Sprüche von Karl Schorn

Im Himmel ist es leicht, ein Engel sein: in der Hölle ist es sehr schwer, zählt aber mehr.

Nicht, was man dir gelegentlich sagt, sondern was man dir geflissentlich nie sagt, ist das, was über dich zu sagen wäre.

*

Eine Ameise ist keine Ameise: erst hunderttausend Ameisen sind die Ameise. Hunderttausend Menschen sind nicht der Mensch: ein Mensch ist der Mensch.

*

Die die Flöhe husten hören, hören meistens den Donner nicht.