgart Sillenbuch; Hans Gregor Denfist, Niedermarsberg; Luise Tadry, Bielefeld; Johanna Rüstow, HamburgWellingsbüttel; Marianne Pohl, Trautheim b. Darmstadt Holger Sandig, Göttingen; Ursula Lohß, Imshausen; Dr. H. Grünhägen, Tremsbüttel; Sophie Mestmaeher, Walsum; Friederike Peters, Hamburg Fu,i Dr Hammer, Quakenbrück; Hildegard Basse, Heisfelde; Friedrich Brendecke, Hamburg Wandsbek; W Schaefer, Brackwede Senne; Marianne Müller, Bad Sachsa; Margarete Schortemeyer, Hamm;, Grete Huber, Bielefeld; Dorothea Werner, Herbern; Dr Heinz Maeder, München; Carl Bargen, HHdesheim; Edith Pingel, Holm Seppensen; Ursula Eisenhauer, Hann Münden; H. Greinert, Buxtehude ; Theodor Raulin, Hamburg; Marianne Zingler, Bremen HucJitirtg; Curt Jungblut, Hamburg; Irmgard Wißmann, Bremervörde; Martfaa Groth, Hamburg; Ulrich Viebahn, Darmstadt; Maria Luise Bostelmann, Bad Oeynhausen; Holgerv Wildemann, Hannover; Alwin Glatzer, Kiel; Ursula Nordhoff, Hamm; Gisela Holm, Hamburg Volksdorf Gerd Bußmann, Stuttgart Degerloch; Frau Th Meyer, Rttgt. Sdiwöbber; Dr W. Junge, Hamburg- Altona; Paul Zuckermandel, RottachTegernsee; Helmi Böger, Bethel; Elsa Jagstaidt, Celle; Konstantin Gornefer, Heidelberg; Christine Steinhorst, Hamburg; Luise0örner, Osnabrück; Erwin Breyer, Herne; W Sawade, Hamburg Gr. Flottbek; Helene Schu 11 z, Nessendorf er Mühle, KakölOstholst. Helmut Jacob, Paderborn, Dörener Weg 33 Karl Kerschke, Lübeck, Attendornstr.30, H. Helmut Aschenbrenner, Brake, Breite Str. 77 Ruth v. Kistowski, Bonn, Schillerstraße 15 Emil Rinck, Rotenburg i. Hann, Bahnhofstr ll Rundfunkgerät " Mende 188": Wilhelm Kaufmann, Vohrum;l Rundfunkgerät " Metz340 W": Anita Brandes, Itzehoe l Rundfunkgerät " Metz 340 W": Leni Seuthe, Hamburg Rahlstedt; ErwachsenerKind l Rundfunkgerät "Präsident": Mechtild Ballmeier, Fritzlar;l Rundfunkgerät "Präsident": Dr. Werner Böttger, Leverkusen;l Diax Kleinbildkamera mit Zubehör: Johanna Raczinski, Hainburg Blankenese;l Diax Kleinbildkamera mit Zubehör: Frau Mille Friedrich, Herne jl Diax Kleinbildkamera mit Zubehör: Reimar v. Hahn, Stuttgart Sillenbuch;l Diax Kleinbildkamera mit Zubehör: Dr. Werner H, Albrecht, Düren;l Diax Kleinbildkamera mit Zubehör; Manfred Lottermoser, Hamburg;l Luna Schallplattentruhe: Werner Uhlmann, Konstanz;l Mauser Stahlrohr Clubsessel: Wilhelm Depenbrodc jr, Herford i. W;l Marianne Zinner Mantel: Jürgen v. Windheim, ElmshornHolstein;l Marianne Zinner Mantel: Dr. Wilhelm Kumpel, Essen West;i Marianne Zinner Mantel: Jürgen Körber, Hamburg;l Marianne Zinner Mantel: Christel Kappen, WintermoorSoltau;l Marianne Zinner Mantel: Thea Prößdorf, Hamburg Langenhorn jl Marianne Zinner Mantel: Theo Meiners, M Gladbachj l Marianne Zinner Mantel: Heinz Heimberg, WunstorfHan ;l Marianne Zinner Mantel: Doris Meng, BadenBaden;l Besteckkasten: Hellmut Weber, Bremervörde;l Besteckkasten: Marie Peter, Hamburg 1;l Hamburger Garnitur ( Juwelier Goldmann): Eva Maria Dau, Hamburg Blankenese;l Tablett mit Silberrand: Marie Zygenda, Burgsteinfurt Westf ;i Zigarettenkasten (Silber): Eva Demant, Bonn;l Ascher mit Münze (Silber): Marianne Happe, Duisburg;l Leuchter (Silber): F. J. Mildenberger, Mülheim Ruhr;l Schale (Silber): Maria Feige, HamburgBlankenese;l Wetter jacke: Reinh, Veelken, Borken Westf ;l Wetterjacke: Dr. Georg Borttscheller, Bremen;l Wetterjacke: Grete. Krüger, Hamburg Fuhlsbüttel;l Wetterjacke: J. R. Rainer, FritzlarHessen , Je 4 Flaschen Jägermeister Likör:. Paul Meyer, Hamburg Volksdorf I I; Hermann Timmen, Kiel; Johanna Schmitz, Krefeld; Hugo Sauer, Dransfeld; Walter Caspari, Krefeld; Renate Danielsen, Hannover; Adelheid Scholz, DinslakenRheinl ; Willy Dietrich, Starnberg am See; Paul Schwalbe, Hamburg; Emilie Schmitz, Herne i. Westf ; Friedl Krumrey, Nürnberg; Ov. Fragstein, Düsseldorf; Hermann Kappen, Häselünne; Wilhelm Schuster, Lu Oggersheim; Rudolf Berlin, Glückstadt; Ilse Harms, Misburg b Hann ; Sabine Werkmeister, Hamburg Kleinflottbek; Ev Blücher, Rodenkirchen; Edith Böttcher, Bonn; Andreas Behrendsen, Hamburg Eidelstedt; Rudolf Ahrens, Gr Hansdorf; Drmed Ulrich Venzlaff, Göttingen; Hugo Erlinghagen, DüsseldorfHolthausen; Drmed Alfred Wallbaum, Hamburg Fu ; Carl H. Zeitz, Hamburg 43; Karl Ernst Storl, Hamburg 13. Je 2 Flaschen Jacobi Kognak: Eberhard Zitzewitz, Oberhode Kreis Fallingbostel; Dr Ing Hans Rosemeier, MindenWestf ; Max Klose, WedelHolstein; Bertha Schaefer, Essen; Dr Joachim Joseph, Hamburg; Elisabeth Höfer, Hamburg- Wilhelmsburg j Hugo Schloendorn, Hämburg Billstedt; Dr. H. Sievers, Hamburg; Ursula Habicht, Hamburg; Erika Weber, Oldenburg; Trude Alfermann, Düsseldorf; Ruth Harbach, Hamburg; Emil Burkart, Hamburg Volksdorf; Elsa Bücken, Rheydt; Helmut Dix, Bünde Westfalen; Meta Knöpfler, Sophienhof b. PreetzHolstein; Ko n ra d Engefehr,z. Zt. Krankenhaus, WintermoorKreis Soltau; Paul3eorg Hopfer, NordenOstfriesl ; K. Beron, BühlBaden; Arnold Richter, Hamburg; Georq Haas, Mannheim ; August Georg Ibiner, Hamburg; Irmgard Franzius, Hamburg; Hermann Zarbock, Büsum; Hilde Richter, Wilhelmshaven; Lilo Wirichs, Krefeld; Constanze Kronenberger, Hamburg; Dr Aenne Witzig, Kiel; Dr Elisabeth Schreiber, Hannover; Gerhard Heinmü 11 er, Frankfurt a. M; Gräfin Rittberg, WieslochBaden; Christa Berlin, Heidelberg; Heino Graf Schaesberg, BhreshovenRheinland; Lu Loskill, Holzbüttgen; Regina Schott, Bremen; Paula Drexel, Leverkusen; Fritz Grösch, IngelheimRheinland; Josef Floss, Jakobwüllesheim b. Düren; Ruth Harmening, Frankfurt a M; Lisa Praetorius, Kiel; Lisa Wedemeyer, Hamburg; Frau M Schneider, Honnef, Rheinland; Egon Schmidt, HachenburgWesterwald; Maria Ueding, NeubeckumWestfalen; Marie Brandt, Rendsburg; Hedwig Voß, Hannover; Gustav Ratz, RadevormwaldRheinland.

