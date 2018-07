Unter dieser Überschrift beschäftigte sich die „Zeit“ in Nr. 43 mit allerhand Umständen, die mit der abgesagten Versteigerung von Handschriften und Briefen aus dem ehemaligen Leipziger Archiv des Hauses Breitkopf & Härtel in Zusammenhang standen. Wir hatten inzwischen Gelegenheit, uns davon zu überzeugen, daß dabei gewisse Mißverständnisse übernommen wurden, wie sie sich bei solchen außergewöhnlichen Anlässen leider öfters in der Öffentlichkeit zu bilden pflegen. Die „Zeit“ möchte die in jenem Beitrag vertretene Tendenz nicht aufrechterhalten, sondern wird vielmehr Gelegenheit nehmen, in einer der nächsten Nummern den Kampf des berühmten alten Verlagshauses Breitkopf & Härtel gegen widrige Umstände, seinen Wiederaufbau und seine verlegerischen Bemühungen eingehend zu schildern.